/Поглед.инфо/ Идеята за „Съвет на мира за Газа“ изглежда като опит за стабилизация, но всъщност отваря много по-голям въпрос – може ли мирът да бъде управляван чрез бордове, клубове и временни формати. Поканата към Владимир Путин не е жест на помирение, а тест за това дали новият ред ще бъде легитимен или просто ефективен. Анализът проследява как Газа се превърна в експериментална зона, каква е истинската цена за САЩ и защо Русия е едновременно необходима и опасна за този модел.

Поглед.инфо винаги разглежда световните кризи не като отделни събития, а като част от дълбоки трансформации в глобалния ред и механизмите на властта.

Когато мирът спира да бъде цел и започва да бъде механизъм

В историята на международните отношения има един повтарящ се момент, който винаги изглежда като надежда, но почти никога не завършва като решение. Това е моментът, в който войната още не е приключила, но вече се говори за „след това“. За възстановяване. За управление. За стабилизация. За мир. Именно в тази междина – между взривовете и чертежите – се раждат най-опасните формули. Не защото са зли по замисъл, а защото превръщат трагедията в повод за инженерство.

Газа днес е точно такъв момент. Не защото конфликтът е нов, а защото светът е различен. За първи път от десетилетия не се предлага конференция, не се предлага класически процес под егидата на ООН, не се предлага дълъг дипломатически път. Предлага се структура. Съвет. Борд. Комитет. Името е второстепенно. Важното е, че мирът вече не се мисли като резултат от политическо съгласие, а като управленски проблем, който трябва да бъде „поет“.

Тук започва истинската промяна. Когато мирът бъде формулиран като задача за управление, той престава да бъде въпрос на право и се превръща във въпрос на контрол. Някой трябва да решава. Някой трябва да координира. Някой трябва да носи отговорност. И най-вече – някой трябва да има легитимността да го прави. Именно тази дума – легитимност – стои в центъра на всичко, което днес се случва около идеята за „Съвет на мира за Газа“.

Защото ако се вгледаме внимателно, ще видим, че самата формула не е насочена първо към Газа. Тя е насочена към световния ред. Към въпроса кой има право да управлява хаоса, когато международното право е изтощено, а институциите са бавни. Към въпроса дали ООН все още е мястото, където се вземат решенията, или е останала предимно печат, който се използва, когато е удобен.

Не е случайно, че разговорът за новия формат започва именно след като в Съвета за сигурност се формира рамка, която мина без вето, но и без ентусиазъм. Русия и Китай не застанаха срещу, но и не застанаха зад. Това е тънката линия, върху която днес се строи новата архитектура: когато големите не блокират, но и не поемат отговорност, се появява изкушението някой друг да я поеме вместо тях.

Тук се появява САЩ. Не като арбитър, а като архитект. Не като гарант на право, а като инициатор на формат. Това е фундаментална разлика. Архитектът не пита дали всички са съгласни. Той предлага план. И ако планът бъде приет, той вече не е просто един от участниците, а центърът, около който всички останали се подреждат.

Именно в тази логика трябва да се чете и поканата към Владимир Путин. Не като жест. Не като изненадващо помирение. А като признание, че без Русия този нов механизъм ще бъде лишен от онова, което му е най-необходимо – признание за валидност отвъд Запада. Защото мирът в Газа не може да бъде управляван само с ресурси и военни договорки. Той трябва да бъде приет като нещо повече от американски проект. А това минава през Москва – независимо дали това се харесва или не.

Тук напрежението започва да се сгъстява. Защото в момента, в който Русия бъде поканена, форматът спира да бъде чисто управленски и се превръща в поле на сблъсък между два модела на световен ред. От едната страна – моделът на централизирания контрол, който вижда в мира процес, който може да бъде администриран, финансиран и надзираван. От другата – моделът на държавния суверенитет, който допуска компромиси, но не приема да бъде вписан като декоративен елемент в чужд проект.

