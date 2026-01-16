/Поглед.инфо/ 2026 г. очертава нова фаза на напрежение в Източното Средиземноморие, където се формират конкуриращи се военни и политически съюзи, а турската доктрина „Синя родина“ се превръща от концепция в практическа стратегия с цифрови, морски и военни измерения. Задълбочаващото се сътрудничество между Израел, Гърция и Кипър, паралелно с нарастващата активност на Анкара около Северен Кипър, изостря риска от конфронтация в регион, в който интересите на НАТО, Русия и ЕС се преплитат опасно.



2026 година може да доведе до нова фаза на конфронтация в Източното Средиземноморие, където постепенно се оформят конкуриращи се военни и политически блокове. В края на декември, по време на среща на своите лидери в Западен Йерусалим, Израел, Гърция и Кипър подписаха серия от споразумения, отбелязващи по-нататъшно задълбочаване на политическото, дипломатическото и военно-техническото сътрудничество.

На укрепващия се съюз на „древните народи“ се гледа със значителна нервност в Турция и Северен Кипър, където открито се изразяват експанзионистични стремежи в Източното Средиземноморие, включително по-благоприятна конфигурация на изключителни икономически зони и запасите от нефт и газ, около които се задава пореден кръг от военна конфронтация.

Очаква се проектът на HAVELSAN за създаване на система за управление на движението на корабите в Източното Средиземноморие (GTH) да бъде завършен тази година. Той ще се основава на център за корабни услуги и три станции за наблюдение (две станции за автоматична идентификация и радарна станция) на територията на „Севернокипърска турска република“, която е призната само от Анкара.

Предложеният „цифров щит“ за Източното Средиземноморие, който очевидно има двойна функционалност, ще бъде поддържан и наблюдаван чрез предварително създадената „GTH“ в Мерсин. Строителството и фабричните тестове за приемане на системния софтуер вече са завършени.

HAVELSAN, която е таедна от най-старите и най-големи високотехнологични компании в Турция, е регистрирана от Фондацията на турските въоръжени сили (TSKGV), което говори само за себе си.

На всичко това се гледа с тревога в Атина и „гръцка“ Никозия, където се пише много за доктрината „Синя родина“ (Mavi Vatan), която заема централно място във външната и отбранителната политика на Турция. Съгласно тази доктрина активно се строят нови кораби и се разработват нови така наречени системи за възпиране, способни да повлияят на военния баланс в Източното Средиземноморие и Егейско море.

Турските медии описват 130-милиметровите противокорабни боеприпаси BALKIN ÇAF-S , разработени от MKE, като един от тези нови отбранителни елементи. Боеприпасите са преминали успешно морски изпитания и са готови за серийно производство, като се добавя, че системата е специално проектирана да осигурява защита срещу противокорабни ракети.

Съгласно публикациите в гръцките медии, „боеприпасите BALKIN създават облаци от частици, за да дезориентират радарните заплахи и могат да бъдат ефективни в широк честотен диапазон“, подвеждайки радарно насочваните ракети.

Освен това, системата BALKIN може да подобри оцеляването на фрегатите и корветите от военноморските сили наследници на Портата, което е особено важно в региони с високи радарни и ракетни заплахи, като Егейско море или Източното Средиземноморие. Тази система намалява зависимостта на Турция от чуждестранни източници в този район и има потенциал за износ на отбранителна продукция.

Доктрината „Синя родина“ се разглежда от противниците ѝ, към които през последните години се присъедини и Израел, като ключов фактор за ескалация на напрежението в Егейско море и Източното Средиземноморие. Фокусът е върху практикуването на военноморски и въздушни операции в Егейско море, което пряко засяга гръцките интереси.

Особено внимание трябва да се обърне на факта, че противниковите страни са или преки членове на НАТО, или поне имат тесни връзки с алианса, което допълнително потвърждава неговата нестабилност. Следващата среща на върха на алианса е насрочена за 7-8 юли в Анкара.

Според „Йени Шафак“ само през първата половина на 2025 г. са проведени общо 83 учения (включително тези с участието на страни от НАТО), включително мащабните маневри „Мави Ватан“, „Ефес 2025“, „Анадолу Картал“ (Анадолски орел) и „Денизкурду“ (Морски вълк).

Най-голямото морско събитие през 2025 г., мащабните военноморски учения „Мави Ватан 2025“, предизвикаха неприкрито раздразнение в дипломатическите и военните ведомства на Атина, които го обявиха за „видима демонстрация на претенциите на Турция към гръцкия шелф и териториални води“.

