/Поглед.инфо/ На 25 ноември в ООН се проведе честване на Международния ден на солидарност с палестинския народ. Китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравително послание по повод събитието.

Си Дзинпин посочи, че палестинският въпрос е в сърцевината на проблема в Близкия изток, засяга международната справедливост и правосъдие и оказва влияние върху регионалната стабилност. При настоящите обстоятелства международната общност трябва да предприеме по-активни мерки, за да гарантира всеобхватно и трайно прекратяване на огъня в Газа и да предотврати възобновяването на войната. Най-важното е да се поддържа общата насока на решението за две държави и да се насърчава бързото политическо уреждане на палестинския въпрос.

Си Дзинпин подчерта, че като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН Китай твърдо подкрепя справедливата кауза на палестинския народ за възстановяване на законните му национални права. Китай ще продължи да работи с международната общност за постигане на всеобхватно, справедливо и трайно решение на палестинския въпрос в кратки срокове.