/Поглед.инфо/ Историкът и политолог Константин Бондаренко прави безпощаден разрез на първите шокови ходове на Доналд Тръмп в предаване с д-р Владимир Трифонов – от операцията във Венесуела и заплахите към Иран, през битката за Гренландия, до открития разлом между САЩ и Европа.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката отвъд официалните лозунги – като сблъсък на интереси, страхове и разпадащи се илюзии.

В първите седмици на годината Доналд Тръмп показа нов стил на глобално поведение – демонстративен, груб и пренебрегващ международните норми.

Константин Бондаренко анализира защо операцията във Венесуела е сигнал не само към Латинска Америка, но и към Китай, БРИКС и Европа; как битката за Гренландия подкопава самите основи на НАТО; защо Европейският съюз е заинтересован войната в Украйна да продължи; и дали светът навлиза в епоха на „правото на силния“, в която ООН се превръща в излишен реликт.

#Тръмп #Геополитика #Венесуела #Гренландия #НАТО #БРИКС #САЩ #Европа #НовСветовенРед