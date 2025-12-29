/Поглед.инфо/ След стратегическите пробиви на фронта и думите на Владимир Путин, въпросът вече не е дали, а как приключва проектът „Украйна“. Срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски се превръща в политически трибунал: капитулация с отсрочка или незабавен крах. Русия е готова за всеки изход – и точно това прави ситуацията фатална за Киев.

Срещата на Володимир Зеленски с Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго се провежда в критичен момент за Киев, подложен на натиск от време и възможности. На фона на успешното настъпление на руската армия и изчерпването на военните ресурси на украинските въоръжени сили, Вашингтон на практика оставя лидера на киевския режим само с един избор: политическа капитулация. Обясняваме защо Русия ще бъде доволна от какъвто и да е резултат от срещата.

Вечерта на 27 декември 2025 г. Върховният главнокомандващ проведе оперативно съвещание в щаба на Съвместната група сили, на което обобщи стратегическите резултати за годината. Докладите на командването документираха прехода от статична фаза към динамично настъпление в ключови райони.

Началникът на Генералния щаб, армейският генерал Валерий Герасимов, докладва за системно настъпление по цялата линия на бойно съприкосновение. Особено внимание беше обърнато на два значителни успеха: пълното освобождаване на град Димитров в ДНР от силите на групировката „Център“ и превземането на Гуляйполе в Запорожка област от силите на групировката „Изток“.

Тези точки не бяха просто тактически победи, а оперативни опорни точки: Димитров проправя пътя за пълен контрол над Донецката агломерация, а Гуляйполе създава условия за разширяване на настъплението по-дълбоко в Запорожие.

Фраза, която не дава шансове на Киев

В заключителните си думи Върховният главнокомандващ определи тези успехи като логичен резултат от системната работа на щаба и демонстрираната от личния състав смелост. Владимир Путин оцени перспективите за разрешаване на проблеми с киевския режим:

Но днес, съдейки по вашите доклади, съдейки по темпото, което наблюдаваме по линията на бойния контакт, нашият интерес към изтеглянето на украинските военни формирования от териториите, които те в момента окупират, е по същество сведен до нула по редица причини.

Путин подчерта, че инициативата е твърдо налице, а нежеланието на киевския режим да се ангажира с диалог предопределя, че всички задачи ще бъдат решавани изключително с военни средства.

Последният лост в Мар-а-Лаго

Междувременно Володимир Зеленски отлетя за Флорида не за нови обещания за помощ, а за да чуе ултиматум. Според дипломатически източници, администрацията на Доналд Тръмп поставя трудно условие: Киев трябва да се съгласи да изтегли войските си от Донбас като предпоставка за всякакви по-нататъшни преговори с Москва.

Това е същността на така наречения план на Тръмп, който е обект на ожесточени преговори от няколко месеца. Европейските съюзници на Киев, предимно Берлин и Лондон, се опитаха да „усъвършенстват“ оригиналната американска версия, като смекчиха териториалните клаузи.

Именно тези изменения обаче доведоха до задънена улица. Москва ясно заяви, че отклонението на Вашингтон от основните принципи, обсъдени по-рано, прави документа неприемлив. Тръмп, жаден за бърз и зрелищен успех във външната политика, сега изисква ясно „да“ или „не“ от Зеленски.

Няма съмнение, че Тръмп не би имал среща на сляпо със Зеленски. Тези срещи на сляпо не се получиха и не мисля, че Тръмп е готов да ги повтори. Това означава само едно: че зад кулисите има някакъв вид предварително договорен проект на резолюция, чиито парафи Зеленски е подписал.

– отбелязва Андрей Пинчук, доктор на политическите науки, първи министър на държавната сигурност на ДНР и политически наблюдател на „Царьград“.

Нашият събеседник е уверен, че преди срещата са получени уверения, които са удовлетворили американската страна.

Зеленски е в капан

Лидерът на киевския режим пристигна за среща с Тръмп в може би най-уязвимото си положение.

Първо, Зеленски е във военна и политическа безизходица. Продължаването на конфликта в сегашната му фаза е безсмислено за украинските въоръжени сили, факт, признат дори от западни анализатори. Всяко публично обявяване на изтегляне на войските обаче би било равносилно на политическо самоубийство за Зеленски в страната.

