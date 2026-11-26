/Поглед.инфо/ Британската авиация прибира самолети в убежища и опъва защитни мрежи на фона на твърдения за иранска заплаха, докато Брюксел насочва стотици милиарди за противовъздушна отбрана и противодействие на безпилотни апарати. В текста се разглеждат промените в базите на Кралските военновъздушни сили, инцидентите край Феърфорд и Милдънхол, оценките за укрепените съоръжения от Студената война, както и договорките в Полша, Германия и Европейския съюз с участието на отбранителни производители като Рейнметал.

Въпросът за уязвимостта на военните летища в Западна Европа излезе от теоретичните семинари и влезе в ежедневния график на дежурните смени. Десетилетия наред командването на НАТО разчиташе, че далечният тил на континента е недосегаем за средствата за въздушно нападение, способни да нанесат осезаеми щети върху инфраструктурата. Сега, по публикации на британски медии, се твърди, че част от самолетите на Кралските военновъздушни сили се прибират нощем в хангари и укрепени съоръжения, а откритите стоянки се покриват с мрежи за задържане на безпилотни апарати.

Колко реална е заплахата и доколко зад тревожните съобщения стои стремеж към усвояване на нови бюджетни линии? Официалното британско министерство на отбраната не потвърждава директно подробностите за преместването на техника, като според съобщенията се ограничава с общи формулировки за сериозното отношение към сигурността на базите, хората и оборудването. Когато една ведомствена пресслужба мълчи пред конкретни въпроси за разполагането на авиацията, читателят остава с усещането, че между публичната риторика и реалните разпореждания има пролука.

Укрепените убежища от Студената война и новите ограничения

Проблемът не опира само до това дали има мрежа над крилото на самолета. Според оценки на лондонския военен анализатор Джъстин Бронк, цитирани в публикациите, стандартният хангар или дори подсиленото убежище може да задържи по-дребни апарати, пуснати от проникнали на място лица или диверсионни групи. По-тежките безпилотни системи с голям обсег изискват бронирани укрития, каквито във Великобритания са останали основно в бази като Конингсби, Марам и Лосимът, изграждани в годините на Студената война.

След преструктурирането на силите и съсредоточаването на ескадрили в по-големи бази тези стари укрития не достигат за целия наличен парк. Освен това се посочва, че транспортни и зареждащи машини като Атлас, Глоубмастър и танкерите Вояджър се преразпределят или използват други летища, включително поради ремонтни дейности по писти като в Брайз Нортън, а командирът на военновъздушните сили Харв Смит отбелязва, че разпръскването на самолети при конфликт изисква допълнителна подготовка. На практика се оказва, че инфраструктурата, проектирана за друг тип противопоставяне, трудно побира съвременните изисквания за разсредоточаване.

Дали обаче тези ходове са продиктувани от конкретни разузнавателни данни за предстоящ удар, или представляват предпазна мярка след поредица от инциденти? В публикацията се подчертава, че разумността на подобни действия зависи от наличието на реална разузнавателна информация, а не от общи опасения. Без официално потвърждение остава открит въпросът доколко твърденията за иранска заплаха срещу бази на Острова почиват на проверени факти и доколко се вписват в по-широка кампания за мобилизация на общественото внимание.

Инцидентите край базите и въпросите без отговор

През последните месеци около летища, използвани от съюзнически сили, се натрупаха събития, които изостриха нервността. Според разпространените сведения, на 27 септември близо до базата Феърфорд, използвана от американски самолети, са били открити три изоставени микробуса с варели с бензин, което е довело до мерки за сигурност и последващо изтегляне на бомбардировачи Би-1 от Съединените щати, като Доналд Тръмп е свързал връщането им с опасност от терористично нападение. По-късно, на 9 ноември, според публикация на Уолстрийт джърнъл, американската страна е изтеглила самолети и от базата Милдънхол заради твърдения за иранска заплаха, а танкери Кей Си-135 са били насочени от Съфолк към Германия, макар британското министерство на отбраната отново да не е потвърдило официално тези данни.

Когато около чужди бази се появяват подозрителни превозни средства и се правят спешни премествания на самолети, официалната сдържаност поражда повече догадки, отколкото спокойствие.

Не е ясно доколко тези епизоди са свързани помежду си или са отделни прояви на уязвимост по периметъра на военни обекти. Във Великобритания вече се говори за допълнителни 470 милиона лири за физическа защита, наблюдение и средства за борба с безпилотни летателни апарати, след като по-рано са били насочени 15 милиона лири за такива технологии и са въведени ограничения във въздушното пространство над 44 отбранителни обекта. Как точно ще бъдат разпределени тези средства и кои подизпълнители ще спечелят поръчките, предстои да стане ясно, но сумите показват, че сигурността на тиловите бази се превръща в скъпо перо.