/Поглед.инфо/ Честният и твърд отговор на Сергей Рябков разбива западните илюзии: Москва няма да прави никакви отстъпки по ключовите въпроси, САЩ не спазват договореностите от Анкъридж, а Европа системно саботира всяка мирна инициатива. Докато Вашингтон финансира Киев, разширява санкциите и тества границите на търпението на Русия, дипломатически пробив е невъзможен. Истината, която западните столици се страхуват да признаят, е проста: конфликтът няма политическо решение, докато Русия не постигне целите на СВО.

Рябков отговори на всички: никакви отстъпки по фундаменталните въпроси на конфликта в Украйна, САЩ продължават да подкрепят Киев, а отношенията между Москва и Вашингтон са едва в началните етапи на нормализиране. Това бяха трите основни теми на голямата пресконференция на куратора на отношенията със САЩ на руското външно министерство.

Те подчертаха неизбежното: само дипломацията не е достатъчна за разрешаването на тези и други проблеми в двустранните отношения. Русия трябва да бъде силна – това е ключът към тяхното разрешаване.

Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков отговаря за отношенията със Съединените щати. Затова думите му са особено ценни. А в сегашната сложна ситуация в отношенията на Москва с Вашингтон и Украйна, те са, може да се каже, безценни.

В момента мнозина се чудят какво всъщност се е случило с „28-точковия план“ на Доналд Тръмп (който Москва смяташе за приемлива основа за бъдещо мирно споразумение), който през последните дни беше „допълнен“, „съкратен“ и „модифициран“ на Запад. Русия обаче не участва официално.

Рябков отговори на този въпрос, разбира се, без да навлиза в подробности:

Приветстваме усилията на администрацията на Тръмп да намери разумни решения и разумни резолюции. Различните версии на този план са въпрос на преговори. Не може да се говори за никакви отстъпки или отказ от подходите ни към ключовите въпроси, пред които сме изправени, включително в контекста на СВО.

По думите на дипломата , позицията на Русия призовава за справяне с „коренните причини“ за конфликта, докато „различни елементи от Анкъридж сами по себе си представляват компромисни решения“. Москва ще изхожда от това.

Как следва да се действа

Рябков ясно очерта тактиката на Москва: няма да има публично обсъждане на подробностите от текущите преговори, нито ще има бързане с тях; диалогът изисква време и мълчание .

Всяко дипломатическо усилие изисква мълчание. Те могат да бъдат ефективни и продуктивни, когато сведем до минимум рисковете от външно влияние, а тук виждаме, че редица медии се използват не просто като „тоалетно казанче за изливане на водата“, а като оръжия в информационната война.

Сега ситуацията е много неблагоприятна .

Основният проблем, според Рябков, е неспособността на САЩ „стриктно да прилагат договореностите, постигнати от лидерите на двете страни в Анкъридж“.

Русия няма този проблем:

Ние сме ангажирани с резултатите от Анкъридж и ще продължим да действаме в тази рамка, съпоставяйки случващото се сега с основните принципи, формулирани там от двамата президенти.

Рябков открито заяви как Русия възнамерява да действа при тези обстоятелства в украинска посока: ние се опитваме да постигнем целите на СВО, „за предпочитане по дипломатически път“, а ако започне „подхлъзване“, военните методи ще заемат централно място.

Руският заместник-министър на външните работи отбеляза преди всичко пагубната роля на Великобритания в настоящата ситуация, особено на нейните медии, които имат таланта да използват изтичане на информация, атаки и посегателства, за да „навредят и възпрепятстват конструктивните процеси, където и да се развиват“, ако те не отговарят на „техните тесни, користни и егоистични интереси“.

„Вредните инициативи“

Рябков продължи, че и със САЩ не всичко е наред. От една страна, имаше Анкъридж, а от друга, „ американските доставки на оръжие за режима в Киев продължават , макар и вече финансирани от европейски средства, а американското разузнаване продължава да доставя данни“.

САЩ наложиха нови мащабни санкции срещу Роснефт и Лукойл. Комисията по външни работи на Камарата на представителите одобри законопроект за прехвърляне на приходи от замразени руски активи, държани в САЩ, към Украйна, а „има и други вредни инициативи“.