И тук възниква първият голям въпрос, който още не е зададен открито, но вече тежи над цялата инициатива: този „Съвет на мира“ създава ли мир – или създава нов център на власт, който използва мира като оправдание? Защото историята познава много примери, в които стабилизацията се оказва просто по-удобна форма на контрол, а възстановяването – начин да се бетонира ново статукво.

Газа, в този смисъл, не е изключение. Тя е лаборатория. Място, където може да се тества доколко светът е готов да приеме, че бъдещето на цели общества ще се решава не чрез договори, а чрез управленски формати. Чрез бордове. Чрез съвети. Чрез кръгове от „отговорни държави“.

И ако това бъде прието там, то няма да остане там.

Точно затова поканата към Путин не е епизод, а централен момент. Тя поставя Русия пред избор, който далеч надхвърля Газа. Избор дали да участва в оформянето на нов тип ред, или да остави този ред да се оформя без нея. Но тя поставя и САЩ пред риск: защото всяка структура, която претендира за управление на мира, но не може да понесе истински плурализъм на властта, рано или късно започва да се пропуква отвътре.

Това е началото. Не на решение. А на процес, в който мирът постепенно престава да бъде обещание и започва да се превръща в инструмент.

Архитектурата на поканата: защо Русия е необходима, но неудобна

В международната политика има покани, които отварят врати, и покани, които притискат. Поканата към Русия за участие в „Съвета на мира за Газа“ принадлежи към втория тип. Тя не е протоколен жест и не е дипломатическа куртоазия. Тя е част от конструкция, в която отсъствието на Москва би оставило твърде видима празнина. Празнина не в моралния, а в геополитическия смисъл.

Без Русия този формат би изглеждал като поредната западна инициатива, облечена в универсални думи. С Русия вътре той започва да изглежда като „глобален“. Именно това е причината поканата да съществува. Но именно тук се крие и нейният риск. Защото Русия не е от онези участници, които могат да бъдат включени, без да променят самата логика на формата.

Русия носи със себе си не просто позиция, а алтернативна представа за ред. За Москва мирът не е услуга, която се предоставя от по-силния към по-слабия. Той е резултат от баланс, колкото и нестабилен да е този баланс. Затова и всяка структура, която се опитва да централизира управлението на конфликт, неизбежно влиза в напрежение с руския подход. Не защото Русия е „против мира“, а защото е против това мирът да бъде дефиниран като чужда компетентност.

Тук логиката на американския проект започва да се очертава по-ясно. Включването на Русия не цели да ѝ даде ключовете. Цели да я обвърже. Да я направи съучастник в процес, чиято рамка вече е очертана. Да превърне потенциалния критик в участник, а участника – в носител на колективна отговорност. Това е стара тактика, използвана многократно: когато не можеш да елиминираш опонента, опитай се да го вкараш в структура, която ще го ограничава.

Но Русия добре познава тази логика. И затова не бърза. Забавянето не е колебание. То е метод. Всеки ден, в който Москва не отговаря категорично, увеличава напрежението около самия формат. Защото поканата, която чака отговор, започва да тежи повече върху този, който я е изпратил, отколкото върху този, който я е получил.

Тук се появява и фигурата на Доналд Тръмп – не като президент в класическия смисъл, а като политически тип. За него подобни формати са сцена. Сцена, на която той може да покаже, че е човекът, който „говори с всички“. Човекът, който прави онова, което институциите не могат. Именно затова включването на Путин има и вътрешнополитическа стойност за САЩ. То позволява на Тръмп да се представи като лидер, който не се страхува от „неудобните“, а ги използва.

Но тази игра има обратна страна. В момента, в който Путин приеме, ако приеме, той няма да играе ролята на поканен гост. Той ще се опита да промени сценария. Да внесе условия. Да забави решения. Да постави въпроси, които форматът не иска да чува – за мандата, за реалната власт, за връзката с международното право. И тогава „Съветът на мира“ рискува да се превърне от управляем механизъм в арена на сблъсък.

