/Поглед.инфо/ Старият еднополюсен свят умира в конвулсии, а новият многополярен ред още се бори да се роди – между войни, лъжи и възкръсващи фашистки призраци. Проф. Ивайло Груев, политолог и университетски преподавател с десетилетия в Канада, разчита кода на глобалните трансформации – от Косово и Ирак до Украйна, от „хуманитарните интервенции“ до културата на отмяната. Как стигнахме до момент, в който Майн Кампф се продава свободно, а руските медии са забранени? Това видео е предупреждение от човек, който вижда чудовищата на историята да се завръщат.

Описание

В обновеното студио на Поглед.инфо д-р Владимир Трифонов разговаря с проф. Ивайло Груев – политолог, университетски преподавател и автор на книгата

„Конвулсии преди многополярност: Времето, в което илюзиите са свещени, а истината е ресурс“.

В първата част проф. Груев проследява раждането, възхода и края на еднополюсния свят – от разпадането на СССР и проекта за „Нов американски век“, през бомбардировките над Югославия и войните в Ирак, Либия и Сирия, до днешния конфликт в Украйна.

Той показва как „хуманитарните интервенции“, фалшифицираната информация и войната за контрол върху енергийните ресурси превръщат международното право в празна черупка.

Разговорът стига и до най-болезнената тема – възраждането на фашистки практики в „демократична“ Европа: хиляди паметници на колаборационисти, факелни шествия, скандалното ръкопляскане в канадския парламент на ветеран от дивизия „Галиция“, съпоставено с рязането и изнасянето на Паметника на Съветската армия в София.

Проф. Груев задава неудобния въпрос: как е възможно днес да купиш „Майн Кампф“ на 24 езика, но да нямаш достъп до нито една руска медия, докато „културата на отмяната“ преследва книги, пиеси и картини само защото са свързани с Русия?

Това е разговор за чудовищата на нашето време – чиновници, военни, корпорации и идеологии, които се завръщат от най-мрачните страници на XX век.

Ако искате да разберете в какъв свят живеем и какви рискове носи преходът към многополярност – гледайте до край.

Обобщение

Как еднополюсният свят се ражда от разпада на СССР и проекта за „Нов американски век“?

Защо проф. Груев смята, че 1999 г. и Косово са истинското начало на еднополюсната хегемония?

Югославия, Ирак, Либия, Сирия, Украйна – веригата от войни , оправдавани с лъжи и „хуманитарни интервенции“.

Какво означава датата 17 декември 2021 г. и защо руският ултиматум към САЩ и НАТО бележи края на еднополюсния модел?

„Времето на чудовищата“ по Грамши и Бош – кои са днешните чудовища: бюрократи, военни, корпорации, идеологии?

Четири хиляди паметника на фашистки „герои“ в Европа и скандалът в канадския парламент с ветеран от дивизия „Галиция“.

Защо Майн Кампф е достъпен, а руските медии са забранени – двоен стандарт и „вечният фашизъм“ по Умберто Еко?

Либерализъм, който започва да прилича на авторитарна идеология – забрани, цензура, cancel culture.

Книгата „Конвулсии преди многополярност“ – опит да се назове истината в епоха, в която илюзиите са свещени, а истината е ресурс.

