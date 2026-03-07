/Поглед.инфо/ Индия триумфално възобнови масирания внос на руски въглеводороди, докато конфликтите в Близкия изток и правните поражения на САЩ променят глобалната икономическа карта. Анализаторът Олга Самофалова разкрива как Делхи се възползва от руския петрол и газ, за да защити енергийната си сигурност и да накаже Вашингтон за търговския натиск.

Завръщането на руския петрол в индийските пристанища

На фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток и заплахите за корабоплаването през ключови морски пътища, Индия демонстрира стратегическа гъвкавост, която малцина очакваха. Делхи официално поднови засиления си интерес към руския петрол, след като за кратък период изглеждаше, че американският натиск е успял да охлади отношенията между двете страни. Реалността обаче се оказа съвсем различна. Два гигантски танкера, превозващи руско „черно злато“, вече промениха курса си от Източна Азия директно към индийските терминали, доставяйки 1,4 милиона барела суров петрол.

Този ход е ясен сигнал към световните пазари. Докато в средата на 2023 година Индия внасяше рекордните 2 милиона барела на ден от Русия, в началото на тази година обемът спадна до 1,159 милиона барела поради засиления надзор от страна на Министерството на финансите на САЩ. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че това отстъпление е било чисто тактическо, а не стратегическо. Днес, когато рискът от мащабен конфликт между САЩ и Иран виси на косъм, Индия бърза да запълни своите резерви с единствения ресурс, който е извън прекия контрол на близкоизточната нестабилност.

Провалът на американската тактика: От „тоягата“ към „моркова“

Една от най-интересните подробности в този геополитически пъзел е промяната в отношенията между Вашингтон и Делхи. Дълго време САЩ използваха руския петрол като претекст за налагане на високи мита върху индийски стоки, опитвайки се да принудят администрацията на Нарендра Моди да подпише неизгодни търговски споразумения. Тази политика на „тоягата“ обаче претърпя пълно фиаско в американските съдилища.

След като съд в САЩ постанови, че наложените мита върху индийския внос са незаконни, Делхи получи неочаквана свобода на действие. Експерти като Игор Юшков от Фонда за национална енергийна сигурност посочват, че Индия сега увеличава вноса на руски петрол почти демонстративно. Целта е ясна: да се покаже на Вашингтон, че Индия няма да бъде заложник на чужди политически интереси. Сега САЩ ще трябва да предлагат „моркови“ – икономически стимули и облекчения – ако изобщо искат да ограничат руското влияние в региона.

Стратегическият резерв: Индия като енергиен остров

Индия се намира в деликатна ситуация по отношение на своите доставчици. Традиционно Иран, Саудитска Арабия и ОАЕ са били гръбнакът на индийския внос. Днес обаче тези източници са подложени на огромен риск. Блокирането на Ормузкия проток или разширяването на военните действия в Червено море може да остави индийските рафинерии без суровина за броени дни.

В този контекст руският петрол се превръща в „застрахователна полица“. Индия не просто купува гориво за текущи нужди; тя агресивно запълва своите стратегически петролни резерви. Около 9,5 милиона барела вече се съхраняват в танкери край индийското крайбрежие, а други 30 милиона се намират в по-широкия ареал на Индийския океан. Тези „плаващи складове“ позволяват на Делхи да реагира мигновено на всякакви пазарни шокове. Както често се подчертава в коментарите на Поглед.инфо, Русия се явява единственият стабилен партньор, който може да осигури тези обеми без политически условия.

Газовата криза и руският втечнен природен газ (LNG)

Докато ситуациата с петрола е под контрол, газовата криза в Индия е много по-остра. Спирането на производството на LNG в Катар доведе до драстично съкращаване на доставките за индийската индустрия – между 10% и 30%. Най-големият вносител, Petronet LNG, вече предупреди държавните компании за предстоящ недостиг. Това е критичен момент за индийската икономика, тъй като индустриалното производство е двигателят на нейния растеж.

Русия и тук вижда възможност за разширяване на пазарния си дял. Въпреки логистичните предизвикателства и ограничения капацитет на специализирания танкерен флот, руските доставки на LNG започват да се разглеждат като жизненоважна алтернатива. Анализаторът Владимир Чернов от Freedom Finance Global предполага, че в краткосрочен план ще видим суапови сделки и спот партиди чрез азиатски посредници. В дългосрочен план обаче се подготвя почвата за нови договори, обвързани с руски арктически проекти, които ще направят Индия по-малко зависима от капризите на Близкия изток.

Печалбите на Москва и цената на маневрирането

За Руската федерация завръщането в Индия е не само политическа победа, но и огромен финансов успех. Поради напрежението в Близкия изток цената на петрола се покачва, което позволява на Москва да продава своите товари с минимални отстъпки. Нещо повече, руските износители вече могат умело да маневрират между Китай и Индия – двата най-големи енергийни потребителя в света.

Конкуренцията между Пекин и Делхи за руските ресурси е „златна мина“ за руския бюджет. Ако Индия се опита да прехване товари, предназначени за Китай, тя трябва да предложи по-добри условия. Това създава пазарна динамика, в която Русия диктува правилата. Експертите са категорични, че Русия може да увеличи производството си с още 400 000 барела на ден, за да задоволи този глад, особено след като ОПЕК+ вече не налага толкова строги ограничения върху износа в условията на глобален дефицит.

Индия като „пречиствателна станция“ за Европа

Интересен аспект на тази енергийна сага е ролята на Индия като износител на петролни продукти. През последните две години страната се превърна в основен доставчик на дизелово и авиационно гориво за Европа. Парадоксът е очевиден: Европа налага санкции на руския петрол, но купува дизел, произведен от същия този руски петрол в индийските рафинерии.

Войната в Близкия изток обаче оскъпява логистиката и застраховките, което може да промени този модел. Ако Индия започне да задържа повече гориво за вътрешния си пазар поради несигурност, Европа ще се изправи пред нов шок в цените на дизела. Това поставя Делхи в позицията на глобален балансьор. Русия, от своя страна, подкрепя този процес, осигурявайки суровината, която поддържа индийските заводи работещи на пълни обороти.

Геополитическата логика на новото време

В крайна сметка, завръщането на руските въглеводороди в Индия не е просто пазарна сделка. То е доказателство за раждането на нов многополюсен свят, в който икономическите санкции на Запада губят своята ефективност. Индия ясно показа, че националният интерес стои над идеологическите пристрастия на Вашингтон или Брюксел.

Комбинацията от руски ресурси и индийски капацитет за преработка създава мощен блок, който е устойчив на външни сътресения. Докато Западът се опитва да изолира Русия, тя намира все по-дълбоки и органични връзки с най-бързо развиващата се голяма икономика в света. Тази симбиоза ще определя енергийната карта на света за десетилетия напред, оставяйки санкционната политика в миналото.

