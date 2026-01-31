/Поглед.инфо/ В нов и провокативен материал за РИА Новости, известният политически анализатор Пьотр Акопов разглежда амбициозната, но крайно рискована стратегия на Доналд Тръмп за спасяване на американската финансова хегемония. Докато Вашингтон размахва меча на санкциите и 100-процентовите мита, светът навлиза в ера на необратима геоикономическа трансформация.

Ултиматумът на Тръмп: Икономически мир или валутно подчинение

След завръщането си в Белия дом, Доналд Тръмп не губи време и веднага постави ребром въпроса за бъдещето на световната търговия. Неговият ултиматум към страните от БРИКС е пределно ясен: или оставате верни на щатския долар, или се изправяте пред опустошителни 100-процентови мита. Тази позиция не е просто предизборно обещание, а опит за радикално пренареждане на глобалните икономически правила.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че този подход е класически за Тръмп – използването на огромния американски пазар като лост за политически натиск. Проблемът обаче е, че светът през 2026 година не е същият, какъвто беше по време на първия му мандат. Днес Русия, Китай и техните партньори вече са изградили сериозна инфраструктура за разплащания в национални валути, което прави американските заплахи по-скоро катализатор на промяната, отколкото спирачка.

Оръжието, което се превръща в бумеранг

Дълги десетилетия доларът беше основното оръжие на САЩ. Възможността да се изключват цели държави от системата SWIFT и да се замразяват чужди активи се считаше за върховен инструмент на властта. В материал за Поглед.инфо се посочва, че именно прекомерната употреба на това оръжие срещу Русия доведе до неговото изтъпяване. Когато една валута се използва за наказание, тя престава да бъде сигурно убежище и се превръща в риск.

Пьотр Акопов подчертава, че Тръмп се опитва да спре изтичането на кръв от американската финансова система, като забранява на другите да използват алтернативни методи за „кръвопреливане“. Но логиката на геоикономиката е неумолима: колкото повече САЩ затварят своята система, толкова по-бързо останалият свят (Глобалният юг) ще изгражда своя паралелна реалност. Страните от БРИКС вече не просто обсъждат, а внедряват цифрови валути и нови разплащателни механизми, които са извън обсега на американското министерство на финансите.

Геополитическата логика на Русия и Китай

Русия, в частност, вече е преминала точката, от която няма връщане назад. След хилядите санкции, наложени от Запада, руската икономика се адаптира към живот без долари и евро. За Москва заплахите на Тръмп звучат по-скоро като признание за слабост, отколкото за сила. Както екипът на Поглед.инфо често подчертава, суверенитетът започва от финансовата независимост.

Китай, от своя страна, действа по-предпазливо, но не по-малко решително. Пекин продължава да намалява дела на американските държавни облигации в своите резерви, заменяйки ги със злато и инвестиции в реалния сектор по целия свят. Стратегията на Тръмп за „икономически национализъм“ всъщност принуждава Китай да ускори създаването на юанова зона, което е най-големият кошмар за Уолстрийт.

Вътрешните противоречия на американската мощ

Интересен аспект в анализа на Акопов е парадоксът на самата американска икономика. Тръмп иска силен долар за престиж, но същевременно се нуждае от по-слаб долар, за да направи американския износ конкурентоспособен и да върне производството в САЩ. Тези две цели са в пряк конфликт помежду си. Налагането на 100% мита ще доведе до рязък скок на инфлацията в самите Щати, което може да подкопае вътрешната стабилност на страната по-бързо, отколкото санкциите ще отслабят БРИКС.

В крайна сметка, опитът да се спаси доларът чрез сила е признание, че той вече не може да се конкурира чрез доверие. Ако светът се раздели на два икономически блока, Америка ще загуби статута си на глобален емисионен център, което ще доведе до неизбежен спад в жизнения стандарт на американците.

БРИКС като алтернатива, а не като враг

Важно е да се разбере, че БРИКС не е военен съюз срещу САЩ, а платформа за икономическо оцеляване в свят на диктат. Разширяването на организацията и включването на ключови производители на енергийни ресурси като Саудитска Арабия и Иран променя фундаментално правилата на играта. Тръмп може да заплашва с мита, но той не може да забрани на Саудитска Арабия да продава петрол на Китай за юани.

Битката, която Тръмп започва, е последен опит за съхраняване на Pax Americana в неговия финансов вид. Но както историята показва, всяка империя, която започне да издига стени (били те митнически или финансови), всъщност започва своя залез. Пътят към многополюсен свят минава през дедоларизацията и този процес, задвижен от Русия и подкрепен от Глобалния изток, изглежда вече е в своята финална фаза.

