/Поглед.инфо/ На 11 ноември китайският търговски министър Уан Уънтао проведе видео среща по покана на германската министърка на икономиката Катерина Райхе. Двамата обмениха мнения по търговско-икономически въпроси между Китай, Германия и ЕС.

Уан Уънтао заяви, че Китай твърдо ще работи за отварянето на високо ниво и ще създаде бизнес среда от световна класа, като непрекъснато ще предоставя възможности за развитие на чуждестранните предприятия, включително германските.

Китайският министър подчерта, че случващото се с казуса Nexperia е изцяло по вина на нидерландското правителство. Техните действия са неправомерна намеса във вътрешните работи на самостоятелно предприятие, която е довела до хаос в световните вериги за доставки в сектора за полупроводници.

Китай поддържа отговорна позиция, положи максимални усилия, освободи допустими обеми за износ и в кратък срок облекчи натиска върху глобалните производствени вериги. Въпреки това, гарантирането на дългосрочната стабилност на световните вериги в сектора за полупроводници изисква конструктивно отношение и практически действия от страна на Нидерландия. Пекин се надява, че Берлин ще изиграе положителна роля, като подтикне нидерландското правителство своевременно да коригира грешката си, да отмени съответните мерки и да съдейства за бързо разрешаване на въпроса.

Катерина Райхе заяви, че немската страна обръща голямо внимание на казуса Nexperia и е готова да продължи засилването на комуникацията с Нидерландия.