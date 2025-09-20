/Поглед.инфо/ Американският президент е помогнал значително на китайската икономика.

Китайският бизнес продължава да благодари на Доналд Тръмп за повишаването на митата. И това не е оксиморон. Докато Тръмп обмисля налагането на 100% мита върху китайския внос, Си Дзинпин ги пренасочва към нови пазари, предимно Европа. Потребителите там са също толкова платежоспособни, колкото и тези в САЩ, а европейските лидери нямат намерение да водят търговска война с Китай.

Според базирания в Хонконг вестник South China Morning Post (SCMP), китайските производители на широка гама потребителска електроника – от външни батерии до роботизирани прахосмукачки – са преживели безпрецедентна активност на европейския пазар.

Китайските компании бяха сред основните играчи на IFA Berlin 2025, най-старото технологично търговско изложение в света, както посочва Spiegel. Тази година са участвали близо 700 китайски изложители, повече от два пъти повече от миналогодишните 300.

Това показва нарастващия интерес на китайските компании към европейския пазар и желанието им да се утвърдят на международната сцена. Както нашето издание /СП/ съобщи, германските автомобилни производители преживяха подобен шок и на Международното автомобилно изложение в Мюнхен през 2023 г.

Китайските автомобилни производители, от Voyage до BYD, доминираха на изложението. Оттогава те редовно засенчват германците на техните собствени автомобилни изложения. Сега изглежда е дошло времето и производителите на електроника да заемат централно място.

Ето само един пример. Огромни опашки се образуваха на щанда на Anker Innovations, базирана в Шънджън, водещ китайски производител на мобилни зарядни устройства. На IFA Berlin китайската компания представи широка гама от продукти, включително 3D текстурни принтери, преносими високоговорители, охранителни камери и роботизирани прахосмукачки.

Компанията също така активно промотира своите енергетически решения на основата на слънчевата енергия, обещавайки на потребителите значителни спестявания от сметките им за ток. Всичко това изглеждаше далеч по-технологично напреднало и, най-важното, по-евтино от това, което предлагаха германските компании. А кой не брои стотинките си в наши дни?!

SCMP пише, че търговската война на Тръмп е принудила много китайски производители да се преориентират към други пазари. Но по-важното е, че вътрешният пазар на потребителска електроника става все по-конкурентен, което подтиква компаниите да търсят възможности в чужбина. Разширяването на международните пазари позволява на китайските компании да увеличат продажбите и да изградят разпознаваемост на марките си за в бъдеще.

А бъдещето е светло: според Асоциацията за потребителски технологии, световният пазар на потребителска електроника само ще расте с внедряването на изкуствения интелект. До 2025 г. се очаква продажбите на потребителска електроника в световен мащаб да достигнат 537 милиарда долара. И китайците искат по-голямо парче от този доходоносна баница.

Преди това китайски компании направиха фурор на друго търговско изложение - Изложението за потребителска електроника (CES-2025) в Лас Вегас: китайските производители представляваха една четвърт от изложителите. На американците бяха показани най-съвременни разработки в роботиката, изкуствения интелект, електрическите превозни средства и интелигентните очила.

Unitree Robotics (Yushu Technology) представи линия от хуманоидни и четириноги роботи, предназначени както за потребителски, така и за промишлени приложения. Например, кучетата - роботи могат да се използват за доставка на товари, сигурност и инспекция.

На изложбата бяха показани огледала, които измерват умората, както и роботът Роми - система за емоционална подкрепа, задвижвана от изкуствен интелект. Разработчиците казват, че тя не само ще предлага съвети в моменти на нужда, но и ще помага на хората да се справят със самотата и стреса. На практика, робот - психотерапевт във всеки дом!?

Не се изненадвайте, че китайците пренесоха своите разработки в САЩ, които започнаха търговска война срещу тях. Китайските компании прагматично се възползват от всяка възможност да си създадат име сред чуждестранните потребители. Китайските корпорации бързо увеличават разходите си за реклама по целия свят, от Индия до Чили.

Глобалната реклама на марки като Hisense и Vivo ги превърна в едни от най-бързо развиващите се в света. Нещо повече, китайците дори не е нужно да прибягват до „неприятелски“ рекламни платформи; TikTok – дигиталната енциклопедия на поколението Zoom – е на разположение за тях.