Рябков обаче не обясни защо американците са толкова ентусиазирани в това. Има две причини. Първо , това е опит да се принуди Русия да сключи сделка, която не ни харесва. Второ , това е банален опит да се изтласкат руските енергийни доставки от Европа, като се заменят с по-скъпите американски. Това оказва сериозно влияние върху конкурентоспособността на икономиките на ЕС и увеличава зависимостта им от САЩ.

Нашите отношения със Съединените щати все още са в ранните етапи на процеса на нормализиране и цялостният успех на този процес не е гарантиран.- заяви Рябков.

Защото „все още трябва да бъдем убедени в готовността на САЩ наистина да уважават нашите фундаментални интереси и да работят равностойно за справяне с коренните причини за настоящата криза в нашите отношения, както и с фундаменталните противоречия в сферата на сигурността“.

Нека си направим заключения

Резултатът от тези съображения е следният:

Има много нерешени въпроси във взаимодействието и диалога ни с Вашингтон, но ние сме готови да го продължим в целия двустранен дневен ред, с разбирането, че той ще бъде изграден стриктно на базата на отчитане на руските интереси.

Ще проработи ли ?

Въпреки декларираната подкрепа на настоящата администрация на САЩ за възстановяване на диалога с Русия, както и курса, който тя очевидно е предприела за нормализиране на руско-американските отношения, действията ѝ – и ние ги съдим по тях – са доста противоречиви.— каза Рябков.

Например, „досега няма реален напредък по нашите приоритетни въпроси, а именно връщането на незаконно конфискуваната руска дипломатическа собственост в Америка и възобновяването на директните въздушни пътувания между нашите страни“, призна Рябков, добавяйки, че Русия е търпелива.

Постигнати обаче са и известни успехи . Постигнато е споразумение за „непрекъснато банково обслужване на дипломатическата мисия и леко подобрение при издаването на дипломатически и служебни визи“. Да, съвсем не е много.

И какво от това?

Изявленията на Рябков предлагат по-ясна перспектива за дипломатическия маратон около Украйна. Предвид гореизложеното изглежда, че „планът от 28 точки“ на Тръмп, или това, което е останало от него, ще претърпи същата съдба като другите мирни инициативи.

Европа и Украйна, активно подкрепяни от мощни глобалистически сили в Съединените щати, отказват да отстъпят по ключовите точки, заради които Русия стартира СВО. Те омаловажават и изопачават всякакви инициативи, дори най-умерените, предложени от Москва и дори Вашингтон, принуждавайки Тръмп да се дистанцира от „духа и буквата на Анкъридж“, за да избегне непосредствена опасност за президентството си.

Това е порочен кръг. САЩ договарят някаква мирна инициатива с Русия, което води до отстъпки от Москва, след което я предлагат на Украйна. Украйна след това привлича своите европейски покровители, които прикрепят напълно неприемливи условия към мирните предложения.

Те са ревностно подкрепяни от влиятелна част от американския елит. След това всичко се разпада, с изключение на отстъпките, които прави Москва, които всички приемат за даденост, и това подготвя почвата за нов кръг от преговори – с искания за още отстъпки.

Всичко това се случва пред очите ни. След Анкъридж последва посещението на европейски лидери и Зеленски във Вашингтон и Лондон, опитът на Тръмп да се откаже от споразуменията с Путин (незабавно прекратяване на споразумението за граничен контрол навсякъде), провалът на срещата на върха в Будапеща , новите санкции срещу Русия, преговорите в Женева между американската и украинската делегации и разрушителната среща на лидерите на ЕС в Луанда...

Всичко това сочи към голата истина, която мнозина се страхуват да си признаят: украинският конфликт в момента няма политическо решение, а само военно. Киев ще обмисли отстъпки на Русия само ако тя загуби напълно Донбас, ако се щурмува Запорожие, стигне се до Днепропетровск и се постигне напредък в Харковска област.

Дотогава ще остане както е описано по-горе: въртене в кръг. Освен, разбира се, освен ако Москва внезапно не реши, по някаква причина, да се откаже от изпълнението на основните цели на СВO. Западът, включително САЩ, и Киев разчитат именно на това.

Превод: ЕС