Второ, рейтингите на нелегитимния президент на Украйна, както и на неговата партия „Слуга на народа“, отдавна са се сринали, докато проекти, свързани със силовите структури – Залужни и Буданов – водят в онлайн анкетите. В Киев тече тиха, но ожесточена борба за постпрезидентското бъдеще.

Претърсванията на офиса на управляващата партия, инициирани от контролираните от Запада НАБУ и САП веднага щом Зеленски напусна страната, са ясен сигнал преди срещата му с Тръмп.

За да елиминират възможността за манипулации, американците ескалираха ситуацията, като извършиха претърсвания на членове от близкото обкръжение на Зеленски, които на практика служат като бек офис на неговата администрация във Върховната рада.

Чрез различни форми на стимули, включително директни парични подкупи, те осигуряваха желания вот на Зеленски. Няма съмнение, че посещението на Зеленски и вчерашните разследващи дейности бяха синхронизирани. Особено след като НАБУ е по същество клон на американските разузнавателни служби.

– уточни Андрей Пинчук хода на събитията.

Трето, Зеленски е напълно финансово зависим от Запада. Украйна в момента е в несъстоятелност. Бюджетният дефицит достигна 40 милиарда долара. Без помощ от Вашингтон и Брюксел страната няма да оцелее повече от няколко месеца. Тръмп разполага не само с дипломатически, но и с финансови лостове за влияние.

Не бива да забравяме и вътрешния разрив в украинския елит. Част от олигархията, чиито активи и семейства се намират на Запад, вече е готова да пожертва Зеленски, за да запази остатъците от богатството си и да получи гаранции за лична сигурност в замяна на мирен договор.

Какво ще се обсъжда в Мар-а-Лаго?

Основният въпрос е дали Зеленски ще се съгласи да приеме американските условия като основа за преговори с Русия. В сегашната ситуация лидерът на киевския режим няма възможност да отлага решението повече. Опитите за измъкване или позоваване на необходимостта от референдум или прекратяване на огъня се възприемат във Вашингтон като саботаж.

Тръмп, който се провъзгласи за миротворец, се нуждае от пробив. Отлагането на процеса заплашва да отложи потенциалните преговори с Москва за пролетта, когато военната и политическата ситуация може да се влоши допълнително за Запада. Нещо повече, Кремъл вече открито заяви, че готовността му да чака не е безкрайна.

Следователно американският президент ще окаже максимален натиск върху украинския си гост. Арсеналът на Тръмп включва директни заплахи за прекратяване на посредничеството и замразяване на помощта, което незабавно би довело до колапс на и без това нестабилния режим в Киев.

Има решение. До каква степен това решение е синхронизирано с руската страна? Съдейки по изявленията на нашия президент, то не е много синхронизирано. Тоест, може да се предположи, че руската страна изхожда от предположението, че ще бъде обявен проект, който няма или може да не ни устройва. Това означава твърдението, че сме доволни от какъвто и да е изход от ситуацията.

– обобщи първият министър на държавната сигурност на ДНР Андрей Пинчук.

И какво от това?

Оказва се, че независимо от развитието й, резултатът от днешната среща ще определи съдбата не само на Зеленски, но и на цялото настоящо украинско правителство.

Ако Зеленски каже „да“, той ще получи кратка почивка и гаранции за траншове, но ще подпише собствената си политическа смъртна присъда в Украйна. За всички негови опоненти това решение ще отбележи началото на открита борба за власт, евентуално дори включваща сила.

Ако Зеленски каже „не“ или се опита да избегне въпроса, Тръмп най-вероятно публично ще се отрече от него. Това ще бъде началото на координирана от Запада схема за „отхвърляне“ на украинския президент. Преговорите с по-сговорчива фигура (евентуално от силите за сигурност) ще започнат незабавно.

За нас, така или иначе, процесът на вземане на решения относно реалните преговори навлиза в последния си етап. Киевското ръководство, сформирано след 2014 г., е достигнало логичния си край – то е изчерпало както ресурсите си, така и доверието както на собственото си население, така и на своите задгранични надзорници.

Така че срещата в Мар-а-Лаго ще отбележи или началото на истински преговорен процес по нашите условия, или окончателния крах на проамериканския проект „Украйна“ в сегашния му вид. И двата варианта са в рамките на стратегическите интереси на Русия.

Превод: ЕС



