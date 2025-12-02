/Поглед.инфо/ Докато украинският фронт кърви, в Анкоридж, Женева и Москва се подготвя съвсем друга битка – за трилиони, за Арктика, за нов световен ред. Константин Бондаренко разказва пред д-р Владимир Трифонов как планът на Тръмп от 28 точки, бъдещото сближаване САЩ–Русия и слабостта на Европа могат да оставят Киев извън решението на собствената му война.

ОПИСАНИЕ

Във втората част на разговора Константин Бондаренко разчленява плана на Тръмп от 28 точки и голямата геополитическа картина зад него:

как в Анкоридж и Женева САЩ и Русия договарят рамката, а от Киев и Брюксел се очаква само да „подпишат“

защо за Вашингтон е по-важно да спаси икономиката си и да отвори пътя към Арктика, Северния морски път и нови ядрени и енергийни проекти, отколкото да продължава войната

как блокираните руски активи в ЕС се превръщат в инструмент за „инвестиция в бъдещето“ на Украйна – с руски пари

защо за Русия ключови са не само териториите, но и неутралитетът и демилитаризацията на Украйна по „австрийски модел“

как Европа отново е сведена до второстепенен играч, а решенията се вземат между Вашингтон и Москва

защо Орбан и Фицо са тест за бъдещи „пробиви“ в отношенията ЕС–Русия

как Турция, Китай и големите европейски икономики гледат на конфликта през призмата на енергийните ресурси и дълбоката рецесия

Бондаренко прави паралели с края на Студената война, с Горбачов и грешките от 80-те, и показва защо Путин този път играе по различен сценарий – с контролирано сближаване със САЩ, но със запазен образ на „външен враг“ вътре в Русия.

Това е разговор за следващата фаза на войната – тази на договорите, тръбите, базите и трилионите.

ОБОБЩЕНИЕ

Интервюто очертава свят, в който Украйна е само повод, а истинската сделка се подготвя между Вашингтон и Москва: мир срещу санкции, газ и Арктика. Европа е шумен, но слаб участник; Турция и Китай гледат прагматично; Украйна рискува да бъде оставена със статут на неутрална, демилитаризирана буферна зона. Бондаренко показва, че битката вече не е само за фронта, а за модела на глобалния ред след войната.

ХАШТАГОВЕ

