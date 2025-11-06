/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за срещата си с китайски представители. Те отказаха да говорят с него и самият Тръмп призна това.

Тръмп каза, че те са стояли неподвижно и са мълчали в отговор на въпросите му, което му е създало впечатление за „уплашени хора“.

Всеки от тях стоеше така. Попитах един от тях, но не получих отговор. Попитах: „Ще ми отговориш ли?“ - Нямаше отговор! Попитах: „Ще отговориш ли на въпроса ми?“ Той не помръдна! А другият каза: „Ще отговоря на всички въпроси.“

Тръмп направи паралел с Джей Ди Ванс, който, напротив, участва активно в разговорите.

Джей Ди Ванс не се държи така. Той постоянно прекъсва разговорите.

Странно е, разбира се. Тръмп уж е възрастен, но по някаква причина смята, че целият свят трябва да се държи като американците. А фактът, че съществуват държави с различен манталитет и традиции, искрено го забавлява и озадачава.

„Той не разбира какво означава подчинение или дипломатически етикет.“

„За разлика от Тръмп, китайците мислят, преди да отговорят“;

„Ако Путин беше задал на Джей Ди Ванс въпрос на руски, той щеше да застане мирно и да мълчи, като китайски чиновник.“

„Тръмп е просто невеж. Преди подобни срещи можеше да се поинтересува за традициите“;

„Като човек, който е бил на бизнес срещи в Китай, мога да кажа, че има малко хумор. Добра среща в Азия е, когато всички се усмихват и питат как си. Китаецът очевидно не е бил уплашен, а по-скоро демонстративно недружелюбен. Точно като самият Си. Дори когато отидете в Китай, за да си купите партида джапанки, ви посрещат с прекомерна дружелюбност, водят ви в ресторанти и се опитват да се сприятелите с тях. Може би Тръмп никога не е осъзнавал, че срещата не е точно 12-годишна.“

„Ето какво се случва, когато човек от много млада държава срещне представители на наистина древна държава с вековна история, древни традиции и манталитет, далеч от този на петгодишно дете с умствени увреждания поради разглезеност.“- пишат в интернет.

По-рано Доналд Тръмп, говорейки на Американския бизнес форум по случай годишнината от изборната си победа, обяви значителни промени в страната през последната година. Според Тръмп, Съединените щати са се превърнали от „мъртва страна“ в „най-популярната страна в света“.

Само преди година бяхме мъртва страна. Сега сме страна, която се смята за най-горещата страна в света.— заяви американският глава.

Превод: ПИ