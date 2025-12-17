/Поглед.инфо/ На 16 декември в Пекин се проведе 6-ото издание на Китайско-руския медиен форум. Ли Шулей, член на Политбюро и началник на Отдела за публичност, лично все участие във форума и произнесе реч.

През май тази година държавните глави на двете страни подписаха съвместно изявление за по-нататъшно задълбочаване на китайско-руското всеобхватно стратегическо партньорство в новата ера. В него също така и ясно изразиха желание за задълбочаване на сътрудничеството между медиите на двете страни.

Участниците във форума изявиха мнение, че медиите на двете страни всестранно ще реализират консенсуса, постигнат от държавните глави, ще се придържат към обща посока на приятелство между Китай и Русия и ще създават благоприятна обществена атмосфера за общото развитие на Китай и Русия.

В бъдеще двете страни ще се съсредоточат върху теми като обвързването на 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие на Китай с руските стратегии за развитие, ще отразяват в дълбочина резултатите от взаимноизгодното сътрудничество и ще изграждат мост на разбирателството между двата народа. Те ще работят съвместно за справяне с предизвикателствата на цифровата и интелектуалната трансформация, като едновременно с това повишават въздействието и влиянието на медиите. Форумът е организиран от Отдела за публичност на ЦК на ККП, Канцеларията на президента на Русия, агенция „Синхуа“ и ИТАР-ТАСС и се провежда под мотото „Създаване на ново бъдеще за сътрудничеството между китайските и руските медии: Консенсус и действия“.