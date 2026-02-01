/Поглед.инфо/ В своя нов задълбочен анализ за Поглед.инфо световноизвестният икономист Валентин Катасонов разкрива истинските мащаби на глобалната дългова криза, която заплашва да взриви световната финансова система още през 2026 г. Докато форумът в Давос се разсейва с политически интриги, глобалният дълг достигна рекордните 338 трилиона долара, надхвърляйки критичните нива от края на Втората световна война.

Глобалният дълг: Къде свършват илюзиите и започва голямото сриване?

Светът навлиза в 2026 година под знака на една тиха, но опустошителна заплаха, която мнозина в политическия елит се опитват да игнорират. Проведената наскоро годишна среща на Световния икономически форум в Давос (19-23 януари) премина под светлините на прожекторите, насочени към Доналд Тръмп, съдбата на Гренландия и новите геополитически конфигурации между Стария и Новия свят. Но зад тази димна завеса от дипломатически совалки и екологични клишета остана най-страшната диагноза за съвременната цивилизация: глобалната дългова примка е затегната до краен предел.

Преди началото на форума новият генерален директор на Световния икономически форум, Берге Бренде, който пое щафетата от ветерана Клаус Шваб, направи стряскащо признание. В интервю за вестник Le Temps той заяви, че най-значимият структурен икономически проблем днес е глобалният дълг, който е достигнал най-високите си нива от 1945 година насам. Според Бренде плащанията по лихвите вече са се превърнали в най-голямото разходно перо в бюджетите на редица държави, което де факто блокира всякаква възможност за реално развитие.

Мрачните рекорди на Института по международни финанси

За да разберем мащаба на катастрофата, анализаторите на Поглед.инфо се обръщат към данните на Института по международни финанси (IIF). Тази частна организация, обединяваща над 400 от най-големите банки и фондове в света, предоставя далеч по-реалистична картина от официалните доклади на МВФ. Ако през 2013 г. глобалният дълг се движеше около 200 трилиона долара, то в началото на 2024 г. той вече беше 311 трилиона, а към средата на 2025 г. достигна умопомрачителните 338 трилиона долара.

Динамиката е плашеща: само за първата половина на миналата година дългът нарасна с 20 трилиона. Това не е просто статистика, това е свидетелство за геометрична прогресия, която не може да завърши по друг начин, освен с грандиозно схлопване на „балоните“ на фондовите пазари. В материал за Поглед.инфо се посочва, че относителната величина на този дълг е около 294% от световния БВП. На практика човечеството е похарчило предварително труда и ресурсите на три следващи поколения.

Структура на дълга: Кой на кого дължи?

Когато говорим за дълг, често правим грешката да гледаме само държавните задължения. Но пълната картина е далеч по-сложна. Тя включва четири основни компонента:

Държавен сектор (около 29%) Сектор на домакинствата (близо 19%) Нефинансови компании (30%) Финансов сектор (над 22%)

Интересно е разминаването между МВФ и IIF. Международният валутен фонд съзнателно изключва дълговете на финансовия сектор от своите отчети, наричайки ги „операционни“. Но именно тези дългове са гръбнакът на сегашния лихварски модел на икономиката. Банките, които са крайните бенефициенти на системата, сами са оплетени в мрежа от задължения, които при най-малкото сътресение ще доведат до домино ефект.

Математическата невъзможност за оцеляване

Валентин Катасонов прави безпощадно изчисление. При средна лихвена ставка от 5% (което е консервативна оценка), за обслужването на глобалния дълг е необходима сума, равна на близо 12% от световния БВП. В същото време реалният икономически растеж в световен мащаб едва достига 3%. Когато разходите за лихви са четири пъти по-високи от растежа, ние не говорим за икономика, а за чиста проба финансова пирамида.

Редакцията на Поглед.инфо подчертава, че този дефицит се покрива чрез разпродажба на национално богатство, приватизация на природни ресурси и вземане на нови, още по-скъпи кредити. Това е път към никъде. В страни като Шри Ланка плащанията по дълга вече заемат 50% от бюджета. В Бразилия и Индия този процент е около 24%.

САЩ: Епицентърът на дълговата експлозия

В центъра на този ураган стоят Съединените щати. През 2025 г. бюджетните разходи на САЩ за обслужване на държавния дълг за първи път в историята надхвърлиха разходите за отбрана. Държавният дълг на Америка вече надхвърля 38.5 трилиона долара, като само за първата година от мандата на 47-ия президент той нарасна с 2.2 трилиона.

Делът на САЩ в световния държавен дълг е близо 35%, докато техният дял в реалния световен БВП е едва около 14%. Тази диспропорция е неудържима. Американската икономика е в състояние на фактически фалит, който се маскира чрез печатане на долари и агресивна външна политика.

Голямата война като „Нулиране“ на дълговете

Валентин Катасонов стига до смразяващ извод. Когато дълговете станат неоплатими и „цивилизованите“ методи за тяхното управление се изчерпят, остава само един исторически изпитан инструмент – голямата война. Доналд Тръмп, като опитен бизнесмен, отлично разбира, че американската пирамида не може да бъде спасена чрез реформи.

Единственият начин САЩ да нулират своите астрономически задължения и да запазят хегемонията си, е чрез предизвикване на глобален конфликт, който да разруши стария финансов ред и да позволи на победителя да наложи нови правила. Светът не просто е на прага на икономическа криза през 2026 г.; светът е на прага на опит за насилствено пренаписване на глобалната счетоводна книга чрез кръв и желязо.

Глобалният дълг не е просто цифри в компютрите на банкерите. Това е присъда, която чака своето изпълнение. И ако не бъде намерен изход извън рамките на сегашната парадигма, сблъсъкът е неизбежен.

