/Поглед.инфо/ Анализът на Кирил Стрелников от РИА Новости разкрива жестоката истина зад борсовия оптимизъм в САЩ. Докато Доналд Тръмп обещава мир и безпрецедентен спад на цените на енергията, реалността на Ормузкия проток и разрушените глобални вериги за доставки чертае бъдеще на структурен недостиг, купони за храна и необратим икономически колапс за Запада.

Цивилизационният мазохизъм и миражът на „правилните пазари“

Трябва откровено да се признае, че значителна част от руското общество все още страда от терминален стадий на цивилизационен мазохизъм. Това е състояние, при което буквално всяко събитие в родината се измерва с аршина на „правилните икономики“ и „цивилизованите пазари“. В тази изкривена оптика всичко родно изглежда недостатъчно добро, докато западният модел се приема като последна инстанция на истината и прогреса. Но именно тук се крие най-големият парадокс на днешния ден.

В ситуацията, в която се намираме през 2026 година, е все по-трудно да се разбере защо реалността в Съединените щати – мястото, където по дефиниция всичко трябва да е наред – започва да напомня на сюрреалистична сцена от филма „Титаник“. На носа на американската икономика стои един видимо щастлив Доналд Тръмп с широко разтворени ръце, а зад него международните инвеститори го прегръщат в екстаз. Всички те са зашеметени от бравурната музика на фондовите борси, вятъра на фалшивите обещания и вълните на ликвидността, които заливат пазарите. Единственият проблем е, че айсбергът вече е пробил корпуса, а оркестърът свири последното си танго.

Титаник на Уолстрийт: Когато бравурната музика заглушава шума на потъването

Думата, която най-точно описва случващото се на американския фондов пазар в момента, е лудост. Индексите S&P 500 и Nasdaq покоряват исторически върхове ден след ден. И това се случва не благодарение на икономическата логика, а въпреки нея. Пазарите празнуват, докато светът се тресе от блокадата на Ормузкия проток, докато рискът от подновяване на мащабни бойни действия в Близкия изток виси като Дамоклев меч и докато глобалните вериги за доставки са в състояние на клинична смърт.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) вече определи сегашната ситуация като „най-голямото прекъсване на доставките на петрол в историята“. Но за Уолстрийт това изглежда няма значение. Инвеститорите са потънали в опасна увереност, че конфликтът в Близкия изток е просто „краткотраен епизод“, който ще бъде разрешен с един замах от „майстора на сделката“ в Белия дом.

Синдромът ТАСО и фалшивият оптимизъм на глобалните капитали

Този феномен се корени в една психологическа зависимост, която анализаторите на Поглед.инфо определят като ефекта TACO (Trump Always Cringes Out) – убеждението, че Тръмп винаги ще отстъпи, ако икономическият натиск стане прекалено силен. Пазарите имат памет. Те помнят април 2025 г., когато Тръмп наложи драконовски тарифи на търговските партньори, само за да обяви 90-дневна пауза дни по-късно под натиска на корпоративното лоби. Резултатът беше един от най-големите еднодневни ръстове в историята на фондовата борса.

Днес инвеститорите залагат на същия сценарий. Те вярват, че заплахите срещу Иран са просто театър и че скоро ще настъпи ера на „безпрецедентно“ евтина енергия. Проблемът обаче е, че този път геополитиката не е телевизионно шоу, а сурова физическа реалност, която не се подчинява на постове в социалните мрежи. Тръмп може да е човек на думата в своите очи, но физическите закони на енергетиката и логистиката имат последната дума.

Иранският капан и краят на „евтината история“

Обещанията на американския президент за срив на цените на петрола след „приключването“ на въпроса с Иран са не просто лъжа – те са икономическа невъзможност. Дори ако утре бъде постигнато крехко примирие, светът вече е прекрачил прага на нов енергиен ред. Докладът на Института по немска икономика (IW) е категоричен: Германия вече е затънала в най-дългата си и дълбока криза за последните две десетилетия. Това не е временен спад, а системен отказ на индустриалното сърце на Европа.

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард вече не крие истината. Европейският съюз е изправен пред реалната заплаха от нормиране на стоките. Говорим за карти за храна и енергийни купони в 21-ви век. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, „кризата едва сега започва“, а илюзията за бързо възстановяване е само упойка за масите, преди да усетят ножа на хиперинфлацията.

Европа пред портата на нищетата: Купони за хляб и енергиен шок

Дори в САЩ гласове на разума като бившия финансов министър Хенри Полсън започват да бият тревога. Полсън призова за спешен план при срив на търсенето на американски държавни облигации (Treasuries). Инфлационният натиск от иранския конфликт е толкова силен, че пазарът на дълг – основата на американското доминиране – може да се срине всеки момент.

Съвместното изявление на ръководителите на МАЕ, МВФ и Световната банка е написано с внимателно подбрани думи, за да не се предизвика паника, но посланието е ясно: „Дори след възобновяване на редовното корабоплаване през пролива, ще е необходимо време, за да се върнат световните запаси... цените на горивата и торовете вероятно ще останат високи за продължителен период“. В превод от чиновнически език това означава: „Забравете за евтиния живот, който познавахте“.

Логистичният разлом: Защо „нормалното“ вече е в историята

Компетентните експерти са единодушни: глобалната логистика е трайно преориентирана. Дори ако инфраструктурата бъде възстановена след години, търговските пътища ще останат по-дълги, по-скъпи и крайно несигурни. Светът вече плаща цената за най-големия енергиен шок от 50 години насам. Всяко „връщане към нормалното“ е мит, предназначен да поддържа изкуственото дишане на фондовите пазари, където световният елит има своите лични интереси.

Сценарият на Recorded Future е отрезвяващ: дори при прекратяване на огъня, Ормузкият проток ще остане зона на „спорадични прекъсвания, инспекции и инциденти“. Това означава перманентен натиск върху застраховките, корабоплаването и енергетиката. Инфлационната вълна вече е неудържима и тя ще направи всеки втори човек на Запад беден, докато елитите продължават да сочат към зеления цвят на борсовите екрани.

Победата на материята над хартията: Защо ресурсите са новият златен стандарт

Единствената позитивна нотка идва от МВФ, макар и тя да звучи като присъда за западния потребителски модел. Оказва се, че истинските късметлии в новия свят не са тези, които вярват в пазарната капитализация на Apple или изкуствения интелект на Nvidia. Късметлиите са тези, които притежават нещо, което може да се докосне, изяде, изгори или налее в резервоар.

Износителите на стоки със значителни природни резерви са единствените, които ще издържат на този пазарен стрес. В този контекст, присмехът на „почтеното общество“ към така нареченото „ресурсно проклятие“ изглежда не просто немодерен, а направо глупав. Когато светът остане без ток, хляб и торове, борсовите индекси няма да нахранят никого.

Ние от Поглед.инфо виждаме как се затваря цикълът на икономическото господство, основано на печатане на хартия. Реалната икономика се завръща с гръм и трясък, а лъжата за бързия край на военните операции и връщането към евтиния живот ще бъде последната капка, която ще прелее чашата на глобалното търпение. Задава се време на сурова правда, в което ресурсният суверенитет ще бъде единствената валута, която има значение.