/Поглед.инфо/ В своя остър анализ за актуалната ситуация в Близкия изток, авторът Дмитрий Нефедов разкрива как безразсъдната агресия на Израел и САЩ срещу Иран постави на карта оцеляването на държавите от Персийския залив. Докато Вашингтон чертае нови карти на бойното поле, Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар започнаха да изчисляват катастрофалните загуби от съюза си с Белия дом.

Бизнес елитът на Емирствата: Кой ви даде право да ни превръщате в мишена?

Първият мощен глас на съпротива срещу войнолюбивата политика на Доналд Тръмп дойде не от дипломатическите кулоари, а от върховете на близкоизточния бизнес. Ахмад ал-Хабтур, знакова фигура в Обединените арабски емирства и основател на Al Habtoor Group, публично разгроми стратегията на своя бивш бизнес партньор Тръмп. Директното му обвинение е стряскащо: САЩ и Израел са поставили Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССЗ) в епицентъра на смъртоносна опасност, без да поискат съгласието на арабските народи.

„Слава Богу, ние сме силни и можем да се защитим, но въпросът остава: кой ви даде правото да превърнете нашия регион в бойно поле?“, пита риторично ал-Хабтур. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че това не е просто емоционален изблик, а признак за фундаментално разцепление. Арабските държави, които десетилетия наред разчитаха на Вашингтон като на „гарант за сигурност“, днес откриват, че същият този гарант е основният подпалвач на пожара пред домовете им.

Милиарди за мир, изхарчени за война: Финансовият капан на Вашингтон

Изключително скандален е случаят с т.нар. „Съвет за мир“ – проект на администрацията на Тръмп, насочен уж към възстановяването на Газа. Реалността обаче е друга. Повечето средства за този орган бяха осигурени от арабските монархии, които допринесоха с милиарди долари за „стабилност“. Днес тези страни имат пълното право да попитат: къде отидоха парите ни? Дали арабските капитали не финансират собственото си унищожение?

Според данни на Института за политически изследвания (IPS), цената на преките военни операции вече достига колосалните 65 милиарда долара, а при по-дълъг конфликт ще скочи над 210 милиарда. Това включва не само взривените ракети, но и смазващите икономически последици за региона. Докато Тръмп по време на посещенията си през 2025 г. обещаваше инвестиции за над 3 трилиона долара, днес той доставя единствено разруха и несигурност.

Инфраструктурният погром и цената на съучастието

Войната срещу Иран не остана „хирургическа операция“, както се надяваха в Тел Авив. Тя удари жизненоважната инфраструктура на монархиите – от нефтени рафинерии до заводи за обезсоляване на вода. В анализите на Поглед.инфо се обръща внимание на сателитните снимки от китайската компания MizarVision, които показват поразената база Ал Дафра в ОАЕ. Най-трагичното е, че тези удари водят до невинни жертви, като учениците и учителите в Минаб, попаднали под огъня на ескалацията.

Всички тези модерни обекти, градени с кралски средства и западни технологии, сега са се превърнали в мишени. Сривът на международните търговски пътища в Ормузкия проток застрашава амбициозните планове на Саудитска Арабия и съседите ѝ за икономика без петрол. Когато танкерите спрат, а пристанищата пламнат, „Визия 2030“ се превръща в „Илюзия 2030“.

Предадените обещания: Тръмп като агресор в седем държави

Ал-Хабтур не крие разочарованието си от човека, когото някога наричаше „безстрашен активист“. Днес Тръмп е обвиняван, че е нарушил основното си обещание: да държи САЩ далеч от чужди войни. Вместо да се фокусира върху вътрешните дела на Америка, по време на втория си мандат републиканецът нареди интервенции в седем държави, включително Иран, Йемен, Сирия и дори Венецуела.

Тази агресивна линия срина рейтинга му у дома, но по-важното е, че разруши доверието в Близкия изток. Иранските атаки срещу цели в ОАЕ, които според Абу Даби надхвърлят 1000 случая, са директно следствие от присъствието на американски войски на арабска земя. Емирствата твърдят, че не са давали разрешение за удари от тяхна територия, но това едва ли спира ракетите, които не правят разлика между американски флаг и арабска държавна собственост.

Израелските интриги и „даровете“ на Данайците

На фона на хаоса режимът на Нетаняху се опитва да играе „дипломация под масата“. Тел Авив е предложил на ОАЕ подкрепа за завземането на трите спорни острова в Ормузкия проток (Абу Муса, Голям и Малък Тунб). Този стар териториален спор с Иран се използва като морков, за да бъдат въвлечени арабските държави още по-дълбоко в конфликта.

Тази тактика е прозрачна: Израел иска да превърне арабско-иранското напрежение в постоянен източник на война, от която той да печели геополитическо предимство. Иранското ръководство вече даде да се разбере, че няма да толерира подобни преразпределения на граници, което поставя ОАЕ в ситуация на шах и мат – между израелските обещания и иранските ракети.

Разломи в Залива: Саудитска Арабия срещу „израелския проводник“

Войната освети и тежките напрежения вътре в самия Съвет за сътрудничество в Персийския залив. Саудитският полковник Джасим Абу Абделрахман открито обвини ОАЕ, че работят в тясно сътрудничество с Израел за фрагментирането на Саудитска Арабия и Йемен. Според него, базата на остров Сокотра и подкрепата за сепаратистки сили в региона са част от план за отслабване на Рияд.

Тези вътрешни конфликти показват, че „единният фронт“ срещу Иран е само фасада. Докато Саудитска Арабия, Кувейт и Катар сериозно обсъждат изтегляне от договорите със САЩ и отмяна на инвестициите си в Америка, ОАЕ се оказват в изолация, обвинявани в национално предателство спрямо арабската кауза.

Истината, която Рияд и Абу Даби трябваше да разберат „вчера“

Сценарият за „светкавична война“ (блицкриг) срещу Иран се провали. Агресорите подцениха способността на Техеран да отвърне на удара и да мобилизира ресурсите си. Вместо бърза победа, светът наблюдава скъпа и продължителна война, която потапя Близкия изток в хаос.

Основният извод е ясен: Съединените щати вече не са и не могат да бъдат гарант за сигурността на арабските държави. Те са по-скоро източник на дестабилизация. Колкото по-скоро монархиите в Залива признаят тази истина, толкова по-голям е шансът им да избегнат пълното икономическо и политическо заличаване. Времето за балансиране свърши – сега е време за оцеляване.

