/Поглед.инфо/ На 5 декември в Дудзянйен, Чънду, провинция Съчуан, китайският председател Си Дзинпин и френският президент Еманюел Макрон проведоха приятелски обмен.

Си Дзинпин подчерта, че Китай и Франция са изявени представители на източната и западната цивилизация, като и двете държави се отличават със самостоятелен дух и богато културно наследство. Според него установяването на дипломатическите отношения между двете страни е не само „ръкостискане“ между независими държави, но и среща между две велики цивилизации. На този дълбок исторически и културен фундамент Китай и Франция продължават да развиват отношенията си, а Си Дзинпин изрази увереност, че въпреки нестабилната международна среда, двете страни ще допринасят за глобалната стабилност и напредък чрез постоянен диалог и практическо сътрудничество.

Еманюел Макрон от своя страна отбеляза, че светът се намира в период на бързи промени и висока несигурност. Той заяви, че Франция желае да засили обмена и координацията с Китай, да насърчава разрешаването на конфликти чрез диалог и да работи съвместно за защитата на мира и стабилността в света.