/Поглед.инфо/ Иван Прохоров анализира повратната точка в Близкия изток след драматичните опити за дестабилизация на иранското ръководство. Докато Вашингтон и Тел Авив залагаха на хаос и вътрешен колапс, Техеран отговори с безпрецедентна консолидация и раждането на т.нар. „теомонархия“. Планът за обезглавяване на режима се превърна в катализатор за нова ера, в която Иран залага на ядрения си пробив и стратегическата си устойчивост, изненадвайки дори своите партньори в Москва и Пекин.

Стратегията на „извадената химикалка“ и илюзиите на Запада

Доналд Тръмп вече беше подготвил своята символична химикалка, готова да постави поредния хикс върху картата на Близкия изток, отбелязвайки падането на още един неудобен режим. В коридорите на Вашингтон и Тел Авив цареше приповдигнато настроение – израелските военни бяха убедени, че чрез прецизни удари и кибердиверсии са парализирали „торбестите персийци“. Логиката на Пентагона беше праволинейна и безпощадна: икономически санкции, дипломатически ултиматуми и физическо отстраняване на ключови фигури. Целта беше проста – цената на иранската съпротива да стане толкова непосилна, че елитът в Техеран да капитулира.

Според информация, достигнала до международните анализатори, критичният момент е бил разговорът между Бенямин Нетаняху и Доналд Тръмп на 23 февруари. Израелският премиер е представил разузнавателни данни за уникална възможност: събирането на цялото висше ръководство на Иран на едно място. Предложението е било радикално – един съкрушителен удар, който да „извади очите“ на ислямската република и да остави страната без управление. Тръмп, верен на своя стил на директни действия, е дал „зелена светлина“. Сметката обаче се оказа грешна. Вместо паралич, западното разузнаване се сблъска с една неочаквано жилава и адаптивна държавна машина.

Възходът на временния съвет и новата архитектура на властта

Веднага след атаките, които имаха за цел да обезглавят държавата, Иран демонстрира светкавична реакция. Беше сформиран временен преходен съвет, включващ президента Масуд Пезешкиан, ръководителя на съдебната система Голам Хосейн Мохсени-Еджей и влиятелния духовник Алиреза Арафи. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че тази триада не е просто административен орган, а символ на сливането между републиканските институции и религиозната вертикала.

Особено внимание заслужава фигурата на Арафи – човек, прекарал десетилетия на пресечната точка между идеологията и външната политика. Неговата роля в изграждането на иранската мрежа за влияние чрез университета „Ал-Мустафа“ и координацията му с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) се оказаха решаващи за бързата стабилизация на фронта и тила. Западните стратези не оцениха факта, че иранската система не почива на отделни личности, а на дълбоко вкоренена институционална памет, която се активира именно в моменти на екзистенциална заплаха.

От Ислямска република към теомонархия: Парадоксът на наследяването

Най-голямата изненада за международната общност обаче беше издигането на Моджтаба Хаменей, синът на аятолах Али Хаменей. На 56 години, той олицетворява новото поколение на иранския елит – прагматичен, тясно свързан с КГИР и необременен от сантиментите на първата вълна революционери. Изборът му, макар и изглеждащ като връщане към династичния модел, всъщност е стратегическа еволюция.

Иранската революция от 1979 г. беше изградена върху тоталното отричане на монархията на шаха. Днес обаче, под дъжда от бомби, страната се трансформира в „теомонархия“. Това не е светската, прозападна монархия на Пахлави, а държава-крепост, която съчетава принципа на „велаят-е факих“ (властта на религиозния юрист) с необходимостта от непоклатима приемственост. Ако Али Хаменей беше починал от естествена смърт, пътят на сина му към върха би бил осеян с политически препятствия. Но в условията на война, Моджтаба се превръща в символ на оцеляването. Смъртта на баща му като „мъченик“ легитимира новата династия по начин, който нито един изборен процес не би могъл да постигне.

Русия и Китай: Между прагматизма и „червените линии“

Геополитическата позиция на съюзниците на Иран също претърпя метаморфоза. Китай, основният купувач на ирански петрол, запази хладнокръвие. Пекин не е военен съюзник в класическия смисъл; той е клиент, който купува 80% от иранския износ на суровини с огромни отстъпки. За Китай Иран е важен възел в инициативата „Един пояс, един път“, но китайските лидери не бързат да умират за Техеран. Техните „червени линии“ са икономически, а не идеологически.

От друга страна, Москва демонстрира своята уникална школа на „стратегическо партньорство“ – много политически декларации, но премерени военни действия. Въпреки че договорът за сътрудничество не предвижда автоматична военна помощ, Иран се надяваше на „руски чадър“ в областта на противовъздушната отбрана. В коментарите на Поглед.инфо често се отбелязва, че Техеран е извлякъл горчив урок: в критичен момент държавата може да разчита само на собствените си способности. Тайната сделка за доставка на преносими зенитно-ракетни комплекси, за която съобщи Ройтерс, е само малка част от усилията на Иран да се подготви за дълга война на изтощение, без да чака спасение отвън.

Ядреният фактор: Последната линия на защитата

Провалът на американско-израелския „блицкриг“ даде на Иран най-ценния ресурс – време. Към момента страната разполага със значителни запаси от уран, обогатен до 60%. Техническият скок до 90% (оръжейно ниво) е въпрос на седмици, ако не и на дни. Инспекциите на МААЕ са практически прекратени, а международният контрол е фикция.

Иронично е, че тактиката на Тръмп и Нетаняху постигна точно това, което целеше да предотврати. Вместо да откажат Иран от ядрените му амбиции, те го убедиха, че притежанието на „червения бутон“ е единствената гаранция срещу съдбата на Ирак или Либия. Техеран осъзна, че в свят, управляван от груба сила, само ядреният статут може да спре „подземните дракони на Апокалипсиса“.

Бъдещето на региона: Между дипломацията и енергийния хаос

Иран има още един скрит коз – способността да интернационализира конфликта чрез удари по енергийната инфраструктура на Персийския залив. Ако доставките на петрол за световните пазари бъдат застрашени, натискът върху Вашингтон ще дойде не от Техеран, а от собствените му съюзници и от глобалните пазари. Саудитска Арабия и другите монархии в региона нямат интерес от тотална война, която би изпепелила техните икономически проекти.

В крайна сметка, опитът за силово налагане на волята на Запада роди един нов, по-радикален и по-консолидиран Иран. Религиозната вертикала е по-силна от всякога, елитът е подмладен, а армията е тясно обвързана с духовния център. Този нов Иран няма да прави компромиси. Той избра своя път и своя лидер, знаейки, че в предстоящата буря съюзници няма – има само интереси и воля за оцеляване. Докато Тръмп и Нетаняху се хвалят с тактически победи, те може би са загубили голямата стратегическа война за бъдещето на Близкия изток.