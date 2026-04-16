/Поглед.инфо/ Владимир Головашин прави дисекция на взривоопасната ескалация между Турция и Израел. През призмата на фалшивите новини за инвазия и реалното икономическо ембарго, авторът разкрива дълбоките геополитически разломи в Средиземноморието. Анализът проследява историческия път от съюзници до открити врагове, където газът, религията и личната омраза чертаят нов ред в региона.

Информационната бомба, която разтърси света: Между фалша и реалната заплаха

Сензацията, която премина като цунами през световните медии в средата на април 2026 година, се оказа поредният епизод от хибридната война, която се води в Близкия Изток. Новината, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган е готов да изпрати войски в Израел, обещавайки да повтори сценариите от Либия и Нагорни Карабах, взриви борсите и дипломатическите канцеларии. Британският „The Daily Telegraph“ пръв хвърли искрата, а след него израелски и европейски издания подеха реториката на неизбежния сблъсък.

Истината обаче се оказа по-сложна, по-прозаична и същевременно по-цинична. Турският президентски център за борба с дезинформацията реагира със светкавично опровержение, квалифицирайки съобщенията като „груба манипулация“. Оказа се, че разпространеното видео, което послужи за повод на медийната истерия, е архивна версия от 2024 г., извадена от контекст. „Дейли Телеграф“ беше принуден позорно да премахне статията си, признавайки, че цитатите са или остарели, или напълно изфабрикувани. Но както често се случва в геополитиката, лъжиците бяха намерени, но лошият вкус остана.

Този инцидент не беше случаен. Той падна на плодородна почва, защото както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, напрежението между Анкара и Тел Авив е достигнало точката на кипене. Когато Ердоган нарича Нетаняху „съвременен Хитлер“ и „геноцидна машина“, а Израел отговаря с обвинения в подкрепа на тероризма, границата между думите и куршумите става опасно тънка.

Анатомия на омразата: Ердоган срещу Нетаняху

Личната враждебност между двамата лидери не е просто дипломатически стил, тя е отражение на фундаменталните противоречия в Газа, Сирия и Либия. Владимир Аватков, един от водещите специалисти по въпросите на Близкия Изток, подчертава, че в момента интересите на Турция и Израел се сблъскват челно. Анкара се позиционира като лидер на сунитския свят и защитник на палестинската кауза, докато Израел вижда в действията на Турция директна заплаха за своята сигурност.

В самото израелско общество и политическа класа вече открито се обсъжда сценарият, при който Турция ще бъде следващата цел на израелската стратегия за „сдържане“. Този страх не е лишен от логика – Турция разполага с втората по големина армия в НАТО и има огромен опит в прокси войните и директните интервенции. Но за да разберем защо днес сме на прага на война, трябва да погледнем назад към 75-годишната драма на тези отношения, която включва всичко – от стратегическа любов до геополитическо предателство.

Неохотният съюз: Когато Турция беше „мост“ към Израел

Малцина днес си спомнят, че на 28 март 1949 г. Турция стана първата мюсюлманска страна, която официално призна държавата Израел. Тогава Анкара, твърдо ориентирана към Запада и НАТО, направи избор, който вбеси арабския свят. Докато съседите на Израел водеха войни за неговото унищожение, Турция се превърна в ключов доставчик на храни и стратегически партньор за еврейската държава.

През 50-те години Израел активно използваше Турция в рамките на своята „периферна доктрина“. Това беше стратегия за изграждане на съюзи с неарабските държави в региона – Иран (тогава под властта на Шаха), Етиопия и Турция, за да се противодейства на панарабския национализъм на Насър. Общият враг – Сирия – сближаваше Анкара и Тел Авив до степен, в която техните специални служби работеха в пълен синхрон.

Но този „меден месец“ беше разклатен още при първите сериозни трусове. Суецката криза от 1956 г. и Шестдневната война през 1967 г. принудиха Турция да започне да балансира. Анкара не прекъсна отношенията, но започна да се вслушва в гласа на ислямския свят, присъединявайки се към Организацията за ислямско сътрудничество през 1969 г. Това беше началото на „студения мир“ – период, в който дипломацията продължаваше, но доверието започна да ерозира.

Златната ера на 90-те: Танкът като символ на приятелството

Истинският разцвет на турско-израелските отношения дойде в края на ХХ век. След края на Студената война и Първата война в Персийския залив, Турция се оказа обградена от враждебни или нестабилни съседи. Сирия, Иран, Ирак и Армения създаваха „обръч от огън“ около Анкара. В този контекст съюзът с Израел се превърна в жизненоважна необходимост.

Към средата на 90-те години се формира пълноценен военно-политически блок. Израелските военновъздушни сили получиха правото да тренират в турското въздушно пространство – лукс, който нито една друга държава не притежаваше. Израел модернизираше турските танкове М60 и изтребителите F-4, а обменът на разузнавателна информация беше толкова дълбок, че практически нямаше тайни между двете армии. Този съюз беше „свещената крава“ на турския светски естаблишмънт и генералитета. Когато премиерът ислямист Неджметин Ербакан се опита да направи завой към Иран, армията го принуди да подаде оставка именно в името на стратегическото партньорство с Израел и САЩ.

