Конфликтът в Етиопия като потенциална заплаха за целия африкански рог

/Поглед.инфо/ Конфликтът в Етиопия премина критичната точка на вътрешнодържавното противопоставяне и навлезе във фаза, която непосредствено застрашава целия Африкански рог. След възобновяването на офанзивата в северната област Тиграй през септември 2026 г., боевете бързо преляха към съседните региони Амхара и Афар, а дипломатическият сблъсък между Адис Абеба и Асмара вече достигна до Съвета за сигурност на ООН. Докато федералните сили се опитват да удържат контрола над Мекеле и стратегическите гранични коридори, спорът за излаз на Червено море и пристанище Асаб заплашва да взриви крехкия баланс в региона, въвличайки външни регионални играчи като Египет и Судан в мащабна геополитическа криза.

Африканският рог е област в източната част на Африка, която се врязва в Индийския океан и Аденския залив. Той включва, в тесния смисъл на понятието, Сомалия, Етиопия, Еритрея и Джибути. По различни икономически и политически причини някои автори прибавят към тези държави още Кения, Судан, Южен Судан е Уганда. Регионът е един от най-гъсто населените части на африканския континент, има сравнително добре развито селско стопанство и икономика и контролира една от най-важните морски артерии на света – протока Баб ел-Мандеб. Обитава се от мултиетническо и мултирелигиозно население, което създава условия за множество конфликти и междудържавно напрежение.

Етиопия заема централно място в региона. Тя е най гъсто населената страна, като по данни на ООН в средата на 2026 г. населението и наброява 138,9 мил. По този показател тя се явява втората по големина в Африка след Нигерия. Етиопия също така е една от най-старите държави на континента. Още в Библията се говори за Савската царица, чието царство е обхващали днешните Етиопия, Еритрея и Йемен. На тази територия се създава най-известната древна държава в региона – царството Аксум. То е било голяма търговска сила, свързваща Червено море, Арабския полуостров, Източна Африка и Индия. В Аксум, през IV век християнството се утвърждава като държавна религия. Последват редица държавни образувания в различни части на страната (владетелите на всяко едно от тях твърдели, че са преки наследници на цар Соломон и Савската царица) до обединението на страната през 1855 г. като единно царство.

Етиопия никога не е била трайно колонизирана по време на европейската "надпревара за Африка". През 1896 г. армията на император Менелик II нанася поражение на нахлуващите италиански войски в битката при Адуа. Тази победа се превръща в мощен символ на африканската независимост, а по-късно - и на панафриканизма. Фашистка Италия нахлува отново през 1935 г. и окупира Етиопия в периода 1936-1941 г., но етиопската съпротива продължава, а император Хайле Селасие се завръща, след като британските сили и войските на Общността на нациите побеждават италианците в Източна Африка. Монархията е премахната през 1974 г., когато Хайли Селасие е свален чрез военен преврат и на власт идва про-марксистко управление начело с Менгисту Хайле Мариам. Той се опитва да превърне страната в силно централизирана социалистическа държава. Това поражда съпротива от различните етнически общности, които до този момент са имали значителна регионална самостоятелност. Това води до засилване на междуетническите и сепаратистки движения. Най-изявените от тях са Народния фронт за освобождение на Тиграй (TPLF), Армията за освобождение на Оромо (OLA), милициите Фано от Амхара, както и сепаратистите от Еритрея. През 1991 г. бунтовници, водени от TPLF, навлизат в Адис Абеба и правителството на Менгисту пада. Впоследствие, през 1993 г., Еритрея става независима, оставяйки Етиопия без излаз на море.

Новото правителство приема нова конституция, базирана на етнически федерализъм. Страната е разделена на региони по етническа, езикова и религиозна принадлежност, които получават значителна автономия. Това продължава до 2018 г., когато властта се поема от Абий Ахмед , по произход оромо. Той се опитва да реорганизира етиопската политика около по-широк национален проект. Това среща сериозна съпротива от регионалните организации и води до възобновяване на конфликтите.

Кого всъщност представляват основните бунтовнически организации?

Народния фронт за освобождение на Тиграй (TPLF) се формира и съществува в областта Тиграй, която е разположена в северната част от страната. Въпреки че тиграйците са сравнително малобройни, те винаги са имали водеща рола в управлението на страната. Тиграй е бил центърът на могъщата империя Аксум.

Армията за освобождение на Оромо (OLA) представлява болшинството от населението, живеещо в централните и южни части на страната, включително и около столицата Адис Абеба.

Фано са съставени от амхара, етническа група, разположена между Тиграй и Оромо.

Всички тези групи се противопоставят на правителството а Абий Ахмед, но това не значи, че са единни. Между тях съществуват редица спорни въпроси и териториални претенции и те почти никога не са действали заедно.

Водеща роля в съпротивата срещу управлението на Абий Ахмед има TPLF. Това се определя от три фактора. Политически: Тиграй има силна регионална политическа идентичност и дългогодишна управляваща организация - TPLF. Военен: регионът граничи с Еритрея и се намира на стратегически важна територия. Исторически: TPLF беше водеща сила в етиопската политика в продължение на близо три десетилетия, преди Абий Ахмед да дойде на власт.

През 2020 г. отношенията се влошиха допълнително заради спора за изборите. Федералното правителство отложи националните избори заради пандемията от COVID-19, докато властите в Тиграй проведоха регионални избори въпреки решението на Адис Абеба. И двете страни оспорваха легитимността на другата. В нощта на 3 срещу 4 ноември 2020 г. избухнаха боеве между силите на Тиграй и етиопската армия. Федералното правителство заяви, че TPLF е нападнал военни бази. TPLF представи действията си като превантивна реакция срещу федерална атака. След това правителството започна мащабна военна операция в Тиграй. Еритрея също се включи във войната на страната на федералното правителство. Етиопските и еритрейските сили, заедно с регионални съюзници, настъпиха в Тиграй срещу TPLF. Така вътрешнополитическият конфликт бързо се превърна в многостранна война.

