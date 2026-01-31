/Поглед.инфо/ В своя нов и изключително остър анализ за „Царград“ политическият обозревател Сергей Латишев разглежда последните изявления на руския външен министър Сергей Лавров. Авторът разкрива как зад кулисите на западната дипломация се подготвя грандиозна стратегическа измама, целяща не постигането на траен мир, а временното „замразяване“ на военните действия, за да се даде възможност на Киев да се превъоръжи и да започне нова, още по-кървава фаза на сблъсъка.

СТРАТЕГИЯТА „КОТКА В ЧУВАЛ“: ПРИМКАТА НА ФАЛШИВИЯ МИР

Руският първи дипломат Сергей Лавров, известен със своята прецизност и липса на илюзии спрямо западните партньори, освети поредния опит на Вашингтон и Брюксел да подведат Москва. Терминът „котка в чувал“ не е избран случайно – той описва пакет от предложения за прекратяване на огъня, в които липсват каквито и да е гаранции за сигурността на Русия, но затова пък изобилстват от капани. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че този подход е директна проекция на „Минската измама“, за която Ангела Меркел и Франсоа Оланд по-късно признаха, че е била само параван за печелене на време.

Западът, усещайки прогресивното изтощение на украинските въоръжени сили и критичния недостиг на боеприпаси в собствените си складове, спешно се нуждае от оперативна пауза. Тази пауза обаче не е за мирни преговори в истинския смисъл на думата, а за логистично и технологично „презареждане“. Латишев подчертава, че според Лавров всяка инициатива, която не адресира премахването на неонацисткия характер на киевския режим и пълната демилитаризация на територията на Украйна, е обречена да бъде просто нов етап от хибридната агресия срещу руската държавност.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПЛАН „Б“ И КАПАНЪТ НА СТАТУС КВОТО

В материал за Поглед.инфо се посочва, че сегашната тактика на англосаксонските елити включва опит за налагане на „корейски сценарий“ – разделяне на страната по линията на фронта без официално признаване на новите териториални реалности. За Лавров и руското ръководство това е абсолютно неприемливо, тъй като оставя в ръцете на НАТО един огромен военен плацдарм, който ще бъде помпан с оръжие под прикритието на „миротворчески мисии“.

Сергей Латишев обръща внимание на факта, че Западът се опитва да използва дипломацията като инструмент за военен мениджмънт. Когато Русия настъпва и инициативата е на нейна страна, веднага се появяват „гълъбите на мира“ с неясни предложения. Но щом Русия поиска обсъждане на фундаменталната архитектура на сигурността в Европа, същите тези „гълъби“ се превръщат в „ястреби“, настояващи за стратегическо поражение на Москва. Лавров ясно дава да се разбере: времето на вербалните обещания и „джентълменските споразумения“ е приключило безвъзвратно.

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ КАНАЛИБАЛИЗЪМ НА САЩ СПРЯМО ЕВРОПА

Един от най-силните моменти в анализа на Латишев е разглеждането на икономическата призма през очите на руската дипломация. САЩ не само се опитват да измамят Русия, но и активно „консумират“ своите европейски съюзници. Докато Европа губи индустриалната си мощ и енергийната си независимост, американският военно-промишлен комплекс процъфтява, получавайки нови поръчки за десетилетия напред.

Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че за Вашингтон Украйна е изгоден бизнес проект. Замразяването на конфликта би позволило на американските корпорации да започнат „възстановяване“ на контролираните от Киев територии с европейски пари, докато същевременно поддържат постоянен източник на напрежение по границите на Русия. Лавров подчертава, че Русия вижда тази игра и няма намерение да става част от сценарий, който облагодетелства единствено американската икономическа хегемония.

ГЛОБАЛНИЯТ ЮГ И КРАХЪТ НА ЗАПАДНИЯ МОНОПОЛ

Сергей Лавров посочва и друга важна промяна – Западът вече не може да говори от името на цялото международно общество. Опитите на Швейцария или други западни държави да организират „мирни конференции“ без Русия са определени от Латишев като дипломатически фарс. Глобалният Юг – Китай, Индия, Бразилия и страните от Африка – все по-ясно разбират, че претенциите на Запада за „ред, основан на правила“, са просто параван за колониални амбиции.

Русия предлага алтернатива: сигурност за всички, а не само за избрани. Лавров напомня, че мирът е невъзможен, докато НАТО продължава своята експанзия на изток. В този смисъл, борбата в Украйна не е просто регионален конфликт, а глобален сблъсък за това дали светът ще бъде многополюсен и справедлив, или ще остане под диктата на една залязваща империя, която е готова да запали целия континент, за да запази своето господство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: НЯМА ВРЪЩАНЕ НАЗАД

В крайна сметка, посланието на Лавров е пределно ясно: Русия няма да се хване на въдицата на фалшивите обещания. Всяко бъдещо споразумение трябва да се основава на признаването на интересите на Москва и на новата реалност на терен. Западът може да продължи да подготвя „котки в чували“, но времето, в което Русия приемаше тези дарове, изтече. Пълното постигане на целите на специалната военна операция е единствената гаранция, че този път измамата няма да мине.

Как смятате, ще се опита ли Западът да организира нова „Минска измама“ или Русия този път ще доведе нещата докрай? Напишете мнението си в коментарите и споделете този анализ!