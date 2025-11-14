/Поглед.инфо/ На 14 ноември в Пекин китайският председател Си Дзинпин се срещна с краля на Тайланд Маха Ваджиралонгкорн, който е на държавно посещение в Китай.

Си Дзинпин посочи, че на Четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП бяха приети предложенията за 15-ия петгодишен план, фокусирайки се върху висококачествено развитие и разширяване на отварянето на високо ниво. Тайланд в момента се намира в ключов период на своето национално развитие и възстановяване. Китай е готов да засили стратегическото сътрудничество с Тайланд, като постепенно развива големи проекти, сред които железопътната линия Китай–Тайланд. Страната възнамерява да увеличи вноса на висококачествени тайландски селскостопански продукти и да разшири партньорството в нововъзникващи сектори като изкуствения интелект, цифровата икономика и аерокосмическата промишленост. Целта е народите на двете държави да получат по-големи реални ползи от двустранното сътрудничество.

Ваджиралонгкорн заяви, че между двете страни съществува „братско сътрудничество“. Тайланд желае да изучава китайския опит за развитие и да разширява сътрудничеството в различни области, с което да задълбочава приятелството между двете страни.