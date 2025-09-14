/Поглед.инфо/ Във втората част на интервюто на проф. Нако Стефанов с д-р Константин Бондаренко продължава дискусията по широк кръг от проблеми на текущата геополитическа и политическа обстановка в света.Как и кога стартираха тенденциите на мултицентричност, мястото и ролята на най- различни големи и не толкова големи геополитически играчи в развиващите се комплексни процеси на глобално, континенатално, регионално и локално равнища. .

По мнението на д-р Константин Бондаренко, когато се говори, че геополитическата ситуация в света рязко се измени след събитията в Китай – срещата на ШОС в Тиендзин и парада в Пекин, то тази тенденция е значително по-ранна. При това още по времето на президента на САЩ Обама геополитическата картина вече е мултицентрична. Още тогава се създават два изразителни центъра на влияние - Западен и Източен. Но това не изключва и формирането на други глобални силови центрове днес.

Константин Петрович е категоричен, че днес Европа не е самостоятелен глобален център, а по-скоро тя е регионален лидер или група от регионални лидери. Той споменава проекта „Глобална Британия“, подготвен от Лондон след „Брекзит“, като един нов „Чърчилизъм“. Днес, отбелязва д-р Бондаренко, все повече и повече Полша е „бутана“ да бъде новия лидер на Европа.

Възниква и въпросът за мястото на Ислямския свят, представляващ амалгама от различни течения, сили, кланове и прочее, в новата мултицентрична геополитическа картина. В тази връзка политологът подчертава експанзионистичния характиер на държавата Турция, която влияе върху процесите, които се случват в Близкия изток, на Кавказ, в Централна Азия и другаде. Турция фактически се отказва от ролята, определена ѝ в резултат на Версалско-Вашингтонската система след Първата световна война.

В коментара за Африка се акцентира, че Черният континент днес е динамично развиващ се континент, „радващ“ се на вниманието на различни сили „отвън“.

Разговорът минава и през други немаловажни теми, които заслужава вниманието на приятелите на „Поглед-Инфо“.

Основни акценти от втората част на разговора:

Дали речта на Путин в Мюнхен през 2007 г. даде началото на тенденциите за формиране на многополярен свят?

Какво е това «Глобален Север» и кои глобални сили са обединени под това понятие?

Каква е мотивацията на Тръмп да „получи“ Канада и Гренландия?

Мястото на Индия като център на сила в един мултицентричен свят – реално ли е това?

В конфронтация ли са инициативата на «Тръмп» «МЕГА»/да направим Америка отново велика/ и проекта «Глобална Британия»?

Какво стои зад «помпането» и представянето на Полша като новия лидер на Европа?

* Константин Петрович Бондаренко (псевдоним - Кост Бондаренко) e украински политолог, политик, доктор по история. Бил е член на Хуманитарния съвет при президента на Украйна (от април 2010 г. до 2014 г.). Председател на Управителния съвет на Института за украинска политика (от 2011 г. до 2015 г.) и Фондация „Украинска политика“ (от 2012 г.). До май 2010 г. - директор на Киевския институт за управленски проблеми „Горшенин“, главен редактор на вестник „Лев бряг“. През май 2010 г. - септември 2011 г. - заместник-председател на партия „Силна Украйна“.Автор на редица книги, сред които е „Джокер“ – политическа биография на президента Володимир Зеленски.Напуска Украйна след остра критика на създадената система в страната.Живее на Запад.