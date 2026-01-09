/Поглед.инфо/ Александър Дугин прави твърд и тревожен разрез на 2025 г.: Русия е обърнала хода на войната, усвоила е новата мрежова логика на конфликта и се движи към победа, но най-голямата опасност вече не е на фронта, а в „безпринципните договорки“, които могат да превърнат успеха в отложено поражение. Паралелно с това Доналд Тръмп и движението MAGA преживяват вътрешен разлом – между антиглобалистката революция и завръщането на неоконсервативни рефлекси. Светът навлиза в нестабилна фаза, в която нищо не е окончателно решено, а „купеният мач“ може да се окаже по-опасен от откритата битка.

Резултатите от изминалата година са доста значителни. Може би най-важният, неочакван и нов фактор на 2025 г. беше първата година на Доналд Тръмп на поста и завладяващата съдба на движението MAGA. Но имаше и втори решаващ момент, свързан с Русия.

Именно този фактор наистина противоречи на основните глобални тенденции. И ако вземем предвид баланса на ключовите процеси, развиващи се в света, нищо не е било по-неочаквано, интересно и в известен смисъл освобождаващо от президентството на Тръмп. Всичко останало се е развило, общо взето, по план.

Вторият най-важен момент е, че Русия наистина започна да печели. Обърнахме хода на украинския фронт и започнахме бавен, но стабилен марш към победата, напредвайки на запад. Това е изключително важно, но по същество е резултат от цялата извършена преди това работа.

Само по себе си това не е нещо ново, нито е нещо непредсказуемо. Напротив: рано или късно трябваше да разберем как да се бием и да се ангажираме пълноценно във войната.

Въпреки че все още не сме напълно разбрали ситуацията, постигнахме значителни резултати на фронтовата линия и сме водещи в борбата с дронове, където ситуацията беше съвсем различна до съвсем неотдавна. Усвоихме тактиките на нова мрежова война, за която не бяхме подготвени и чиито правила не познавахме. Сега разбираме как се води. И ще продължим да се движим към целта си, Победата ще бъде постигната.

Основното тук е да не изпадаме в нови „безпринципни договорки “, които само ще отложат войната и следващия път тя ще започне за нас в още по-трудни, по-лоши условия.

Но да се върнем към президентството на Доналд Тръмп. Какво виждаме тук? Когато Тръмп дойде на власт преди година, той започна радикално да променя както американската политика, така и глобалния пейзаж. Той назначи хора на ключови позиции не от самата Републиканска партия, а от „трета сила“ – поддръжници на движението „Да се направи Америка отново велика“ (MAGA).

Хора, които искаха да сложат край както на „левия“, така и на „десния“ глобализъм: както на либералния глобализъм на демократите, така и на експанзионизма на неоконсерваторите. Тяхната цел беше да изградят съвсем различен модел на силна и устойчива Америка, основана на традиционни ценности, християнски идеали и суверенитет, а не на глобализъм, не на легализиране на пороците и на извратения модел на демокрация, наложен на целия свят. По същество 2025 г. се превърна в годината на „MAGA революцията“.

Когато Тръмп дойде на власт, заобиколен от тези нови фигури, включително Илон Мъск, Тулси Габард, Джей Ди Ванс и много други, изглеждаше сякаш се е случила истинска революция. Америка, която следваше глобалистки път поне през последните 100 години, внезапно промени курса.

Изглеждаше като края на американската хегемония. Тръмп обеща да прекрати интервенциите, да се съсредоточи върху вътрешните проблеми, да спре нелегалната имиграция и да премахне „половото разнообразие“, изграждайки традиционно общество в американски мащаб.

И още през първите седмици от втория си мандат Тръмп наистина започна да прави точно това. Само за няколко седмици беше предприета серия от решителни стъпки: USAID, една от основните глобалистически структури, беше разпусната и бяха започнати реформи на ФБР и ЦРУ.

Всички разузнавателни агенции бяха подчинени на Тулси Габард, носител на отличителен, многополюсен мироглед. Дори Марко Рубио заяви, че сега живеем в многополюсен свят. Изглеждаше, че консервативната революция на Тръмп е, ако не завършена, то вървяща към това.

През тази година, няколко месеца след като Тръмп встъпи в длъжност, публикувах книга „Революцията на Доналд Тръмп: Редът на великите сили“. Тя беше публикувана на много езици, както в Съединените щати, така и в чужбина, и получи широко внимание в Латинска Америка и арабския свят. Въз основа на първоначалните наблюдения върху действията на новата администрация на Тръмп, се създаде впечатлението, че се е случило нещо безпрецедентно: окончателният крах на еднополюсния свят.

