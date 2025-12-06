/Поглед.инфо/ По повод 65-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между Китай и Гана, през октомври 2025 г. президентът Джон Драмани Махама оглави делегация, съставена от министъра на външните работи, министъра на търговията и индустрията и други правителствени представители, както и ганайски предприемачи, която посети Китай. По време на посещението президентът Махама даде специално интервю пред Китайската медийна група.

В интервюто президентът заяви, че 65-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между Гана и Китай е важен исторически етап. „Необходимо е да насърчаваме развитието на двустранните отношения, така че те да отговарят на новия глобален ред. Затова напълно подкрепям инициативите, предложени от председателя Си Дзинпин, и съм истински окуражен от тях, включително Инициативата за глобално развитие. Вярвам, че Гана и много африкански държави подкрепят тази инициатива. Председателят Си Дзинпин предложи и Глобалната инициатива за сигурност, насочена към постигане на обща сигурност. В Африка се сблъскваме с редица заплахи, включително кибер рискове и екстремизъм. Китай също се изправя пред предизвикателства, свързани с екстремизма, затова смятам, че сега е точното време за засилено сътрудничество. Трябва да работим заедно, за да гарантираме спокойствието и благополучието на нашите народи, както и да споделяме възможностите и просперитета“, заяви Джон Драмани Махама.

Президентът посочи още, че Китай всъщност е най-големият търговски партньор на Гана, а обемът на двустранната търговия продължава да нараства. „Скоро ще бъде въведена политиката за нулеви мита. Вярвам, че тя ще създаде благоприятни условия за по-нататъшно увеличаване на търговския обмен. Китай винаги е бил истински приятел на Африка. Убеден съм, че в рамките на инициативата „Един пояс, един път“ и на Форума на върха за китайско-африканско сътрудничество много мащабни и преобразяващи инфраструктурни проекти вече са реализирани в африканските страни. Смятам, че Китай играе ключова роля в развитието на инфраструктурата в Африка. Китайски компании построиха железопътни линии, свързващи градовете на Гана и осигуриха финансово подпомагане за програмите ни за електрификация на селските райони. Благодарение на подкрепата на Китай, електрификацията в Гана вече достига почти 90%, превръщайки ни в една от африканските страни с най-високо ниво на електрифицираност“, добави още лидерът на Гана.