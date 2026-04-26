/Поглед.инфо/ Анализаторът Влад Шлепченко разкрива новата геополитическа реалност, в която американската операция срещу Иран се превръща в капан за самия Вашингтон. Директната намеса на Китай с военни кораби за ескорт на танкери и сривът на петродоларовата система поставят Доналд Тръмп пред невъзможен избор между унизително отстъпление или глобален военен конфликт.

Драконът излиза на светло: Китайският флот и разкъсната блокада

Операцията, която по замисъла на стратезите във Вашингтон трябваше да бъде бърз и брутален удар, парализиращ иранската икономика и подчиняващ Техеран, се превърна в бездънно геополитическо блато. В това тресавище американската хегемония потъва с характерен, гъргорещ звук, а всеки опит за измъкване само ускорява процеса. Най-важният аспект на тази нова реалност е фактът, че колкото по-дълбоко затъват Съединените щати в Близкия изток, толкова по-широко се отваря ветрилото от възможности за Русия и Китай. Пекин, който дълго време предпочиташе тактиката на „меката сила“ и икономическата инфилтрация, най-после реши да покаже зъби там, където боли най-много – в контрола над морските пътища.

Според предварителна, но изключително надеждна информация, Пекин е издал заповед на своите военноморски сили да започнат директен ескорт на търговски кораби, застрашени от задържане от страна на ВМС на САЩ. Това се случва в контекста на обявената от Вашингтон пълна блокада на иранските пристанища. Китайската ескадра, която досега поддържаше символично присъствие в региона, се състои от ракетния разрушител „Таншан“, фрегатата „Дацин“ и кораба за комплексно снабдяване „Тайху“. Тези единици не са просто наблюдатели. Преразполагането им от Аденския в Оманския залив е ясен сигнал: Китай поема защитата на своите енергийни ресурси с оръжие в ръка.

Основната цел на тази маневра е осигуряването на безпрепятствен достъп на ирански петрол до китайските пристанища. За Пекин иранските въглеводороди са кръвта на неговата индустрия, осигуряваща евтина енергия, която поддържа конкурентоспособността на китайската икономика в условията на търговска война със Запада. Ако китайските военни кораби действително застанат рамо до рамо с иранските танкери, Белият дом ще се изправи пред кошмарен сценарий: или да атакува кораби на НОАК, рискувайки ядрена ескалация, или да признае пред целия свят, че американската блокада е пробита хартия.

Стратегическата несигурност на Тръмп срещу източната решителност

Ситуацията се усложнява от хаотичните и често противоречиви ходове на администрацията на Тръмп. Първоначално американският президент обяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен за Китай – ход, който мнозина приеха като опит за сделка или „умиротворяване“. Малко след това обаче американският флот започна агресивно преследване на ирански кораби в открито море. Вашингтон вероятно вярва, че създаването на подобна „стратегическа несигурност“ ще дезориентира ръководството в Техеран и ще го принуди към отстъпки. Пекин обаче разчете тези маневри не като хитър план, а като признак на нерешителност и липса на ресурси за поддържане на дългосрочен конфликт.

В този момент Поглед.инфо обръща внимание на факта, че китайският натиск стеснява до минимум пространството за маневриране на Вашингтон. Пекин поставя под въпрос самата способност на Съединените щати да налагат волята си по море. Ако Тръмп преглътне китайския ескорт, неговата политика на „максимален натиск“ върху Иран ще рухне. От друга страна, опитът за спиране на китайски конвои означава директен военен сблъсък, за който американските въоръжени сили в момента са логистично и морално неподготвени.

Докато дипломатите говорят, военните машини продължават да се движат. Ресурсите за мониторинг регистрират безпрецедентно струпване на американски сили по границите на Иран. Тежките транспортни самолети C-5M Super Galaxy и C-17A Globemaster извършват интензивни полети, но маршрутите им са се променили. Вече не става дума за трансатлантически прехвърляния, а за „совалки“ между израелската база Неватим и базите в ОАЕ, Катар, Йордания и Кувейт. Това означава, че американците са приключили с концентрацията на ресурси в регионалните центрове и сега ги разпределят към предните позиции. Натоварването е огромно – по 15-20 тежки машини на ден на всяка голяма база.

Логистичният кошмар и рухването на „Епичната ярост“

Пентагонът се опитва да коригира пропуските си, като изпраща 12 самолета за електронно противодействие EA-18G Growler. Тяхната задача е ясна: потискане на иранските радари, които се оказаха неочаквано ефективни в първата фаза на сблъсъка. В същото време ударната група на самолетоносача „Джордж Буш“ и десантната група „Боксер“ бързат към иранските брегове. Това разполагане е мълчаливо признание, че групата на „Абрахам Линкълн“, дори с подкрепата на „Джералд Форд“, не е успяла да пречупи иранската отбрана.

