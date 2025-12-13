/Поглед.инфо/ На 10 и 11 декември в Пекин се проведе заседанието на ЦК на ККП по икономическите въпроси. Това е от особено важно значение като своеобразно успешно приключване на 14-ия петгодишен план за социално-икономическото развитие на страната, давайки стабилна основа за следващия петгодишен период.

Как ще се развива китайската икономика през следващата година? От проведеното заседание стана ясно, че през идната година Китай ще продължава да търси стабилен растеж, като акцентът ще бъде поставен върху качеството и ефективността. Страната ще прилага проактивна фискална политика и умерено адаптирана парична политика. На заседанието бяха определени и осемте основни икономически задачи за 2026 г., които ясно очертават целите и насоките на икономическото развитие.

На първо място сред тези задачи е разширяването на вътрешното потребление и изграждането на силен вътрешен пазар. Като втория по големина потребителски пазар в света, лидер в онлайн търговията на дребно и най-големия пазар на внос, Китай все още има значителен потенциал за повишаване на потреблението, особено в сектора на услугите. Паралелно с това страната ще развива нови двигатели на растеж чрез иновации, което открива широки възможности за чуждестранни компании и инвеститори.

Независимо от промените в международната обстановка, Китай ще продължи политиката си на отваряне към света. През 2026 г. страната ще напредва с институционалното и секторното отваряне в сферата на услугите, ще разширява обхвата на зоните за свободна търговия и ще ускорява изграждането на Хайнанската зона за свободна търговия.

Основните условия за устойчиво развитие на китайската икономика остават непроменени. Китай разполага с капацитета да повиши ефективността и качеството на растежа, да осигури добро начало на 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие и да предостави на света нови възможности за взаимна изгода.