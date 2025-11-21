/Поглед.инфо/ На пресконференция на 20 ноември говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова коментира неотдавнашните изказвания на японския премиер Санае Такаичи по отношение на Тайван, които предизвикаха изключително остра реакция от страна на Китай.

„Япония не само не осъзнава грешките в последните си изказвания, но и продължава – 80 години по-късно – да отказва да признае резултатите от Втората световна война“, посочи Захарова. Тя добави, че „някои страни, макар и шумно да обявяват, че се придържат към принципа за „един Китай“, безсрамно и непрекъснато ескалират напрежението в Тайванския проток и възпрепятстват мирното обединение на Китай“.