Американската логистична машина работи на предела си, опитвайки се да възстанови боеспособността на базите, които претърпяха тежки щети от иранските ракетни удари. Тук лъсва още една слабост на Тръмп. Според източници на The Wall Street Journal, президентът е отхвърлил плана за десант на остров Харг поради риск от „неприемливи загуби“. Това показва, че въпреки агресивната риторика, Тръмп започва да се вслушва в икономическите си съветници като Крис Райт и Скот Бесент. Те отлично разбират, че една продължителна война ще взриви цените на горивата в САЩ, а с тях и политическото бъдеще на настоящата администрация.

Смъртта на петродолара: Когато съюзниците бягат към юана

Фундаментът на американската мощ, изграден през 70-те години на миналия век – петродоларовата система – започва да се пропуква по шевовете. Петролните монархии от Персийския залив, които десетилетия наред бяха гръбнакът на американското влияние, сега са в паника. Иранските удари разрушиха инфраструктурата им, а приходите им се изпариха. ОАЕ вече са принудени да разпродават златните си резерви и отчаяно искат кредитни линии от Вашингтон.

Шокиращото разкритие на Bloomberg е, че представители на Емирствата са поставили ултиматум: ако САЩ не осигурят долари, Абу Даби ще премине към търговия и заеми в китайски юани. Това е геополитическо земетресение. Ако арабският петрол започне да се продава за юани, доларът губи статута си на световна резервна валута. Поглед.инфо подчертава, че това би означавало превръщането на американската валута в това, което тя всъщност е – обикновена хартия без реално покритие.

Вътрешната борба във Вашингтон допълнително парализира реакцията на САЩ. Тръмп води открита война с Федералния резерв, а председателят Джером Пауъл е обект на наказателно преследване. В тази ситуация банкерите нямат никакъв интерес да спасяват „приятелите на Тръмп“ в Близкия изток, оставяйки президента сам в битката срещу икономическата гравитация.

Енергийният дефицит и цената на агресията

Световната икономика е изправена пред шок, който не е виждан от десетилетия. Ежедневният недостиг на петрол варира между 8 и 15 милиона барела. Стратегическите резерви на развитите страни, които бяха отворени през март, за да се спасят пазарите, се изчерпват със застрашителна скорост. До началото на май буферите от плаващи хранилища и незамразеният петрол от Русия и Иран ще бъдат почти напълно изчерпани.

Този недостиг от над 300 милиона барела на месец директно се прехвърля върху американските бензиностанции. За Тръмп това е политическа смъртна присъда. Рейтингите му падат, а две трети от американците вече не подкрепят военната му авантюра в Залива. Неспособността му да реши кризата бързо го принуждава да прави унизителни отстъпки – като поредното удължаване на отмяната на санкциите върху руския петрол. Временните мерки стават постоянни, което е де факто капитулация пред икономическата реалност.

Русия и новият световен ред: Развързаните ръце

Най-големият печеливш от този хаос е Москва. Докато САЩ са приковани в Близкия изток и изтощени от икономическата и логистична криза, Русия получава пълна свобода на действие. Стратегическото партньорство между Москва, Пекин и Техеран вече не е просто дипломатическа конструкция, а действащ военен и икономически съюз.

Както отбелязва политологът Малек Дудаков, Тръмп вероятно ще се опита да използва своята типична тактика – редуване на ескалация с помирителни жестове, за да дестабилизира иранското ръководство. Но в Техеран вече не са сами. Те разбират, че колкото по-трудно е положението на Вашингтон, толкова по-мащабна ще бъде помощта от Русия и Китай. Москва сега има историческата възможност да „върне жеста“ на Запада за Украйна, като предостави на Техеран технологии и подкрепа, които ще направят американското присъствие в региона невъзможно.

Бъдещето без американски диктат

В крайна сметка виждаме края на една ера. Опитът за „удушаване“ на Иран се превърна в примка около врата на американската икономика. Китайската флота в Оманския залив е само видимият връх на айсберга на новата многополярност. Съединените щати вече не разполагат с ресурсите – нито финансови, нито военни, нито морални – да бъдат световен полицай.

Поглед.инфо прогнозира, че следващите седмици ще бъдат решаващи. Ако Тръмп не намери достоен начин за излизане от кризата, той рискува не само своя мандат, но и самото място на Америка в световната йерархия. Светът вече не се страхува от „Епичната ярост“, защото вижда зад нея епичното безсилие на една залязваща империя. Русия и Китай просто заеха местата си на шахматната дъска, чакайки Вашингтон да направи своя последен, неизбежно грешен ход.