/Поглед.инфо/ Новата редакция на стратегията за национална сигурност на САЩ, след като веднъж беше обявена нейната рамка, не променя курса – тя го прави необратим. Конфронтацията с Китай вече не е политически избор, а институционален закон, който заключва света в дълга война без фронт, без крайна дата и без право на отказ – с тежки последици за Европа и държави като България.

Историята, която не избухна, а се подписа

Историята рядко идва с фанфари. Тя предпочита скучните маси, служебния език и онези документи, които на пръв поглед не променят нищо, но всъщност пренареждат целия свят. Точно в такъв момент се намираме днес. Не защото някой е натиснал червения бутон, а защото някой е махнал възможността този бутон изобщо да не бъде натиснат.

Новата редакция на стратегията за национална сигурност на Съединени американски щати не е декларация. Тя не търси аплодисменти. Не мобилизира чрез страх. Тя действа по далеч по-ефективен начин – чрез нормализация. Конфронтацията престава да бъде изключение и се превръща в работен режим. В част от институционалния автоматизъм, който не зависи от президенти, избори или обществено мнение.

Тук няма истерия и именно това я прави опасна. Когато един документ е спокоен, хладен и административен, той не убеждава – той предполага подчинение. Той не пита дали си съгласен, а те включва в процес, който вече е тръгнал. Бюджетите се пишат според него. Военните планове се настройват спрямо него. Дипломацията започва да говори с неговия език.

В този момент конфронтацията престава да бъде политика. Тя става инфраструктура.

Преди дни светът видя версия, която можеше да бъде тълкувана като сигнал или предупреждение. Днес виждаме вече заключен текст, от който са извадени съмненията, нюансите и възможността за отстъпление. Това не е стратегия за управление на риск, а архитектура на дългосрочно противопоставяне, без крайна дата и без изходна клауза.

Това е и най-важният момент, който мнозина пропускат. Не става дума за това дали ще има война утре. Става дума за това, че мирът престава да бъде цел, а се превръща в пауза между управляеми фази на напрежение. Веднъж институционализирана, конфронтацията вече не изисква оправдание. Тя просто се възпроизвежда.

От този момент нататък светът не живее в очакване на конфликт. Той живее вътре в него.

Но всяка институционализирана конфронтация има нужда от фиксиран център. От противник, който не се доказва чрез действия, а се приема като даденост. Именно тук се случва истинският цивилизационен завой – моментът, в който Китай престава да бъде поведение и се превръща в присъствие.

Китай не като действие, а като присъствие: войната срещу алтернативата

Най-дълбоката промяна в новата стратегия не е в цифрите, не е във военните сценарии и дори не е в географските приоритети. Тя е в начина, по който е дефиниран противникът. Китай вече не е описван чрез конкретни политики, конкретни конфликти или конкретни решения. Той е описан като структурна даденост, като постоянна величина, около която трябва да бъде организирана цялата логика на сигурността.

Това е качествен скок.

За първи път конфликтът престава да бъде следствие от поведение и се превръща в следствие от съществуване.

Китай не е проблем, защото е направил нещо днес. Не е проблем, защото е нарушил правило вчера. Той е проблем, защото е доказал, че може да съществува като самостоятелен център на сила – икономически, технологичен, военен и цивилизационен. И това, в логиката на имперската система, е непростимо.

Тук вече не става дума за Тайван, за Южнокитайско море или за търговски дисбаланси. Това са само повърхностни поводи. Истинският сблъсък е далеч по-дълбок – той е за правото да има алтернатива на западния модел, за правото светът да бъде многополюсен не на думи, а на практика.

Конфронтацията вече не е за територии. Тя е за легитимност.

От този момент нататък диалогът престава да бъде решение. Той се превръща в инструмент за управление на времето. Срещите, разговорите, дипломатическите жестове не са насочени към помирение, а към отлагане на етапи. „Сдържането“ вече не означава избягване на война. То означава контролирано изтощение – икономическо, технологично, демографско, психологическо.

И тук идва най-опасният елемент. Когато противникът е дефиниран не чрез действия, а чрез самото си присъствие, няма поведение, което да го „изкупи“. Няма отстъпка, която да доведе до нормализация. Няма компромис, който да отвори пътя назад. Самият път е затворен.

Това е логиката на дългата война.

Не война на фронтове, а война на системи.

Не война на битки, а война на издръжливост.

Не война, която се печели, а война, която се управлява.

Точно тук се случва окончателното „заключване“. Конфликтът вече не може да бъде отменен с политическо решение, защото той не е политическо решение. Той е стратегическа аксиома, върху която се строи цялата архитектура на бъдещето.

Но една такава конфронтация не може да съществува сама. Тя има нужда от среда, която да я поеме, от пространство, което да плати цената, и от съюзници, които да превърнат стратегията в реалност. Именно тук Европа излиза на сцената – не като автор, а като терен.

Европа – от геополитически субект към геополитическо пространство

Всяка голяма конфронтация има нужда не само от противник, но и от сцена. От пространство, в което стратегията да се материализира, да се разположи, да се финансира и да бъде понесена като цена. В този смисъл Европа не е просто участник в новата дълга война. Европа е теренът, върху който тя се развива.

Европейски съюз не написа тази стратегия. Той не формулира нейните цели, не зададе нейните граници и не определи нейния край. Европа беше уведомена. И прие. Точно в това е разликата между субект и обект – единият взима решения, другият ги превръща в реалност.

От години в европейския политически език се върти понятието „стратегическа автономия“. Повтаря се мантрично, почти ритуално. Но никога не се превръща в действие. Защото автономията изисква не декларации, а способност да кажеш „не“. А Европа отдавна е загубила тази способност.