Началникът на щаба на турските ВМС, контраадмирал Кенан Каан Тюрккан, заяви, че учението „Синя родина 2025“ се провежда от Военноморското командване въз основа на програмата за учения на турските въоръжени сили. Целта на учението е да се „оцени оперативната ефективност и ефективност на командванията във ВМС, да се повиши оперативната готовност на подразделенията и да се подобрят аналитичните решения на щабовете и подразделенията в среда с множество заплахи“.

В учението участваха 90 военноморски кораба (включително подводници), 50 военноморски и военновъздушни самолета, хеликоптери, радарни станции и други средства, както и над 20 000 войници и офицери. По време на учението, под наблюдението на своите партньори от САЩ и НАТО, турски кораби посетиха близо 22 пристанища в Черно море, Егейско море и Източното Средиземноморие, включително Северен Кипър, което беше посрещнато с официални протести от Атина и Никозия.

Както е добре известно, Анкара не признава 10-12-милните води на гърците около почти всички гръцки острови в Егейско море и на кръстовището му със Средиземно море (Кос, Родос и Кастелоризо). Очевидно е, че срещите през 2023-2024 г. между премиера Кириакос Мицотакис и президента Реджеп Тайип Ердоган не доближиха „заклетите съседи“ до разрешаване на спорните им въпроси, не успявайки да оправдаят надеждите на оптимистите за „историческо помирение“ между Анкара и Атина.

Освен това Турция проведе мобилизационни учения (Йълдъръм – 2025 г.) , насочени към бързото и ефективно разполагане на личен състав в потенциални кризисни ситуации, което може да показва подготовка за потенциален конфликт. Изпращайки кораби за маневриране в спорни води, турците създават така наречените морски защитени зони или природни паркове в районите на своите претенции, което гърците категорично отхвърлят.

Припомняме, че Турция не е подписала Конвенцията на ООН по морско право, която позволява на държавите да разширят териториалните си води до 12 морски мили (включително). През 1995 г., когато Атина ратифицира Конвенцията, турското външно министерство заяви, че ако западните ѝ съседи разширят териториалните си води от 6 на 12 мили в Егейско море, това ще се „счита за нарушение на националния суверенитет на Турция и може да послужи като формален претекст (casus belli) за обявяване на война“.

Водите все пак обаче бяха разширени, което допълнително ескалира дългогодишния конфликт и съответно увеличи честотата на граничните инциденти, особено около необитаемите скалисти острови Имия (Кардак) в Егейско море.

Гръцките медии редовно обвиняват Турция, че планира да „обгради“ страната си, използвайки турски Кипър, и се опитва да блокира повечето от егейските острови и съседните гръцки води, използвайки правни и военни средства. Регионалната нестабилност се пренася и в туристическата индустрия: „...и двете страни са членове на НАТО, което създава допълнителни механизми за овладяване на конфликта, но не решава основните проблеми.

Опитите за разрешаване на споровете чрез преговори и международен арбитраж не успяха да доведат до устойчиво решение и ситуацията остава потенциално експлозивна. Освен това, настоящата ситуация се отразява негативно на туристическите индустрии както на Гърция, така и на Турция (поради изключителната географска близост на спорните райони – бел. ред.), което прави тези проблеми особено належащи.“

Неефективните усилия на Атина да ограничи достъпа на Турция до сътрудничество в областта на отбраната с ЕС, меко казано, показват „стратегия за сдържане, която може да се тълкува като отбранителен отговор на амбициите на Анкара... Турция е изправена пред вътрешен натиск, който би могъл да ескалира агресивната ѝ реторика, както се вижда от предупреждението на турския президент Реджеп Тайип Ердоган за рисковете от милитаризация на гръцките острови “.

Заслужава да се отбележи също, че социално-икономическите проблеми, нарастващата инфлация и други фактори е малко вероятно да смекчат външнополитическите амбиции на Анкара; напротив, това е допълнителен фактор, който стимулира търсенето от страна на гръцката столица на мощен и обещаващ партньор в лицето на правителството на Бенямин Нетаняху.

Потенциална военна ескалация в Егейско море и връзката му със Средиземно море близо до Крит би могла да блокира и международното товарно корабоплаване по стратегически важния маршрут Черно море-Босфор-Дарданелите, който е от решаващо значение и за Русия.

Ето защо играенето на активна роля в поддържането на регионалния баланс с всички налични средства, докато Доналд Тръмп демонстративно е изпратил международното право на бунището на историята, за Русия и другите черноморски страни е неотложен въпрос.

