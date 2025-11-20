/Поглед.инфо/ „Консенсусът от срещата внася повече прагматизъм в сътрудничеството между страните-членки“, „Шанхайската организация за сътрудничество направи поредна голяма крачка напред в своето развитие“… Това са част от заглавията в международните медии по повод провелата се наскоро в Москва 24-тата среща на съвета на правителствените ръководители на ШОС.

В речта си пред форума китайският премиер Ли Цян подчерта необходимостта от активно реализиране на Инициативата за глобално управление, за да се усили единството, оперативността и въздействието на организацията, като така се продължи нейното укрепване и развитие.

Участниците в срещата се съгласиха, че е важно да се реализират резултатите от срещата на върха в Тиендзин и да се следва Инициатива за глобално управление, за да може ШОС да поеме по-активна роля в световните процеси.

Приетото съвместно комюнике подчертава важността от ефективното прилагане на документите, одобрени в Тиендзин. Водена от „Шанхайския дух“, организацията вече 24 години укрепва своята мрежа и влияние. През този период тя разшири значително своя „приятелски кръг“ и се превърна в най-голямата регионална организация в света, която не само защитава общите интереси на своите членове, но и допринася за глобалния мир и развитие.

По време на срещата в Москва Ли Цян предложи три основни насоки за бъдещото развитие на ШОС: да се използват уникалните ѝ предимства, да се съсредоточат усилията върху двата основни приоритета – развитие и сигурност, и да се насърчат иновациите и трансформацията като двигатели на динамичното развитие на организацията.