/Поглед.инфо/ На 19 ноември влакова композиция, превозваща автомобилни части, битова техника и други стоки, отпътува от Сиан за Прага. Маршрутът ѝ преминава през Казахстан, Русия, Беларус и Полша, а пътуването ще отнеме общо 11 дни.

Това е вторият товарен маршрут, който започва от Сиан, след като на 26 октомври 2022 г. бе открит първият до германския град Дуисбург.

Новата линия показва напредък в развитието на товарния железопътен транспорт между Китай и Европа, който подобрява ефективността и бързината на пътуванията.

Към момента влаковите композиции се движат по предварително установен маршрут и график, с фиксирани часове на тръгване и пристигане както в страните по протежение на линията, така и на входните и изходни гранични пунктове.