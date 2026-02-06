/Поглед.инфо/ В нов аналитичен материал за РИА Новости, политическият наблюдател Владимир Корнилов разкрива мащабите на геополитическото унижение, на което бяха подложени европейските елити и режимът в Киев. Докато Володимир Зеленски и западните медии се опитваха да обвинят Русия в „нарушаване“ на договореностите с Доналд Тръмп, самият американски президент потвърди, че Владимир Путин е спазил думата си, оставяйки Брюксел и Лондон в ролята на безпомощни наблюдатели.

Капанът на Зеленски и медийното фиаско на Запада

Европейските вестници наскоро преживяха един от най-неприятните моменти в своята история. Вслушвайки се в провокативния призив на лидера в Киев Володимир Зеленски, водещите издания на Стария континент побързаха да публикуват тиражи, в които Русия беше обвинена в „нарушаване“ на негласните споразумения със САЩ за спиране на ударите по украинската енергийна инфраструктура. Реалността обаче се оказа безмилостна: читателите получиха своите вестници точно в момента, в който Доналд Тръмп директно опроверга тези твърдения от Овалния кабинет.

Всичко започна във вторник, когато Зеленски, подкрепян от ентусиазираните аплодисменти на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, иронизираше руските военни възможности. В сряда вечерта украинският лидер се обърна директно към Тръмп с призив за възмездие срещу Русия. Рюте, в ролята на усърден помощник, обеща на украинските журналисти, че лично ще докладва за „руското коварство“ на „татко“ (Тръмп). Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, тази координация между Киев и НАТО имаше за цел да вбие клин между Москва и новата администрация във Вашингтон още преди официалното начало на мирния процес.

Когато заглавията се превръщат във виц

Европейската преса се хвана на въдицата с поразителна лекота. Британският „The Guardian“ излезе с тезата, че Москва е предала доверието на Тръмп. Датският „Jyllands-Posten“ отиде още по-далеч, поставяйки на първа страница заглавието: „81 ракети, Тръмп е унижен от Путин“. Западните анализатори се надпреварваха да обясняват как Украйна е „доказала“, че Русия е единствената пречка пред мира.

Трудно е да се опише конфузната ситуация, в която изпаднаха редакторите, когато Тръмп обяви, че Русия е изпълнила абсолютно всички свои ангажименти. Според Поглед.инфо, това не е просто медийна грешка, а симптом за пълната изолация на европейските елити. Докато обикновеният европейски гражданин е пиел сутрешното си кафе, слушайки потвърждението за руската коректност по телевизията, той е чел в пресата „новини“ за руското коварство, които вече са били в коша за боклук на историята.

Директната линия Москва-Вашингтон и изолацията на Европа

Този инцидент освети една фундаментална промяна в световната архитектура на сигурност. Русия и САЩ вече водят директен и ефективен диалог, докато Зеленски, Рюте и целият Европейски съюз остават твърдо встрани от голямата игра. Изказванията на генералния секретар на НАТО пред Върховната рада за разполагане на европейски сили в Украйна – „войски на земята, самолети във въздуха“ – вече звучат не като заплаха, а като отчаян вик за внимание.

Става ясно, че Рюте и неговите колеги в Брюксел просто не разполагат с информация. Те не знаят съдържанието на преговорите в Абу Даби, нито детайлите от разговорите между Путин и Тръмп. Дори лидерите на балтийските държави, известни със своята крайна русофобия, започнаха плахо да говорят за необходимостта от възстановяване на диалога с Москва. Мария Захарова правилно определи това като опит на европейците да си намерят „място на масата“, тъй като им е омръзнало да седят под нея.

От „ракетите свършват“ до „историческата победа на Путин“

Промяната в нагласите е най-видима в текстовете на западните „експерти“. Марк Галеоти, който години наред проповядваше, че Русия трябва да бъде осмивана и че ресурсите ѝ са на изчерпване, внезапно промени тона. В последната си публикация за „The i Paper“ той признава: „Путин е на прага на историческа победа“. Това е съкрушително признание за целия западен аналитичен апарат, който до вчера прогнозираше „неизбежния колапс на Кремъл“.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че тази метаморфоза не е случайна. Тя отразява реалното състояние на фронта и провала на западните санкции. Когато доскорошни ястреби започнат да говорят за руска победа, това означава, че геополитическата шахматна дъска вече е пренаредена по начин, който Европа не може да контролира.

Европейският саботаж срещу мирния процес

Въпреки очевидната реалност, европейските столици няма да се предадат без бой. Техният основен инструмент сега е опитът за провал на мирните преговори. Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев отбеляза, че колкото повече „войнолюбци“ от Лондон и Париж се опитват да пречат на процеса в Абу Даби, толкова по-ясно става, че преговорите бележат реален напредък.

Макрон, Стармер и лидерите на балтийските републики виждат своята роля в торпилирането на всяко възможно споразумение. Тяхната цел е или да предотвратят сделката, или да гарантират нейния провал веднага след подписването ѝ. Именно затова Москва съзнателно лишава тези „политически джуджета“ от възможността да влияят върху вземането на решения. Диалогът с американския „татко“, към когото Рюте така усърдно се обръщаше, вече се води над главите на европейците. Тръмп ясно показа, че мнението на зависимите от него васали вече няма тежест в новия световен ред, който се гради върху реалната сила и спазената дума.