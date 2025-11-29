/Поглед.инфо/ Китайската провинция Съчуан – „провинцията на изобилието“, център на биотехнологиите, дроновете, изкуствения интелект и космическата индустрия – подава ръка на българския бизнес. Делегация от Съчуан идва в София с конкретни предложения за инвестиции, технологични партньорства и съвместни проекти. Проф. Нако Стефанов разказва в разговор с д-р Владимир Трифонов какво предложиха китайците, как България беше представена – и къде е големият шанс, но и големият риск: дали отново няма да останем пасивни наблюдатели, вместо активни партньори.

Описание

В това интервю проф. Нако Стефанов анализира в детайли едно събитие, което лесно може да бъде подминато, но има огромен стратегически заряд за България – посещението на бизнес делегация от китайската провинция Съчуан. Провинция, която китайците наричат „провинцията на изобилието“ – с древна цивилизация, огромни природни ресурси, силно селско стопанство и мощни високотехнологични индустрии – от космически ракети и електроника до биофармацевтика, зелена енергия и изкуствен интелект.

Проф. Стефанов описва конкретните разговори в София – от представянето на българския инвестиционен климат, IT сектора, стартапите, дроновете, киберсигурността и селското стопанство, до китайските предложения за съвместни проекти: батерии за транспорт и енергетика, биотехнологии, хранително-вкусова промишленост, вино и висок клас алкохол, иновационни фондове и индустриално сътрудничество.

Интервюто поставя и неудобните въпроси: доколко България наистина подкрепя иновативните компании? Има ли реална политика за стартапи, кредити, логистика, визов режим, митнически облекчения? Готови ли сме да използваме уважението, с което България все още се ползва в Китай – и да превърнем историческото приятелство и културните връзки (Институт „Конфуций“, преподаването на китайски у нас) в конкретни икономически резултати и работещи производства? Или отново ще останем „добре представени“, но без реален пробив?

Кратко обобщение

Интервюто с проф. Нако Стефанов показва, че посещението на делегацията от провинция Съчуан е повече от протоколен жест – то е реален шанс България да се включи в новите вериги на високи технологии, зелена енергия и модерно селско стопанство, идващи от Китай. Потенциалът е огромен: от дронове и изкуствен интелект до биотехнологии и хранително-вкусова промишленост с висока добавена стойност. Но ключът е в нас – в способността на българската държава, бизнес и научна общност да действат активно, а не пасивно, и да превърнат историческото приятелство с Китай в конкретни инвестиции, работни места и модерни производства.

Гледайте интервюто, абонирайте се за канала, харесайте видеото и го споделете, ако смятате, че България не трябва да изпуска поредния исторически шанс.

Хаштагове: #НакоСтефанов #КитайБългария #Съчуан #БизнесДелегация #Инвестиции #ВисокиТехнологии #Дронове #ЗеленаЕнергия #Биотехнологии #ПогледИнфо