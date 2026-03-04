/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ за РИА Новости авторът Сергей Савчук разглежда как американската „епична ярост“, съчетана с израелския военен натиск срещу Иран, прерасна в конфликт с непредвидими глобални последици. Докато Вашингтон се опитва да минимизира вътрешните щети, енергийният пазар в Европа е в пламъци, а светът е изправен пред логистичен колапс в Ормузкия проток.

Ормузкият прозел и илюзията за контрол

Военната операция, в която американското самочувствие се сблъска с иранската устойчивост, вече продължава много по-дълго от предвижданията на Пентагона. Иран не просто понася ударите, но премина в активна контраофанзива, засягайки военни обекти на САЩ и техните съюзници в над 15 държави в региона. В центъра на този геополитически водовъртеж стои Ормузкият проток – „енергийната аорта“ на света.

Техеран, действайки в синхрон с йеменските хуси, обяви пълно преустановяване на корабоплаването през този ключов преход. В типичния си стил Доналд Тръмп побърза да отрече реалността, заявявайки, че никаква блокада не съществува. Фактите обаче говорят друго. Гиганти като Maersk, MSC и CMA CGM вече спряха своите контейнеровози, а застрахователните компании масово анулират полици за кораби в зоната на конфликта. Рискът е толкова висок, че навигацията за петролни танкери се превърна в руска рулетка, което автоматично извади от строя огромни обеми суровини, предназначени за световния пазар.

Енергийният трус и крахът на пазарите

Ситуацията ескалира мълниеносно, след като регионалните лидери Saudi Aramco и Qatar Energy обявиха спиране на ключови мощности. Рафинерията Ras Tanura и терминалите за втечнен природен газ в Катар затвориха врати, което изпрати шокови вълни към европейските борси.

В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че Европа е най-слабото звено в тази верига. Априлските фючърси на газ на хъба TTF скочиха с 60% само за ден, надхвърляйки 700 долара за хиляда кубически метра. В Обединеното кралство ръстът беше още по-драматичен – близо 93%. Петролът уверено премина границата от 80 долара за барел, а това е само началото на процеса. Тези цифри не са просто статистика – те са присъда за индустриалната конкурентоспособност на Стария континент.

Вътрешният фронт на САЩ: Магията на трите долара

Въпреки опитите на администрацията на Тръмп да изолира американския потребител от пожара в Близкия изток, цената на бензина в САЩ премина психологическата граница от три долара за галон. За американската политика това е критична точка. Републиканският екип знае, че всеки цент над тази стойност е директен коз в ръцете на демократите за предстоящите избори.

Тръмп се опитва да използва огромния добив на петрол и газ в САЩ като буфер, но глобалният пазар е скачен съд. Когато Ормузкият проток е затворен, цената расте навсякъде. Макар САЩ да имат „предпазна мрежа“ под формата на собствено производство, политическото напрежение вътре в страната расте успоредно с цените на колонките, подкопавайки имиджа на Тръмп като „стабилизатор“.

Европа на ръба: Мрак и деиндустриализация

Най-тежкият удар обаче понася Европа. Цените на електроенергията в балтийските страни и Германия буквално експлодираха. В Естония, Латвия и Литва скокът е от около 70 евро на над 170 евро за мегаватчас. Германия, двигателят на европейската икономика, също видя как цените се вдигат застрашително.

Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, проблемът се задълбочава от факта, че европейските газови хранилища са запълнени едва на 30%. Това е критично ниско ниво, при което техническото налягане спада и извличането става трудно. Европа е влязла в режим на „постоянно слабеещ дебелак“ – запасите, трупани с десетилетия, се топят, а нови източници на достъпна енергия няма. Скъпият ток означава спиране на заводи, безработица и социално напрежение.

Химическата катастрофа и „изгарящата мазнина“

Трябва да се разбере, че петролът и газът не са само гориво. Те са фундамента на химическата промишленост. От тях се произвежда всичко – от лекарства и пластмаси до торове за земеделието. Недостигът на тези суровини ще доведе до вторични трусове: поскъпване на храните, дефицит на стоки от първа необходимост и парализа на цели индустриални сектори.

Европейските политици, като лидера на германския ХДС Фридрих Мерц, продължават да декларират пълна подкрепа за американската авантюра, сякаш не осъзнават, че техните икономики горят първи. Желанието на Лондон и Париж да изпратят флот в региона изглежда по-скоро като опит за спасяване на колониално достойнство, отколкото като рационална стратегия. Иран обаче не е лесна плячка и вече показа, че е готов за дълга и изтощителна война.

Геополитическата задънена улица

САЩ разполагат с ресурси да издържат по-дълго, но Европа няма този лукс. Тръмп промени риториката си, подготвяйки се за безкраен конфликт, но за Стария свят това е сценарий за икономическо самоубийство. Ако европейските лидери се надяват да оправят положението чрез грабеж на победения, те горчиво грешат – Иран тепърва ще поднася своите „изненади“. Войната продължава едва пет дни, а архитектурата на световния ред вече е сериозно разклатена.