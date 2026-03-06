/Поглед.инфо/ Корпусът на гвардейците на ислямската революция започна мащабно отмъщение срещу американски и израелски военни обекти. В рамките на операция „Истинско обещание 4“, Техеран отговори на жестокия удар срещу начално училище в Минаб, отнел живота на 171 души. По информация на РИА Новости, ракетите са достигнали цели от Персийския залив до Тел Авив и Хайфа.

Операция „Истинско обещание 4“: Гневът на Техеран се стовари върху агресорите

В ранните часове на 6 март светът стана свидетел на нова, безпрецедентна ескалация в Близкия Изток. Иранските въоръжени сили, водени от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР), предприеха масирана атака срещу ключови военни и стратегически обекти на Съединените щати и Израел. Официалното изявление на Техеран е недвусмислено – това е пряк отговор на варварското нападение срещу училището за момичета „Шаджаре Тайебех“ в град Минаб, извършено в края на февруари.

Иранските държавни медии, цитирайки информационната агенция Фарс, съобщават за „двадесет и втората вълна“ от мащабната операция, получила кодовото име „Истинско обещание 4“. Според военни експерти, мащабът на ударите подсказва, че Техеран е преминал към нова фаза на активна отбрана, целяща да парализира логистичните и оперативни способности на „ционисткия режим“ и неговите американски покровители в региона. Пламъците на възмездието са обхванали територии, простиращи се от водите на Персийския залив до самото сърце на Израел.

Трагедията в Минаб: Мотивът за иранското възмездие

Коренът на настоящия конфликт се крие в събитията от 28 февруари, когато американско-израелската коалиция започна широкообхватна военна кампания срещу иранска територия. В същия този ден началното училище за момичета в Минаб беше подложено на безмилостен обстрел. Данните към днешна дата са потресаващи: 171 загинали, по-голямата част от които са малки деца. Този акт на насилие беше определен от иранското ръководство като „клане на невинни“ и „убийство на бъдещето“.

В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че Иран вече не е склонен да води преговори или да разчита на международната дипломация, която често остава сляпа за подобни трагедии. Идентифицирането на виновниците за удара в Минаб стана основен приоритет за иранското разузнаване, а бързият военен отговор е ясен сигнал, че червените линии са окончателно заличени. Въпреки опитите на американските следователи да внушат, че „все още се разследва“ дали техните военни са отговорни, за Техеран вината е споделена и неоспорима.

Технологичният триумф на КСИР: „Хейбар“ и „Хорамшахр“ в действие

Особено внимание заслужава техническата част на иранската атака. В съобщенията на КСИР се посочва успешното бойно използване на балистичните ракети с вътрешно горене „Хейбар“. Тези ракети са известни със своята висока скорост и способност да преодоляват сложни системи за противовъздушна отбрана. Наред с тях, по вражеските цели бяха изстреляни и най-новите свръхтежки ракети „Хорамшахр“, които притежават разрушителна мощ, способна да унищожи силно укрепени военни центрове.

Основните цели на ударите включваха международното летище „Бен Гурион“ в Тел Авив, както и редица стратегически военни инсталации в пристанищния град Хайфа. Поразяването на тези обекти не е случайно – те представляват нервната система на израелската военна машина и икономика. Използването на толкова висок клас въоръжение демонстрира, че иранският военнопромишлен комплекс е достигнал нива, които сериозно застрашават доминацията на западните технологии в региона.

Западното мълчание и моралният колапс на медийната цензура

Един от най-тревожните аспекти на този конфликт е поведението на западния информационен поток. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова остро разкритикува факта, че водещите медии в Европа и САЩ практически игнорират масовата смърт на децата в Минаб. Според нея, тази „ужасяваща липса на реакция“ е поредното доказателство за двойните стандарти, които се прилагат в съвременната геополитика. Докато всяка атака срещу западни интереси се раздухва до мащабите на глобална катастрофа, смъртта на 171 иранци преминава като незначителна бележка под линия.

Тази медийна тишина създава опасен вакуум, в който дипломацията губи своята тежест. В публикациите на Поглед.инфо често се отбелязва, че когато истината се премълчава, започват да говорят оръжията. Иранското ръководство е наясно, че в очите на западния естаблишмънт техните жертви не тежат толкова, колкото „стратегическите интереси“ на Вашингтон, което допълнително радикализира подхода на КСИР.

Геополитически последици: Пред прага на голяма война в Евразия

Настоящата атака е ясен индикатор, че конфликтът в Близкия Изток вече не е локален сблъсък, а част от глобална геополитическа трансформация. Ударите срещу американските бази в Персийския залив поставят САЩ пред изключително труден избор: да ескалират до нивото на пълномащабна война с Иран или да признаят края на своята хегемония в този регион. От друга страна, Израел се оказва в ситуация, в която неговият „Железен купол“ вече не е абсолютна гаранция за сигурност срещу иранските ракети от ново поколение.

Логиката на събитията сочи, че Техеран е подготвен за дълготрайно противопоставяне. Операция „Истинско обещание 4“ вероятно е само началото на серия от действия, целящи да принудят западните сили да се изтеглят от границите на Иран. В условията на променящ се световен ред, Иран се позиционира като регионална сила, която е готова да плати цената за своя суверенитет, дори ако това означава челен сблъсък с най-мощните армии в света.