В първите месеци федералните сили и техните съюзници овладяха голяма част от региона. Но TPLF не беше унищожен. Организацията се реорганизира, използва познаването на местния терен и започна контраофанзива. В средата на 2021 г. силите на Тиграй си върнаха контрола над регионалната столица Мекеле. По-късно бойните действия се разпространиха към съседните региони Амхара и Афар, а конфликтът започна да застрашава и други части на Етиопия. Цивилното население понесе огромната тежест на войната. Налице беше масово разселване: стотици хиляди хора напуснаха домовете си, а много семейства бяха разделени. Появи се глад и недостиг на храна. Прекъснати бяха транспортни връзки. Ограниченията върху помощите и разрушеното земеделие оставиха много общности без достатъчно храна. Разрушена беше здравна система: болници и клиники бяха повредени, медицинските доставки бяха прекъснати, а достъпът до лечение силно се влоши. Регистрирани бяха тежки нарушения на човешките права: международни разследвания документираха убийства на цивилни, сексуално насилие, произволни задържания и други злоупотреби от различни участници в конфликта. Особено тежко пострадаха западните части на Тиграй, където териториалните спорове и действията на регионални сили бяха съпроводени с насилствено прогонване на население.

На 2 ноември 2022 г. в Претория, Южна Африка, двете страни подписаха споразумение за прекратяване на военните действия с посредничеството на Африканския съюз. Споразумението предвиждаше прекратяване на бойните действия, възстановяване на федералната власт и основните публични услуги, разоръжаване на силите на Тиграй, хуманитарен достъп до засегнатото население и политически диалог и механизми за разрешаване на споровете. Това прекрати основната война, но не означаваше, че всички проблеми са решени или че доверието между страните е възстановено.

След прекратяването на основните бойни действия ситуацията се подобри в някои отношения, но мирът остана крехък. Първият проблем беше разоръжаването. Интегрирането на силите на Тиграй в националната система за сигурност и предаването на тежкото въоръжение не напредваха достатъчно, за да премахнат взаимното недоверие. Вторият проблем бяха териториите. Споровете за Западен Тиграй и за връщането на прогонените жители останаха нерешени. Хора, напуснали домовете си по време на войната, продължиха да живеят в лагери или в други части на страната. Третият проблем беше политическото разделение. Ръководството на TPLF и федералното правителство не постигнаха съгласие за бъдещото управление на региона. В самия TPLF също се задълбочиха разногласията между различни фракции. Четвъртият проблем беше Еритрея. Страната беше съюзник на Етиопия по време на войната, но не участва в мирните преговори в Претория. След края на бойните действия отношенията между двете правителства се влошиха. Етиопия отново постави акцент върху достъпа си до Червено море с искане на пряк коридор до пристанищния град Асаб, а Еритрея започна да възприема съседа си като потенциална заплаха.

Защо войната се поднови през септември 2026 г.? През 2026 г. се натрупаха няколко фактора:

Вътрешното разделение в TPLF се задълбочи, а по-твърдолинейна фракция възстанови контрола над регионалната политическа структура. Мирното споразумение от Претория загуби допълнително значение, тъй като двете страни продължиха да се обвиняват във взаимни нарушения. TPLF създаде съюз с шест други въоръжени опозиционни групи от различни части на Етиопия.

На 23 септември силите на Тиграй превзеха три летища и влязоха в сблъсъци с федералната армия на няколко места. Това постави началото на нова голяма военна офанзива. Сраженията се разпространяват и към съседните области Амхара и Афар. Това показва, че кризата вече може да излезе извън границите на Тиграй. Целта, описана от Reuters, е сваляне на правителството на премиера Абий Ахмед. Не е ясно доколко всички групи участват пряко във всяка операция.

В началото на октомври федералните сили и съюзните им формирования си върнаха контрола над регионалната столица Мекеле. След това сраженията и придвижването на войски се съсредоточиха около Адва, Адригат, Фаци и Заламбеса — последните два района са особено важни заради близостта им до Еритрея. Според очевидци еритрейски части са навлезли в Тиграй, а на 12 октомври са се изтеглили обратно в Еритрея. Етиопия твърди, че това е било нарушение на териториалната ѝ цялост. Еритрея отхвърля обвиненията и се обръща към Съвета за сигурност на ООН с искане за действия срещу Етиопия с твърдения, че последната съсредоточава войски по общата им граница. Така кризата преминава от взаимни обвинения към открит дипломатически сблъсък на международно равнище.

Към 14 октомври 2026 г. ситуацията остава нестабилна и има риск вътрешният конфликт в Етиопия да се превърне в пряка война между две държави.

Съществуват три сценария за по-нататъшното развитие на конфликта:

Сценарий 1: ограничен конфликт в Тиграй

Федералната армия продължава да се сражава с TPLF, а Еритрея избягва пряка конфронтация. Това би оставило кризата предимно вътрешноетиопска, макар и с риск от нови гранични инциденти.

Сценарий 2: пряка война между Етиопия и Еритрея

Нови удари срещу войници от другата държава или опит за овладяване на гранични позиции могат да доведат до по-широки военни операции. Спорът за Асаб и морския достъп би направил подобна ескалация особено опасна.

Сценарий 3: регионален конфликт

Египет и Судан имат собствени спорове с Етиопия за водите на Нил, а отношенията между страните в региона са повлияни и от войната в Судан. Ако тези противоречия се преплетат с конфликта в Тиграй, кризата може да засегне много по-голяма част от Африканския рог.























