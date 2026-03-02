/Поглед.инфо/ Маските на „миротворците“ паднаха окончателно. Ударът срещу Иран не е просто военна операция, а брутално потвърждение, че PAX Americana се гради върху трупове, лъжи и нарушени обещания. В свят, управляван от „Лайната на Юда“, международното право е мъртво, а правото на вето се превърна в официален лиценз за убийство.

Ла...ната на Юда за PAX Americana: Мрачни размисли на фона на иранската трагедия

Рано сутринта в събота светът осъмна в нова, още по-мрачна епоха. Лидерите на САЩ и Израел, Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху, дадоха старт на директна военна агресия срещу Иран, маскирана под циничния термин „превантивен удар“. Аргументите, изказани от съветника на израелския премиер Дмитрий Генделман и самия Тръмп в социалната му мрежа Truth Social, са до болка познати: „екзистенциална заплаха“, „защита на народа“ и борба срещу „брутални режими“. В действителност обаче това е поредният акт на държавен тероризъм, който разкрива, че имперската машина на Вашингтон никога не променя своя курс, независимо кой държи кормилото.

Лъжата като фундамент на американската доктрина

Доналд Тръмп, който изгради целия си политически капитал върху обещанието да сложи край на „безкрайните войни“ и да спре политиката на насилствена смяна на режими, за пореден път доказа, че за Белия дом думата е само инструмент за манипулация. Разочарованието на фигури като Марджъри Тейлър-Грийн е показателно – дори вътре в MAGA движението започва да прозира истината, че лозунгът „Америка на първо място“ всъщност означава „Американският военнопромишлен комплекс на първо място“.

Този „миротворец“ по нищо не отстъпва на предшественика си Барак Обама. Ако Обама беше награден с Нобелова награда за мир, докато унищожаваше Либия и окупираше сирийските нефтени полета, то Тръмп уверено върви по същия кървав път. Както отбелязва историкът Джейсън Хикъл, Pax Americana не е нищо повече от перманентна война за ресурси, обвита в лъскавата опаковка на „демокрацията“. Това е свят-кошмар, в който оцеляването зависи от това дали притежаваш петрол и дали си склонен да го дадеш безплатно.

Геополитическата измама: Епруветката на Пауъл 2.0

Историята се повтаря като кървав фарс. Преди две десетилетия светът беше излъган с епруветката на Колин Пауъл, за да бъде оправдано унищожаването на Ирак. Днес „епруветката“ са митичните ядрени планове на Иран. Въпреки че американското военно разузнаване (DIA) признава, че Техеран няма потенциал за междуконтинентални ракети поне до 2035 г., а МААЕ никога не е намирала доказателства за военна ядрена програма, Тръмп използва тези измислици, за да оправдае агресията си.

Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя правилно посочи по време на извънредното заседание на Съвета за сигурност, че действията на Вашингтон са напълно неоснователни и нарушават всякакви международни договори. Но за Pax Americana международното право е само досадна пречка, която се заобикаля с правото на вето – превърнато де факто в „лиценз за убийство“.

Цената на „американския свят“: 148 живота в Минаб

Истинското лице на американските интереси не е в лъскавите речи, а в развалините на град Минаб. Там 148 ирански момичета бяха убити при ракетен удар по начално училище. За стратезите във Вашингтон и Тел Авив това е просто „странична щета“ или, по думите на Мадлен Олбрайт, „цена, която си заслужава да бъде платена“. Тази нечовешка логика е вградена в самата същност на американската хегемония: всеки, който не се подчинява на правилата на „американския свят“, подлежи на ликвидация.

Дмитрий Медведев, коментирайки ситуацията, беше пределно ясен – преговорите с Иран са били само тактическо прикритие. Вашингтон никога не е искал дипломатическо решение. Защо да преговаряш с равен, когато можеш да убиеш лидера му и да обявиш, че това „отваря пътя към дипломацията“? Цинизмът на Тръмп, който заяви, че след убийството на аятолах Хаменей ще бъде „по-лесно да се постигне споразумение“, е връхната точка на политическото деградиране.

Логиката на предателството: Защо със САЩ не се преговаря

Името на операцията, което агенциите объркаха между „Щитът на Йехуда“ и „Епична ярост“, би трябвало да бъде само едно: „Лайната на Юда“. Това е най-точното описание на външната политика на САЩ – предателство към всеки съюзник, всеки договор и всяка дадена дума. Американският империализъм не признава партньори, само васали и врагове.

Иранската трагедия трябва да послужи за последен урок на световната общност. Съединените щати са готови да нарушат всяко споразумение във всеки един момент, защото изначално не считат останалите народи за равни на себе си. Pax Americana е агонията на един стар ред, който се опитва да запази господството си чрез кръв и терор. Но всяка империя, изградена върху лъжата и целувката на Юда, рано или късно намира своя край под тежестта на собствените си престъпления.