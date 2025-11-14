/Поглед.инфо/ Заместник-министърът на външните работи Сун Уейдун привика посланика на Япония в Китай Кенджи Канасуги, за да изрази сериозен дипломатически протест относно изказванията и действията на японския министър-председател Санае Такаичи по отношение на Китай.

Сун Уейдун заяви, че изявлението на японския премиер по отношение на Тайван е изключително погрешно, опасно, а освен това и представлява груба намеса във вътрешни работи на Китай. Това е сериозно нарушение на основните принципи в международните отношения, подкопавайки следвоенния международен ред, принципа за „един Китай“ и духа на четирите политически документа между Китай и Япония. Освен това тези изказвания сериозно накърняват китайския народ и 1,4-милиардното китайско население не може да ги приеме.

„Въпросът за Тайван е ядрото на китайските интереси и е червена линия, която не бива да се прекрачва. Тайван е свещена територия за Китай. Въпросът за острова е изцяло вътрешна работа на Китай и не търпи външна намеса. Китай за порен път призовава Япония да осмисли историческите си престъпления и отговорности, незабавно да оттегли изявленията и да не поема в неправилна дипломатическа посока. В противен случай ще има сериозни последици за японската страна“, заяви Сун Уейдун.