Затова поканата към Русия е двоен залог. Ако Москва откаже, САЩ могат да кажат: „Ние опитахме, Русия не иска мир.“ Ако Москва приеме, но настоява за промени, форматът може да се окаже по-труден за контрол, отколкото първоначално е било планирано. И в двата случая напрежението не намалява. То просто сменя формата си.

Най-опасното за инициаторите обаче е трети вариант – Русия да не каже нито „да“, нито „не“, а да остане в състояние на висящо участие. На диалог без обвързване. На присъствие без подпис. Това е сценарият, който най-много подкопава идеята за централен контрол, защото оставя формата постоянно недовършен, постоянно отворен, постоянно зависим от външен фактор.

И тук започва да се очертава по-дълбокият проблем. „Съветът на мира за Газа“ е замислен като механизъм за стабилизация. Но самият му успех зависи от това дали ще успее да укроти силите, които по дефиниция не обичат да бъдат укротявани. Русия е първата от тези сили. Не единствената, но най-очевидната.

От този момент нататък въпросът вече не е дали форматът е добър или лош. Въпросът е дали той може да съществува, без да бъде трансформиран от онези, които са поканени в него не като изпълнители, а като центрове на тежестта. А когато центровете на тежестта започнат да се движат, всяка конструкция, колкото и добре проектирана, започва да скърца.

Точно тук напрежението преминава от теоретично в реално. Защото става ясно, че „мирът за Газа“ е само първият слой. Под него се оформя много по-голям сблъсък – за това кой има правото да проектира бъдещето, и кой ще бъде принуден да живее в този проект.

Географията на „поканените“: как се сглобява управляемият свят

Колкото повече се вглеждаме в самия формат, толкова по-ясно става, че „Съветът на мира за Газа“ не е просто политическа идея, а географска конструкция. В него няма случайни имена. Всяка покана носи функция, всяко участие – роля, всяко отсъствие – смисъл. Това не е многостранност в класическия ѝ вид. Това е подбор.

Списъкът на поканените не е огледало на света, а негова редакция. Египет не е там, защото е морален авторитет, а защото държи в ръцете си входовете и изходите на Газа. Без него няма коридори, няма контрол, няма реална администрация. Египет е теренът – онзи груб, материален слой, без който всяка формула остава на хартия.

Турция е друг тип присъствие. Тя не е нужна заради логистиката, а заради гласа. Гласът на улицата, на емоцията, на ислямския свят, който може да бъде или омекотен, или взривен. Турция е в списъка, защото може да легитимира или да делегитимира процеса пред милиони. Тя е каналът, през който един управленски проект може да бъде представен като „приемлив“.

Индия и Бразилия внасят друг елемент – тежестта на т.нар. Глобален Юг. Без тях форматът изглежда твърде западен, твърде тесен, твърде прозрачен като инструмент на влияние. С тях той придобива вид на „глобален консенсус“, дори когато реалните решения се вземат другаде. Това е важен детайл: външният вид на баланса често е по-важен от самия баланс.

Европейските участници са още по-показателни. Не Германия, не Франция, не институционалното ядро на Европейския съюз. Вместо това – периферията. Държави, които могат да бъдат представени като „Европа“, без да носят тежестта на европейската институционална линия. Това е начин да се покаже, че Европа участва, но без да ѝ се даде възможност да формулира обща позиция. Европа като декор, не като субект.

И над всичко това стои финансовият елемент, който рядко се изговаря на глас, но присъства като фон. Не просто участие, а участие с цена. Не просто отговорност, а ангажимент, който се измерва в ресурси. Така „мирът“ започва да придобива характеристиките на проект, в който мястото на масата не се печели само с влияние, а и с готовност да инвестираш в самата архитектура.

Тук напрежението се изостря. Защото когато участниците са подбрани по полезност, а не по равнопоставеност, самият формат започва да произвежда йерархия. Някои държави носят терена, други – легитимността, трети – парите, а центърът носи решенията. Това не е международен ред в класическия смисъл. Това е управляем свят, сглобен от функции.

