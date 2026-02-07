/Поглед.инфо/ В ексклузивен анализ за ситуацията в Близкия изток, експертът Юрий Мавашев разкрива как американските партньори принудиха Доналд Тръмп да седне на масата за преговори с Техеран. Докато Вашингтон се колебае между дипломацията и „красивите армади“, нови съюзи между Турция и Саудитска Арабия и намесата на Китай преначертават картата на глобалното влияние, оставяйки Европа и Украйна в периферията на историята.

Оманската шахматна дъска: Защо преговорите в Маскат са критични

На 6 февруари 2026 г. вниманието на световната дипломация се прикова към столицата на Оман – Маскат. Лидерите на най-малко девет държави от Близкия изток предприеха безпрецедентен ход, като буквално притиснаха Белия дом да не отменя насрочената среща с представителите на Иран. Според информация, цитирана от Поглед.инфо, администрацията на Доналд Тръмп е била изключително скептична към този диалог, но е склонила единствено под натиска на регионалните си съюзници, които виждат в една евентуална ескалация пряка заплаха за собственото си оцеляване.

Първоначалният план предвиждаше преговорите да се проведат в Истанбул с участието на множество наблюдатели. Техеран обаче направи рязък завой, настоявайки за строго двустранен формат в Оман. Тази промяна на декора не е случайна – тя цели да изолира преговорите от външен шум, но същевременно разкрива дълбоките различия в дневния ред. Докато Иран настоява да се обсъжда единствено ядрената програма, САЩ, представлявани от Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, се опитват да вкарат в рамката целия комплекс от регионални въпроси – от ракетната програма до влиянието на прокси групировките.

Стратегията на Ердоган и „Ак Сарай“: Дипломация на ръба на бръснача

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се позиционира като ключов посредник, заявявайки, че Анкара ще вложи целия си политически ресурс, за да предотврати нов конфликт. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че турската дипломация вижда в една военна офанзива срещу Иран източник на необратим хаос, който би подкопал крехката сигурност в Централна Азия и Кавказ.

Ердоган е наясно с неотстъпчивостта на Тръмп, но залага на факта, че и двете страни имат интерес от поддържането на канали за комуникация. Въпреки войнствената риторика на Тръмп в интервюта за NBC News, където той предупреди аятолах Хаменей да бъде „много притеснен“, реалността на терен изисква по-нюансиран подход. Турция категорично се противопоставя на всякаква военна намеса, знаейки, че последствията ще ударят директно нейните граници чрез нови бежански вълни и икономическа дестабилизация.

Геополитическото обкръжение: Зангезур, Афганистан и „красивите армади“

Докато дипломатите говорят в Маскат, военното напрежение по бреговете на Персийския залив продължава да расте. Скупчването на американски флотски сили, наричани от някои „красиви армади“, подсказва, че Вашингтон подготвя и силов сценарий. В материала за Поглед.инфо се посочва, че стратегията за оказване на натиск върху Иран е многопластова и включва не само морска блокада, но и активиране на нестабилни зони по иранските граници.

Особено тревожен е фокусът върху Зангезурския коридор, Афганистан и Белуджистан. Използването на радикални елементи, включително бойци от ИДИЛ, които биват освобождавани от затворите в бившите кюрдски райони в Сирия, изглежда като част от предварително изчислен план за „кръгова офанзива“. Целта е Иран да бъде притиснат от всички страни, принуждавайки го да разпилява ресурси и внимание. В този контекст Сирия вече не е просто локален конфликт, а логистичен път за снабдяване на фронтовете срещу Техеран.

Китайският фактор: Пекин като гарант на иранската устойчивост

Иран не стои със скръстени ръце пред лицето на заплахата. Посещението на Казем Гарибабади в Пекин е ясен сигнал, че Техеран търси и получава подкрепа от Китай. Като представител в МААЕ и ключов преговарящ по ядреното досие, Гарибабади носи лично послание от президента Пезешкиан до Си Дзинпин. Китай вече не се задоволява само с ролята на икономически партньор – военната подкрепа чрез доставка на самолети и модерни оръжия превръща Пекин в директен участник в близкоизточното уравнение.

Интересно е разминаването в риториката: докато Тръмп определя разговора си със Си Дзинпин като „прекрасен“, на практика Китай и Русия укрепват сътрудничеството си, за да противодействат на американската хегемония. За Китай разрешаването на иранския въпрос е стратегически императив, свързан с енергийната сигурност и проекта „Един пояс, един път“. Всяко сътресение в Иран би застрашило китайските инвестиции в целия Глобален Юг.

Новите съюзи: Тандемът Анкара-Рияд и изтребителят KAAN

Едно от най-значимите събития, провокирани от политиката на Тръмп, е формирането на нови регионални съюзи, които заобикалят Запада. Обявеното сътрудничество между Турция и Саудитска Арабия за производството на изтребителя от пето поколение KAAN е геополитическа бомба. Това не е просто търговска сделка, а заявка за военно-технологична независимост на регионалните сили.

Включването на Саудитска Арабия в производствения процес на KAAN показва, че кралството вече не желае да бъде изцяло зависимо от американските доставки на оръжие, които често са обвързани с политически условия. Този процес на еманципация на Глобалния Юг е необратим. Страните от региона започват да поставят собствените си интереси над атлантическата солидарност, осъзнавайки, че американското присъствие често носи повече риск, отколкото сигурност.

Залезът на европейския приоритет и краят на украинския фокус

На фона на тектоничните размествания в Близкия изток и Централна Азия, европейското направление закономерно губи своя приоритет. Конфликтът в Украйна постепенно се трансформира от глобален в регионален проблем. Русия методично напредва към своите цели, докато Европа остава разкъсвана между вътрешни противоречия и задълбочаващия се разрив с Вашингтон.

За големите играчи като САЩ и Китай истинският залог сега е Иран. Вашингтон разбира, че ако не успее да „реши“ иранския въпрос, ще загуби контрола над ключовите енергийни и транспортни артерии на Евразия. За Русия и Китай обаче Иран е незаменим партньор в изграждането на многополюсен свят. В тази голяма игра европейските лидери се оказват в ролята на странични наблюдатели с ограничени възможности за влияние.

Заключение: Светът след 6 февруари

Преговорите в Оман, независимо от прекия им изход, бележат началото на нов етап в международните отношения. Светът е свидетел на това как регионалните сили диктуват условия на суперсилите. Дали Тръмп ще избере пътя на дипломацията, или ще се подхлъзне към голяма война, зависи не само от неговата воля, но и от устойчивостта на новите съюзи, които се формират пред очите ни. Едно е сигурно – времето, в което Вашингтон можеше еднолично да прекроява съдбите на цели народи, изтича в пясъците на Оман и в цеховете за производство на нови турско-саудитски изтребители.