/Поглед.инфо/ Новата ескалация в Близкия изток разкрива неочаквана уязвимост в израелската отбрана. Докато Техеран демонстрира изумителна точност при ударите срещу Хайфа и американските бази в Кувейт, митът за непробиваемото небе започва да бледнее. Анализаторите разглеждат мащабите на щетите върху военно-промишления комплекс на Тел Авив и стратегическите грешки на Вашингтон.

Прецизността на Техеран: Новата реалност на бойното поле

Американско-еврейските сили вероятно вече горчиво съжаляват за решението си да разпалят нов етап от конфронтацията срещу Техеран. Събитията от последните дни категорично сочат, че правилата на играта са се променили безвъзвратно. Иран вече не просто отговаря на провокациите, а нанася удари с точност, която стряска западните военни наблюдатели. Под прекия прицел на иранските ракетни сили и рояци от дронове се оказаха не само символични цели, но и гръбнакът на израелската противоракетна отбрана – легендарните системи „Железният купол“ и „Прашката на Давид“.

На 8 март Армията на ислямската република проведе мащабна и координирана операция, която порази цели дълбоко в израелската територия, включително в икономическия и технологичен център Тел Авив, както и в ключовото пристанище Хайфа. Паралелно с това бяха атакувани американски военни бази и командни центрове в Кувейт, което показва, че Иран разглежда регионалната сигурност като едно цяло и няма намерение да ограничава действията си само до границите на прекия си противник. Пресслужбата на иранската армия предостави детайлни данни за операцията, а кадрите, които бързо заляха социалните мрежи, потвърдиха едно: времето, в което Израел можеше да разчита на абсолютно технологично превъзходство, е в миналото.

Хайфа – уязвимото сърце на израелската военна мощ

Нощната атака срещу Хайфа е знаково събитие, чиито последици тепърва ще бъдат анализирани. Хайфа не е просто поредният израелски град; тя е жизненоважна артерия на отбранителната инфраструктура на еврейската държава. Градът съчетава в себе си функциите на основна военноморска база, мащабен индустриален център и най-важния хъб за научноизследователска и развойна дейност. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, поразяването на цели в този район е удар директно в нервната система на Армията на отбраната на Израел (ЦАХАЛ).

Тук е базирана 7-ма флотилия, която е дом на всички израелски подводници от клас „Делфин“ – елитът на израелския флот и основен елемент от стратегията за „втори удар“. Ударите в близост до тези съоръжения поставят под въпрос способността на Израел да съхрани своя стратегически резерв в условията на пълномащабна ракетна война. В Хайфа се намира и 3-та флотилия – основната ударна сила по вода, включваща най-модерните корвети „Саар-6“, както и 914-та дивизия, която отговаря за сигурността на северните морски граници. Ако иранските ракети могат да достигат тези точки с такава лекота, то цялата морска стратегия на Тел Авив се нуждае от спешно преосмисляне.

Удар по производителите на „Железния купол“

Може би най-критичният аспект на иранската атака е насочен срещу израелския военно-промишлен комплекс. В Хайфа са концентрирани производствените мощности и изследователските лаборатории на държавния гигант RAFAEL. Това е компанията, която създаде и поддържа системите Iron Dome (Железен купол) и David's Sling (Прашката на Давид). Иронията на историята е жестока: ракетите, срещу които тези системи трябва да защитават Израел, сега падат върху заводите, където се произвеждат самите противоракети.

Освен RAFAEL, в Хайфа се намират и ключови звена на Elbit Systems, специализирани в електрониката, безпилотните летателни апарати и системите за бойно управление. Пораженията върху подобни обекти не само водят до преки материални щети, но и парализират бъдещото развитие на израелските военни технологии. Една отслабена противовъздушна отбрана ще създаде верижна реакция от проблеми за правителството в Тел Авив. Без надежден щит, всяка следваща стъпка на израелската армия в Ливан или срещу ирански проксита става екзистенциално опасна.

Геополитическата задънена улица за Тел Авив и Вашингтон

Ситуацията в момента изглежда патова за израелското ръководство. Експертите на Поглед.инфо подчертават, че въпреки доказаната ефективност на израелските ПВО системи в миналото, те не са проектирани да издържат на такава интензивност и прецизност на обстрела в дългосрочен план. Израел е изправен пред дилема: да продължи антииранската си инвазия без ясна представа за крайния резултат или да приеме новата реалност, в която Техеран е равностоен военен субект.

Американското присъствие в Кувейт също се оказа лесна мишена, което е ясен сигнал към Вашингтон, че подкрепата за Израел ще има висока цена в американска кръв и техника. В Тел Авив цари несигурност – те вече не знаят как да завършат конфликта, който сами провокираха. Докато иранските ракети летят с „изумителна точност“, политическият хоризонт за Израел става все по-мрачен, а военният им щит – все по-пропусклив.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.