/Поглед.инфо/ На 22 септември в гр. Фуджоу бе открит 12-ият Международен кинофестивал „Пътят на коприната“.

Фестивалът е организиран съвместно от Китайска медийна група и правителствата на провинциите Фудзиен и Шаанси.

Зам.-началникът на Отдела за публичност на ЦК на ККП, директор на КМГ и на организационния комитет на фестивала Шън Хайсюн произнесе видео реч. Той заяви, че през последните години КМГ участва в организирането на 5 кинофестивала и активно създава мост за диалог между цивилизациите. „В обмена с кадри във филмовите и телевизионните индустрии усетихме общото желание на народите от различните страни за взаимно познание, обмен и хармонично съжителство“, допълни Шън Хайсюн.

Темата на тазгодишния кинофестивал е „Пътят на коприната свързва света, филмите осветят град Фуджоу“. По време на събитието ще се покажат над 3500 филма от 135 старини и райони. 92% от филмите са от чужбина.