И точно в тази функционална логика Русия отново изпъква като проблем. Тя не се вписва лесно в нито една от тези роли. Русия не е терен. Не е декор. Не е периферия. И не е просто източник на ресурси. Тя е център на тежест, който по дефиниция нарушава всяка конструкция, изградена върху разпределение на функции.

Затова присъствието ѝ е едновременно необходимо и разрушително. Необходимо, защото без нея форматът изглежда временен и уязвим. Разрушително, защото с нея форматът рискува да загуби управляемостта си. Това е дилемата, която стои в основата на цялата инициатива и която не може да бъде решена с процедурни хватки.

Тук вече става ясно, че въпросът не е дали „Съветът на мира“ ще помогне на Газа. Истинският въпрос е дали този модел може да бъде пренесен. Защото ако бъде приет като успешен, той ще се превърне в шаблон. За други конфликти. За други региони. За други кризи, които ще бъдат обявени за „твърде сложни“ за класическата дипломация.

И точно тук започва да се очертава по-дълбоката опасност. Управляемият свят изглежда стабилен само докато центровете на тежестта се подчиняват. В момента, в който те започнат да отстояват собствената си логика, конструкцията се напряга до скърцане. Русия е първият тест. Но тя няма да бъде последният.

Газа е сцената.

Форматът е експериментът.

А залогът е не мирът сам по себе си, а кой ще има правото да го администрира.

Изборът без избор: какво означава за Русия да влезе – и какво означава да не влезе

В определен момент всяка голяма сила се сблъсква с ситуация, в която липсата на решение вече е решение, а всяко действие носи цена, която не може да бъде избегната. За Русия този момент настъпва именно тук – не заради Газа, а заради прецедента, който този формат създава. Защото поканата не изисква просто участие. Тя изисква позициониране спрямо модел на управление, който тепърва се опитва да стане норма.

Ако Русия влезе, тя влиза в конструкция, която не е създавала. Влиза в рамка, в която центърът вече е определен, а правилата са очертани. Дори да успее да ги променя, тя ще го прави отвътре, като поема част от отговорността за последствията. В този случай Москва рискува да легитимира не толкова конкретни решения за Газа, колкото самия принцип, че мирът може да бъде управляван чрез временни бордове, извън класическата система на международното право.

Това е дълбокият риск. Защото днес става дума за Газа, но утре може да става дума за друг регион, друг конфликт, друга „хуманитарна криза“. Ако Русия приеме този модел без ясни условия, тя ще се окаже съучастник в създаването на шаблон, който може да бъде използван и срещу нея. Не като пряка атака, а като институционално заобикаляне.

Но отказът също не е чисто решение. Ако Русия откаже категорично, тя ще бъде поставена в удобна за опонентите ѝ рамка: „Москва не иска мир“. Тази формула е стара, но все още работи в информационното пространство. Тя позволява всяко следващо действие да бъде обяснено като „въпреки Русия“, а не като спорен избор сам по себе си. Отказът оставя Русия извън процеса, но не я освобождава от последствията му.

Точно тук се появява третият път – пътят, който Русия познава добре и използва често. Нито приемане, нито отказ. Диалог без обвързване. Присъствие без подпис. Участие, което не се превръща в принадлежност. Това е стратегия, която не дава бързи резултати, но разтяга времето – а времето е ресурс.

В този режим Русия не блокира формата, но и не го легитимира напълно. Тя остава фактор, който не може да бъде заобиколен, но и не може да бъде използван като доказателство за „глобален консенсус“. Това е неудобна позиция за инициаторите, защото оставя конструкцията недовършена. А недовършените формати са нестабилни по дефиниция.

Тук трябва да се види и още нещо. За Русия участието в подобен съвет не е просто въпрос на външна политика. Това е въпрос на модел на държавност. Москва от години настоява, че светът не може да се управлява чрез временни коалиции и „отговорни клубове“, които се появяват там, където институциите са неудобни. За нея подобни формати са симптом на слабост, не на сила. Симптом, че старият ред не работи, но новият още няма легитимност.