Давос и „Мави Мармара“: Началото на края

Всичко започна да се разпада с идването на власт на Реджеп Тайип Ердоган и неговата Партия на справедливостта и развитието (ПСР). Първоначално Ердоган запази прагматизма, но неговата амбиция за „неоосманизъм“ и лидерство в ислямския свят неминуемо водеше към сблъсък с Израел. Повратният момент настъпи на 29 януари 2009 г. в Давос. В прекия ефир на световните медии Ердоган изригна срещу израелския президент Шимон Перес с историческото „One Minute“, обвинявайки Израел, че знае много добре как да убива деца в Газа.

Само година и половина по-късно, на 31 май 2010 г., се случи трагедията с кораба „Мави Мармара“. Израелските специални части нападнаха хуманитарната флотилия, опитваща се да пробие блокадата на Газа, и убиха десет турски граждани. Това беше точката, от която нямаше връщане назад. Отношенията бяха сведени до ниво втори секретар, а посланиците – отзовани. Последва „изгубено десетилетие“ на пълна дипломатическа изолация.

Въпреки опитите за нормализация през 2022 г., когато израелският президент Исак Херцог посети Анкара, атаката на Хамас от 7 октомври 2023 г. и бруталният отговор на Израел в Газа окончателно погребаха надеждите за мир. В редакцията на Поглед.инфо следим внимателно икономическата статистика, която показва безпрецедентен разрив: Турция затвори пристанищата си за израелски кораби и спря целия търговски оборот, който надхвърляше 7 милиарда долара годишно. Това вече не е само реторика, това е икономическа война.

Средиземноморският газов възел: Война за 3,5 трилиона кубически метра

Зад екрана на религиозните лозунги и емоционалните изблици стоят суровите цифри на енергийната геополитика. В Източното Средиземноморие са открити гигантски залежи от природен газ – над 3,5 трилиона кубически метра. Контролът върху тези ресурси е истинската причина за сегашната ескалация.

Израел, Кипър и Гърция създадоха Източносредиземноморския газов форум (EMGF), като демонстративно изолираха Турция. Те планираха изграждането на газопровода EastMed, който да доставя газ директно за Европа, заобикаляйки турската територия. Анкара отговори с доктрината „Синя родина“ (Mavi Vatan) и сключи скандалното споразумение с Либия за морските граници, което практически разсича Средиземно море на две и блокира израелско-гръцките планове.

Както отбелязва енергийният експерт Станислав Митрахович, конфликтът е стигнал до там, че турски и израелски бойни кораби вече са се озовавали в опасна близост, заплашвайки се взаимно. Макар Вашингтон временно да „замрази“ проекта EastMed, напрежението остава. Турция няма да позволи да бъде превърната в „затворник на своите брегове“, а Израел няма да се откаже от енергийната си независимост и съюза си с Гърция.

Руският фактор: Прагматизъм в сянката на хаоса

В този сложен геополитически пъзел Русия заема позицията на хладнокръвен наблюдател и потенциален медиатор. Москва успя да изгради уникални отношения и с двете страни. Турция е член на НАТО, който не налага санкции на Русия и служи като „газов хъб“, докато Израел, въпреки американския натиск, също поддържа прагматична линия спрямо Кремъл.

От гледна точка на руските национални интереси, сегашната кавга между Анкара и Тел Авив отклонява огромни ресурси на Запада. Докато САЩ се чудят как да помирят своите два ключови съюзника в региона, вниманието им към Украйна неизбежно отслабва. Русия няма интерес от голяма регионална война, но нестабилността в Близкия Изток държи цените на петрола високи, което е „бонус“ за руския бюджет. Както споделят анализаторите на Поглед.инфо, Русия може да се окаже единствената сила, способна да посредничи, когато емоциите на Ердоган и Нетаняху се сблъскат с реалността на евентуално военно изтощение.

Лицето на бъдещето: Сблъсък или принудителен мир?

Ердоган е майстор на политическия театър. Неговите заплахи за „влизане в Израел“ са насочени предимно към вътрешната аудитория, особено след загубите на неговата партия на местните избори през 2024 г. Той трябва да мобилизира консервативните маси и да се представи като единствения защитник на мюсюлманите. От друга страна, той е достатъчно прагматичен, за да знае, че директен сблъсък с ядрена сила като Израел би бил самоубийствен.

Израел пък се намира в състояние на обсадна крепост. За Нетаняху външният враг е начин да отклони вниманието от вътрешните протести и провалите на сигурността. Тази динамика създава опасна спирала, при която всяка грешна стъпка на полето на дезинформацията може да се превърне в повод за реална агресия.

Бъдещето на региона зависи от това дали икономическата логика ще надделее над идеологическата омраза. Засега обаче Средиземноморието остава барутен погреб, а фитилът е в ръцете на двама лидери, които не могат да си позволят да изглеждат слаби. Турция и Израел са обречени да бъдат съседи, но съюзът между тях е мъртъв. Въпросът е какво ще се роди на негово място – нов баланс на силите или пожар, който ще изпепели целия Близък Изток.