Военизацията се представя като защитна мярка. Превъоръжаването – като неизбежност. Огромните разходи – като морален дълг. Социалните сътресения – като временна жертва. Но зад този език се крие една проста и неудобна истина: Европа участва в конфронтация, която не управлява и не може да прекрати.

Тя не определя темпото на ескалация.

Не определя правилата на деескалация.

Не определя дори собствената си червена линия.

Всичко това идва отвън – като рамка, като изискване, като „съюзна солидарност“. И когато една общност приеме чужда стратегия като своя без собствен прочит, тя престава да бъде геополитически субект. Тя се превръща в геополитическо пространство, през което преминават чужди интереси, чужди конфликти и чужди решения.

Това е най-дълбоката криза на Европа – не икономическа, не военна, а кризата на волята.

Континентът, който някога диктуваше дневния ред на света, днес реагира. Коментаторски. Постфактум. С морална реторика, която прикрива стратегическа празнота. Европа говори много, но решава малко. И плаща много.

В тази конфигурация Европа не е равностоен партньор в конфронтацията между САЩ и Китай. Тя е буфер, плацдарм и икономически донор на дългата война. А това е роля, която няма как да бъде изиграна без вътрешни разрушения – социални, политически и институционални.

И когато големите губят способността да бъдат субекти, малките губят дори правото да формулират въпроси. Именно тук, в тази зона на стратегическа тишина, се оказва България – не като изключение, а като симптом.

България – автоматичният участник в чужда война

В глобалната картина на новата дълга конфронтация България почти не се вижда. Не защото е малка, а защото няма собствен силует. Тя не чертае линии, не формулира интереси, не изговаря червени граници. Тя присъства мълчаливо, по навик, по инерция, по силата на това, което днес се нарича „съюзна лоялност“, а всъщност е отказ от стратегическо мислене.

България не участва в писането на правилата на тази конфронтация. Но участва в изпълнението им. Не защото някой я е насилил, а защото никога не си е задала въпроса какво следва. Каква е цената? Къде е границата? Какъв е националният интерес в свят, който се подрежда за десетилетия напрежение?

Отговорите липсват, защото въпросите не се задават. Политическият език е пълен с декларации, но празен откъм съдържание. Говори се за „правилната страна на историята“, без да се обясни къде води тази история и какво ще струва. Говори се за солидарност, без да се каже какво става, когато солидарността се превърне в постоянна саможертва.

Това е положението на автоматичния участник – държава, която не взима решения, а ги приема; която не планира, а се адаптира; която не формулира интерес, а го наследява от чужди документи. В такава позиция външната политика престава да бъде политика. Тя се превръща в административна процедура.

И тук идва най-опасният момент. Когато една държава свикне да не мисли стратегически, тя губи не само влияние. Тя губи рефлекс за самосъхранение. Тя престава да различава съюз от зависимост, партньорство от подчинение, солидарност от разход.

В свят, в който големите сили вече са приели дългата конфронтация като нормалност, малките държави имат само един шанс – ясна, трезва и безилюзорна стратегия за оцеляване. България няма такава. И докато няма, тя ще продължи да бъде част от процеси, които не разбира докрай, и да плаща цени, които не е изчислявала.

Това не е трагедия. Това е диагноза.

Но когато светът окончателно приеме конфронтацията като закон, въпросът вече не е кой е виновен и кой е прав. Въпросът е кой ще съумее да запази воля, разум и собствен глас в реалност, в която дългата война е превърната в ежедневие. Именно тук се затваря кръгът.

След заключването: светът, в който мирът вече не е цел“

Има исторически моменти, в които думата „мир“ престава да означава състояние и започва да означава пауза. Не край на конфликта, а прекъсване между неговите фази. Точно в такъв свят навлизаме днес. Не с гръм, не с вой, а с подпис. С корекция. С документ, който превърна конфронтацията от политическа опция в административна даденост.

Съединените щати не обявиха война. Те направиха нещо по-трайно – обявиха конфронтацията за необратима. Извадиха я от полето на демократичния избор и я вкараха в полето на институционалния автоматизъм. От този момент нататък въпросът вече не е „дали“, а „как“. Как ще се управлява напрежението. Как ще се разпределят разходите. Как ще се удържат съюзите. Как ще се поддържа илюзията за нормалност.

Това е истинският смисъл на „дългата война“.

Не война на фронтове, а война на издръжливост.

Не война, която се печели, а война, която се преживява.

Китай е заключен в тази рамка не защото го е избрал, а защото е станал твърде голям, твърде самостоятелен и твърде различен, за да бъде игнориран. Европа е заключена, защото се отказа да бъде субект. България е заключена, защото никога не пожела да формулира собствено място в света.

И тук стигаме до най-неудобния въпрос, от който всички бягат.

Какво означава суверенитет в свят, в който конфронтацията е закон?

Означава способност да мислиш.

Означава способност да отказваш.

Означава способност да казваш „да“, но и да знаеш цената на това „да“.

В този нов свят няма малки и големи държави. Има държави със стратегия и държави без стратегия. Първите ще оцелеят. Вторите ще бъдат използвани – като територия, като ресурс, като буфер, като аргумент в чужди речи.

Историята вече не пита дали сме готови. Тя пита дали сме разбрали.

Разбрали ли сме, че дългата война не започва с изстрел, а с приемане?

Разбрали ли сме, че мирът не изчезва внезапно, а бавно – чрез навик?

Разбрали ли сме, че когато конфронтацията стане закон, най-голямата битка е битката за собствената воля?

Това не е текст за страх. Това е текст за яснота.

Защото в свят, който е заключен в дълго противопоставяне, най-голямото престъпление не е слабостта, а самозаблудата.

А от самозаблудите историята винаги взима най-високата цена.