И затова решението на Кремъл не може да бъде импулсивно. То няма да бъде отговор на поканата, а оценка на системата, която стои зад нея. Москва ще гледа не толкова кой кани, а какво се узаконява чрез самия акт на участие. Какви правила се въвеждат мълчаливо. Какви прецеденти се създават без официално решение.

В този смисъл „Съветът на мира за Газа“ се превръща в огледало. Огледало, в което Русия вижда не Близкия изток, а бъдещата логика на световното управление. И ако това управление се гради върху временни механизми, концентрирана власт и ограничена отговорност, то въпросът вече не е дали да се участва, а как да се предотврати превръщането на изключението в правило.

Тук напрежението достига ново ниво. Защото става ясно, че независимо от избора, Русия ще бъде част от последствията. Влизането носи риск от съучастие. Отказът – риск от маргинализация. А междинната позиция – риск от продължителен натиск. Това не е избор между добро и лошо. Това е избор между различни видове загуби, които трябва да бъдат минимизирани.

И точно тук, в тази зона на неудобство и неопределеност, се решава не само съдбата на един формат, а и способността на големите сили да се противопоставят на логиката на управляемия хаос. Защото ако хаосът започне да се управлява без правила, той престава да бъде временен и се превръща в система.

Тръмп и цената на сцената: когато контролът започва да изяжда легитимността

Колкото по-дълго се задържа вниманието върху Русия, толкова по-удобно остава скрит центърът на тежестта от другата страна на уравнението. А този център е не абстрактната „американска държава“, а фигурата на Доналд Тръмп – като модел на власт, като политически инстинкт, като начин на мислене. Защото „Съветът на мира за Газа“ не може да бъде разбран извън логиката на един лидер, който вижда световната политика като поредица от сцени, а не като система от правила.

Тръмп не обича институции, защото те размиват отговорността. Той предпочита формати, в които има лице, център и директна връзка между решението и този, който го взема. В този смисъл бордът, съветът, комитетът – както и да бъде наречен – е идеален инструмент. Той концентрира процеса, позволява бързи ходове и създава усещането за ефективност, което Тръмп умее да продава политически.

Но точно тук се появява проблемът. Защото всяка концентрация на контрол изисква компенсация чрез легитимност. Колкото по-тесен е кръгът, който взема решенията, толкова по-широко трябва да бъде признанието за правото му да го прави. И тук САЩ се сблъскват с парадокс: за да бъде форматът легитимен, в него трябва да участват сили, които по дефиниция не признават американската централност.

Поканата към Путин е част от тази компенсация. Тя е опит да се покаже, че форматът не е американски едноличен проект, а „глобално усилие“. Но това е и риск. Защото в момента, в който Путин се появи – дори само като възможност – сцената вече не принадлежи изцяло на Тръмп. Тя се превръща в двуполюсно пространство, в което всяка стъпка се чете като сблъсък, а не като решение.

Тук се включва и вътрешнополитическата цена за САЩ. За американската публика и за част от елитите всяко включване на Путин изглежда като отстъпление. Като връщане на човек, който беше изолиран, санкциониран, демонизиран. Това противоречи на години на реторика и създава напрежение вътре в самата американска политическа система. Тръмп може да си позволи подобен ход, но не без последствия.

Затова форматът започва да прилича на витрина – място, където се показва активност, без да е ясно дали зад нея има устойчива конструкция. Колкото повече участници се събират, толкова по-голям става рискът решенията да се размиват. Колкото по-големи са обещанията за мир, толкова по-болезнено ще бъде неизпълнението им. И в един момент самият „Съвет на мира“ може да се превърне от инструмент за стабилизация в източник на разочарование.

Тук се крие най-голямата опасност за САЩ. Ако форматът не произведе видими резултати, той ще бъде възприет не като неуспешен опит, а като доказателство, че мирът не може да бъде администриран. А това подкопава не само конкретния проект, но и по-широката идея, че глобалните проблеми могат да бъдат решавани чрез временни управленски механизми.