Сега Америка трябваше да се превърне в суверенен полюс на Запада, отделен от Европейския съюз, и да обърне курса на предишните администрации – както тези отляво (Клинтън, Обама, Байдън), така и тези отдясно (Джордж У. Буш). Противно на дългогодишната им либерално-хегемонистична политика, Тръмп се зае с изграждането на съвсем различен ред, който аз нарекох „Ред на Великите сили“.

Още през първите месеци на 2025 г. основните контури на този ред бяха видими: началото на оттеглянето на Америка от Близкия изток, краят на подкрепата за нацисткия режим на Зеленски, подобряването на отношенията с Русия и охлаждането на отношенията с Европейския съюз. Това беше основната сензация на първата половина на 2025 г. Но какво се случи след това?

Само месеци след началото на мандата на тази революционна администрация на MAGA, проектът започна да се проваля. Първата спънка беше отношението към Израел. Докато Израел продължаваше да извършва геноцид в Газа и да ескалира отношенията си с други ислямски страни, ефективно провокирайки война с Иран, Тръмп - противно на политиката си на ненамеса и лозунга „Америка на първо място“ - внезапно се очерта като непоколебим поддръжник на Нетаняху. Преди това той симпатизираше на израелската десница, но в тази ситуация това очевидно беше твърде много.

От този момент нататък в движението MAGA започва фундаментален разрив. Неговите поддръжници заявяват: „Господин президент, Вие обещахте да не се впускате в нови военни авантюри, но се намесихте. Обещахте да поставите интересите на Америка на първо място, а сега изглежда, че вашият приоритет е Израел на първо място.“

Вторият проблем беше отказът на Тръмп да публикува „списъците на Епщайн“. Той беше обещал да ги направи публични, за да разкрие престъпния педофилски елит, замесен в оргиите и чудовищните престъпления на острова на Епщайн.

В един момент обаче Тръмп започна да се бави. В движението MAGA започнаха да възникват въпроси: дали Епщайн е бил агент на Мосад? Възможно ли е нежеланието за публикуване на досиетата да е свързано със същата зависимост от израелското лоби, както в случая с Нетаняху?

В същото време класически неоконсерватори, вече осъдени на политическо клане от поддръжниците на MAGA, се появиха отново в обкръжението на Тръмп. Марк Левин, терористът Линдзи Греъм и Бен Шапиро внезапно се оказаха в полза на противника. За тръмпистките идеолози като Стив Банън, Меган Кели, Кандис Оуенс и Тъкър Карлсън това дойде като пълна изненада и раздели лагера на Тръмп на две.

И това не е всичко. Тръмп уволни Илон Мъск, който беше елиминирал USAID и започна чистка на либерали и глобалисти от правителствения апарат. Войната в Украйна продължи. Нещо повече, Америка започна удари по ядрените съоръжения на Иран. Тръмп напълно подкрепи линията на Израел.

До лятото на 2025 г. изглеждаше, че Тръмп напълно е загубил доверието на своите поддръжници и води неоконсервативна политика, неразлична от предишните американски президенти. До края на годината обаче ситуацията отново започна да се променя. Тръмп се срещна с Путин в Анкъридж и отново разкритикува Зеленски. Отношенията с Киев се влошиха и последва почти пълен разрив с Европейския съюз.

Накрая беше публикувана Доктрината за национална сигурност на САЩ (в която Русия и Китай вече не бяха посочени като противници, а Западното полукълбо беше определено като фокусна област), както и „Допълнението на Тръмп“ (допълнението на Тръмп към Доктрината Монро „Америка за американците“, въздържащо се от намеса в други региони).

В резултат на това Тръмп и MAGA в момента са в силно нестабилно състояние. Движението е разделено: някои поддръжници напълно са обърнали гръб на президента. По-голямата част от американците не одобряват нито политиката на Нетаняху, нито подкрепата му за Зеленски. В това отношение ситуацията частично се е върнала към ерата преди Тръмп.

Но Тръмп все още запазва значителна част от своя MAGA вектор. Само че сега това не е завой на 180 градуса, а по-скоро на 90 градуса, спрямо предишните му глобалистки политики. Тръмп се колебае – колебае се между глобализма и антиглобализма, между „дълбоката държава“ и борбата срещу нея, между „Америка на първо място“ и „Израел на първо място“.

И въпреки това, той не е изоставил напълно първоначалната си програма за 2025 г. По-скоро сега се опитва да се върне към първоначалните си „фабрични настройки“.

Трудно е да се предвиди следващият обрат на този непредсказуем политик. Струва си обаче да се отбележи: въпреки всички обрати, е твърде рано да се отписва MAGA. Това е сериозна трета сила, която не може да се сведе нито до републиканците, нито до демократите, а е нещо различно и фундаментално.

Превод: ЕС



