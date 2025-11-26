/Поглед.инфо/ От януари до октомври 2025 г. китайските компании са инвестирали 234,15 милиарда юана преки нефинансови инвестиции в страни, изграждащи съвместно „Един пояс, един път“, което е увеличение от 22,3% спрямо същия период на миналата година.

Що се отнася до задграничните проекти, китайските компании са подписали договори на стойност над 1 трилиона юана като част от нови договорни проекти в рамките на „Един пояс, един път“, което е увеличение с 24,4% спрямо същия период на миналата година. Общият оборот е 804,24 милиарда юана, което е увеличение от 9,4%.