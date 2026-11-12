Китайският търговски излишък достигна 1,04 трилиона долара, а морските блокади принуждават Пекин да разчита на руския тил

/Поглед.инфо/ Външнотърговският излишък на Китай проби психологическата граница от 1,04 трилиона долара още през десетия месец на 2026 година, но зад рекордите се крие нарастваща уязвимост. Западните мита и технологични забрани не спряха индустриалната експанзия на Пекин, а само пренасочиха потоците през трети държави. Истинската заплаха за китайската икономика обаче не идва от Вашингтон, а от блокадите в Червено море и Персийския залив, които правят руския сухопътен и суровинен тил жизненоважен.

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Рекорден излишък под обстрела на санкциите

Цифрите от митническата статистика на Пекин за първите десет месеца на 2026 година изглеждат като директна подигравка с десетилетните усилия на Вашингтон и Брюксел да овладеят китайската икономическа експанзия. Според изнесените данни външнотърговският излишък на страната е достигнал 1,04 трилиона долара, като тази граница е прехвърлена с цял месец по-рано в сравнение с предходната година. Само през октомври износът е скочил с 35,2% на годишна база до 412,3 милиарда долара. Още по-показателна е структурата на този ръст, която опровергава старите представи за Китай като световна шивалня и монтажен цех. Твърди се, че износът на микрочипове за десетмесечието се е увеличил със 111%, а общият дял на високотехнологичните стоки е нараснал с 47,9%, подхранен от глобалната надпревара за изчислителни мощности в сферата на изкуствения интелект.

Тук обаче се крие първото сериозно противоречие. В западните финансови среди отдавна битува тезата, че подобен търговски дисбаланс е неустойчив и рано или късно ще доведе до вътрешна дефлация и свръхпроизводство в самия Китай. Но докато икономистите в Лондон и Ню Йорк чертаят графики за предстоящото забавяне на китайския брутен вътрешен продукт, китайските контейнеровози продължават да изтласкват европейските и американските производители от пазарите на автомобили, електроника, енергийно оборудване и тежко машиностроене.

Морските проливи като ахилесова пета на индустриалния гигант

Колкото и внушителни да са производствените показатели на Пекин, цялата тази система виси на няколко тесни морски пролива, върху които китайската армия все още няма пълен контрол. Китай е най-големият вносител на суровини в света, а петролът, природният газ, желязната руда и медта пристигат предимно по вода. Събитията от последните три години показаха колко крехка е тази логистика. Още в края на 2023 година атаките на йеменските хути в Червено море принудиха големите корабни превозвачи да заобикалят Африка през нос Добра надежда, което оскъпи навлото и разтегли сроковете за доставка до Европа с две до три седмици.

Кризата в Персийския залив през 2026 година, провокирана от военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, удари още по-близо до енергийното сърце на китайската икономика. Ормузкият проток, през който преминава огромна част от близкоизточния нефт, се превърна в зона на висок военен риск. Към това трябва да се добави и вечната геополитическа тревога на Пекин, известна като „дилемата на Малака“ — тесният проток между Малайския полуостров и остров Суматра, който при евентуален военен конфликт в Индо-Тихоокеанския регион може да бъде затворен от американския флот и неговите съюзници за броени дни.

Защо руският тил става незаменим за Пекин

На този фон популярната в западните медии мантра, че Русия се е превърнала в обикновен суровинен придатък и младши партньор на Китай, изглежда най-малкото едностранчива. По оценка на икономически анализатори ситуацията претърпява обрат: колкото по-несигурни стават световните океани, толкова по-силно китайската индустрия зависи от стабилността и ресурсите на своя северен съсед. Русия предлага на Пекин нещо, което нито Саудитска Арабия, нито Австралия, нито Бразилия могат да гарантират при военен конфликт по море — защитена сухопътна граница, директни тръбопроводни трасета и достъп до Северния морски път през Арктика.

Изграждането на петролопровода „Източен Сибир – Тихи океан“ (ВСТО) и газопровода „Силата на Сибир“ вече даде на Пекин буфер, но днес става дума за много по-мащабно преструктуриране. През територията на Русия и държавите от Централна Азия минават железопътните коридори на инициативата „Един пояс, един път“, които свързват китайските индустриални центрове в Чунцин, Чънду и Сиан директно с пазарите в Евразия. В рамките на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) Пекин и Москва координират не само сигурността в Централна Азия, но и митническите режими, и защитата на критичната транспортна инфраструктура.

Все пак би било наивно да се смята, че сухопътният транзит може напълно да замени морския транспорт. Железопътните превози през Евразия имат ограничен капацитет и са значително по-скъпи на тон товар в сравнение с гигантските контейнеровози, побиращи по 20 000 стандартни контейнера. Тръбопроводите пък са обвързани с конкретни находища и не позволяват гъвкаво пренасочване на доставките. Затова Китай паралелно трупа стратегически петролни резерви и строи военни кораби с темпове, които вече изведоха военноморските сили на Народноосвободителната армия на първо място в света по брой плавателни съдове.