В този момент Тръмп се оказва в собствената си дилема. Ако държи формата под строг контрол, той рискува да го лиши от легитимност. Ако отвори формата към реален плурализъм, той рискува да загуби контрол. Това е класическият конфликт между управление и признание. Между ефективност и приемане. И в международната политика този конфликт почти винаги завършва с изчерпване на доверието.

Така „Съветът на мира за Газа“ започва да изглежда все по-малко като решение и все повече като тест за границите на американската власт. Тест дали тя може да трансформира хаоса в ред, без да разруши самата идея за легитимност. И колкото по-дълго този тест продължава, толкова по-ясно става, че цената няма да бъде платена само от участниците в борда, а от всички, които живеят с последствията от неговите решения.

Краят на илюзията: когато мирът се превърне в процедура

В един момент всяка голяма идея стига до граница, отвъд която престава да бъде решение и започва да бъде симптом. „Съветът на мира за Газа“ вече е близо до тази граница. Не защото не иска мир, а защото иска да го произведе по управленски път – бързо, контролируемо, измеримо. А мирът, колкото и цинично да звучи, не е продукт, който може да бъде произведен по план.

Истинският проблем не е дали форматът ще проработи технически. Възможно е да проработи. Възможно е да има период на затишие, програми за възстановяване, административен ред. Истинският проблем е какво се узаконява, ако този модел бъде приет като успешен. Защото тогава мирът престава да бъде резултат от политическа воля и се превръща в административна функция. Нещо, което може да бъде възложено, управлявано и прекратено.

Тук светът влиза в опасна зона. Зона, в която конфликтите вече не се решават, а се обслужват. В която причините остават, но последствията се държат под контрол. В която трагедиите се превръщат в аргумент за създаване на нови структури, а не за преосмисляне на старите грешки. Това е логиката на управляемия хаос – стабилен на повърхността, нестабилен в дълбочина.

Ролята на Русия в този процес е показателна. Не защото Москва е морален коректив, а защото е граница. Граница, отвъд която управляемостта започва да се сблъсква със суверенитета. Ако Русия приеме безусловно, тя ще помогне да се узакони нов тип ред, в който клубове и бордове заместват международното право. Ако откаже, тя ще бъде обвинена, но и ще остави този ред без ключовия му елемент на универсалност. Ако протака – тя ще държи системата в напрежение, което може да се окаже единствената форма на баланс.

От другата страна стои САЩ – не като държава, а като модел на действие. Модел, който вярва, че светът може да бъде управляван чрез формати, а не чрез принципи; чрез контрол, а не чрез легитимност; чрез сцени, а не чрез институции. Този модел може да бъде ефективен в краткосрочен план. Но той винаги плаща цена в дългосрочен – изчерпване на доверието.

Газа в този смисъл не е крайна точка. Тя е проба. Ако светът приеме, че бъдещето на една територия може да бъде решавано от тесен кръг „отговорни държави“, утре този принцип ще бъде приложен и другаде. Под друг предлог. С друга реторика. Но със същата логика. И тогава въпросът вече няма да бъде кой участва в борда, а кой е изключен от правото да определя собствената си съдба.

Историята показва, че когато мирът се отдели от правото, той става временен. Когато се отдели от справедливостта, той става крехък. А когато се отдели от суверенитета, той се превръща в форма на контрол. „Съветът на мира за Газа“ стои точно на този кръстопът. Между желание за стабилизация и изкушение за управление. Между необходимостта да се действа и опасността да се узакони нова норма.

И тук се затваря кръгът. Поканата към Путин не е жест, не е дипломатическа екзотика, не е изненада. Тя е признание, че без съгласието – или поне без търпението – на големите центрове на сила, нито един нов ред няма да бъде устойчив. Но тя е и предупреждение: ако този ред бъде изграден като клуб, а не като система от правила, той ще остане временен, независимо колко пари, армии и комисии стоят зад него.

Мирът не може да бъде администриран до безкрайност.

Рано или късно той изисква избор – между удобството на контрола и трудността на легитимността.

И колкото по-дълго светът отлага този избор, толкова по-често ще се връща към една и съща сцена, с различни имена, но със същия нерешен въпрос.