/Поглед.инфо/ На 28 ноември министърът на външните работи на Китай Уан И изпрати съболезнователна телеграма до своя тайландски колега Сихасак Пуангкеткео по повод на наводненията в южната част на страната.

В нея той изразява съжаление за сериозните наводнения, които засегнаха много райони в Южен Тайланд и доведоха до значителни човешки жертви и материални щети, изразява съчувствие към пострадалото население и увереност, че с усилията на правителството хората ще успеят скоро да възстановят домовете си.