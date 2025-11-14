/Поглед.инфо/ Наскоро японският премиер Санае Такаичи заяви, че евентуален конфликт около Тайван би представлявал „екзистенциална заплаха“ за Токио, и силите за самоотбрана могат да упражнят правото си на колективна самозащита съгласно закона. Това е първият път, след поражението на Япония във Втората световна война, в която правителствен ръководител публично заявява готовността на страната в тайванския въпрос със сила.

За обикновените хора обаче това, което премиерът Такаичи нарича „екзистенциална криза“, предизвиква болезнени спомени. В историята японският милитаризъм многократно е използвал обяснението за „екзистенциална криза“ като претекст за агресия срещу други държави, включително и това, че под предлог за „упражняване правото на самоотбрана“ той провокира Инцидента от 18 септември 1931 г., разгръщайки война срещу Китай и причинявайки дълбоки страдания на неговия народ и на света.

След войната японската политика дълго време беше доминирана от крайно десни консервативни сили, които не са се отказвали реално от духа на милитаризма и се правеха множество опити да се ревизира пацифистката конституция и се постигне целта на така наречената „национална нормализация“.

Съвсем наскоро, в отговор на въпрос дали Япония ще въведе във флота си ядрени подводници, главният секретар на кабинета Минору Кихара заяви, че не са изключени никакви варианти, а министърът на отбраната Шинджиро Коизуми каза, че темата трябва да бъде сериозно обмислена.

Сян Хаою, авторитетен китайски изследовател на Азиатско-тихоокеанския регион, посочва, че думите на Санае Такаичи представляват „опасно послание за възраждането на японския милитаризъм, който заслужава най-високото внимание в света“. „Погледът към историята и тайванския въпрос е тест за съвестта на онези, които са на власт в Япония, и това е по-скоро свързано с основната посока на китайско-японските отношения“, добавя той.