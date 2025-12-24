/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Новият 15-и петгодишен план на Китай (2026–2030) очертава преход от количествен растеж към технологична самостоятелност, индустриална модернизация и стратегическа устойчивост. В условията на глобална нестабилност Пекин предлага модел, който променя не само икономиката на Китай, но и баланса между Запада, Изтока и Глобалния юг.

В момент, когато светът се фрагментира между геополитически блокове, Китай влиза в нова фаза на стратегическо развитие. 15-ият петгодишен план формулира амбиция за висококачествен растеж, технологична независимост и модернизирана индустриална система. Под ръководството на Си Дзинпин страната залага на иновации, зелена трансформация и разширено вътрешно търсене, превръщайки икономиката в инструмент за национална сигурност и глобално влияние.

Планът отразява реалността на засилваща се конкуренция, търговски войни и натиск върху веригите за доставки, но също така предлага визия за споделено развитие с държавите от Глобалния юг. От инициативата „Красив Китай“ до модерното производство и квантовите технологии, Пекин очертава път, който ще оформя индустриалните, инвестиционните и технологичните процеси в света през следващото десетилетие.

#Китай #ПетгодишенПлан #СиДзинпин #Геоикономика #ТехнологичнаСамостоятелност #ГлобаленЮг #КрасивКитай #НовСветовенРед