/Поглед.инфо/ На 29 ноември в Китайския културен институт в София се проведе финалът на първото национално първенство по китайски шах с йерофлифи (хандзъци).

Това състезание, първото по рода си в България, беше организирано съвместно от Институт „Конфуций“ към Софийския университет, Китайския културен център и Института за изследвания на приложението на китайските йероглифи в Нинбо.

Ася Цонкова и Рая Кирова спечелиха финала, в който участваха общо 16 студенти и ученици от един университет и три училища.

14-годишната Цонкова каза пред агенция „Синхуа“, че изучава китайски език от три години и играе китайски шах от два месеца. По думите ѝ, китайският шах дава стратегическо и логическо мислене и развива способността за вземане на бързи и обмислени решения.

Китайският и българският директори на Институт „Конфуций“ г-жа Чън Ин и Аксиния Колева посочиха, че шахът хандзъци има функция – развиване на интелекта и подобряване на познанията за китайските йероглифи.

Китайският шах с йероглифи беше представен в България през март тази година с уводна лекция на треньор от Института за изследване на приложението на китайските йероглифи в Нинбо. С нея бе даден старт на обучението на учители, а след това и на ученици.