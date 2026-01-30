/Поглед.инфо/ Един от най-влиятелните международни експерти, Яков Кедми, влиза в детайлите на най-горещата дипломатическа маневра от последните часове. Защо Доналд Тръмп поиска от Владимир Путин спиране на ударите по Киев точно сега? Какво се договаря на техническо ниво в ОАЕ и защо начело на руската делегация стои генерал от разузнаването? Гледайте брутално откровения разговор на Владимир Трифонов с Кедми за енергийния шахмат, "замръзналата" Германия и неизбежната смяна на властта в Киев.

В това специално издание на "Поглед.инфо" Владимир Трифонов разговаря с легендарния Яков Кедми за повратната точка в конфликта между Русия и Украйна. Централна тема е изненадващата хуманитарна молба на Доналд Тръмп към Владимир Путин за преустановяване на обстрелите над Киев и енергийната инфраструктура по време на големите студове. Кедми разяснява механизмите на високата дипломация – защо такива молби се отправят публично само когато вече е постигнато предварително съгласие "под масата".

Експертът прави паралел между ситуацията в Украйна и енергийната криза в Европа, подчертавайки, че в Берлин е също толкова студено, колкото и в Киев, но по вина на собственото им политическо ръководство. Кедми разкрива и ключов детайл за преговорите: присъствието на началника на Главното управление на Генералния щаб на Русия (бившия ГРУ) начело на руската делегация. Това според него означава, че се обсъждат най-тънките военни нюанси и новата линия на съприкосновение, която вероятно ще включва цели области, а не само текущо заетите територии.

Разговорът засяга и темата за радикализацията и езика на омразата, като Кедми прави исторически аналогии с нацистка Германия и обяснява феномена на "екстремисткото малцинство", което държи под контрол цяла държава. Ще чуете и неговия анализ за политическата криза в ЕС, цензурата срещу фигури като Герхард Шрьодер и надигащата се вълна от недоволство във Франция и Германия, която може да помете старите елити.

Втора част:...

