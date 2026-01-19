/Поглед.инфо/ Историкът и политолог Константин Бондаренко в предаване с д-р Владимир Трифонов анализира защо изявлението на Владимир Путин за възстановяване на отношенията с Европа не е жест на слабост, а стратегическо връщане към неизпълнените условия от 2021 г. Как реагират европейските елити, защо САЩ все по-често застават по-близо до позицията на Москва и какви са червените линии в преговорите за Украйна – от териториите и Запорожката АЕЦ до ролята на НАТО и бъдещето на Европа.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите процеси отвъд официалните декларации и скритите интереси на големите играчи.

Във втората част на разговора Бондаренко разглежда логиката зад дипломатическия сигнал на Москва към Европа, ролята на САЩ и Доналд Тръмп в предстоящите преговори, както и защо европейските държави рискуват да бъдат изолирани от реалния процес на вземане на решения. Анализът обхваща и теми като Северните потоци, БРИКС, Централна Азия, Иран и Турция, очертавайки възможните сценарии за 2026 г.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=g7Hk7HPZXd0&t=776s&pp=0gcJCYcKAYcqIYzv

